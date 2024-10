“El empresario NO necesita pobres. El empresario vende bienes y servicios; y para eso necesita que el pobre deje de ser pobre y consuma más y mejor. Los productos más caros son siempre los más rentables. El político SÍ necesita pobres. El político no vende ni bienes ni servicios. Vende ilusiones (la esperanza); y un pobre con hambre se ilusiona (tiene la esperanza) mucho más fácil que un individuo empoderado y rico que no lo necesita.”

RICARDO SALINAS PLIEGO