No es un secreto que a Ricardo Salinas Pliego no le importa la Liga MX Femenil, el propietario de Mazatlán FC tiene en el olvido a las Cañoneras y si faltaba algo para entender sus motivos, lanzó una nueva y muy polémica declaración.

Ricardo Salinas Pliego se lanzó contra la Liga MX Femenil con un argumento que le va bien a todos los aficionados machistas, que siguen sin entender lo que realmente piden las mujeres futbolistas.

No, tío Richi, las futbolistas no están pidiendo recibir los mismos salarios que los hombres en la Liga MX, sólo quieren un ingreso digno que les permita vivir de su profesión y no, no es tan difícil de entender.

Queda claro que Salinas Pliego no entiende esta parte y una vez más lanzó el argumento de las entradas en el estadio, debería voltear a ver las que se registran en el Encanto con el equipo varonil.

¿Qué dijo Ricardo Salinas Pliego sobre la Liga MX Femenil?

Ricardo Salinas Pliego lanzó una nueva y muy polémica declaración sobre la Liga MX Femenil, y al hablar sobre los salarios de hombres y mujeres en el futbol utilizó como argumento el muy sobado tema de las entradas.

“¿Cómo es posible que las mujeres del futbol ganen mucho menos que los hombres?”, se preguntó Ricardo Salinas Pliego.

“¿Cómo es posible? Pues muy sencillo, no’ más ve cuánta gente hay en el estadio, pues no hay boletaje para el partido de mujeres, punto”, argumentó Salinas Pliego.

“Pero todas esas mentiras hay que señalarlas y hay gente que se ofende cuando le dices la verdad, pero yo sí soy de los que cree que la verdad te hace libre”, puntualizó.

Mazatlán FC Femenil, el equipo de Salinas Pliego que está en el olvido

¿Quién transmite al Mazatlán FC Femenil? ¿Alguna vez han clasificado a Liguilla de la Liga MX Femenil?

Las Cañoneras están en el olvido y basta ver su posición en la tabla para entender que el problema va más allá de sus jugadoras o el cuerpo técnico, a los dueños no les interesa; si ponemos nombres, a Ricardo Salinas Pliego no le interesa invertir en la Liga MX Femenil.

Ricardo Salinas Pliego es dueño de un equipo femenil, pero poco le importa mandar un mensaje machista sin tener el mínimo interés de escuchar las verdaderas exigencias de las mujeres en el futbol.