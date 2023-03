Este sábado es el de más audiencia futbolística del año en la Liga MX, hay dos clásicos, el enfrentamiento entre los Rayados de Monterrey y los Tigres en San Nicolás de los Garza, Nuevo León y de Guadalajara contra el América en Zapopan, Jalisco.

La barra televisiva queda buenísima pues a las 7pm pasan el clásico del norte y a las 9pm el clásico nacional. Si le gusta el futbol, el sábado es un día que muchos no se pararán de la sala de tv por al menos 4 horas.

¿Qué clásico es mejor?

De un lado se enfrenta el primer lugar de la liga contra el tercer lugar y en el otro el cuarto lugar contra el quinto. Del segundo al cuarto lugar todos empatan en puntos y el quinto lugar solo está abajo un punto del cuarto.

Por planteles y resultados, el juego de Rayados vs Tigres se ve mejor en el papel que el América vs Chivas. En los últimos 20 años el Guadalajara tiene menos títulos de liga que Rayados, Tigres y el América. Si sumáramos los títulos de ambos clásicos en los últimos 20 años, hay muchos mas en el del Norte que el Nacional.

Las transmisiones

El clásico de Chivas vs América va por múltiples cadenas por la flexibilidad que tiene el Club Guadalajara con las cadenas televisivas. A Guadalajara lo trasmiten Televisa y TV Azteca en México y en Estados Unidos por TUDN y Univisión, este clásico no será la excepción.

El clásico Tigres vs Monterrey es otro tema. Tigres tiene contrato con Televisa y estos determinan por que canal van sus trasmisiones. En ocasiones van por TV Abierta, en otras por TUDN y siempre por un canal que se llama afIZZIonados además de la plataforma digital VIX. Siendo un buen partido, me parece extraño que Televisa no lo haya puesto en TV Abierta o al menos en TUDN para hacer una barra futbolera interesante con los mejores clásicos de la liga.

En Estados Unidos si va por Univisión y TUDN haciendo que la trasmisión para los paisanos sea mas interesante.

¿Por qué no aprovechar a los regios que ya prendieron el carbón y pusieron las cervezas en la hielera para que sigan viendo el clásico nacional? Eso solo lo saben los genios de la programación porque en Monterrey no muchos cambiaran el canal para ver el clásico. Además de que va por sistemas de TV cerrada o por aplicaciones de streaming, así es difícil competirle al Clásico Nacional en audiencia.

La polémica

La pelea en los medios nacionales por denostar el clásico regio tiene que ver con que los regios nos enganchamos fácilmente con temas que tienen que ver con nuestras cosas. Si los medios quieren rating, solo tienen que decir que el clásico del norte no es mejor que el nacional para que muchos regios se ganchen y digan que no es así.

Si hay una ciudad que esta clavada en el juego del sábado es Monterrey. Hoy es el día que en trabajo te dejan ir con el jersey de tu equipo favorito. Llegan las apuestas y se arma un buen ambiente de clásico. En la Ciudad de México no veo que pase algo similar, ni cercano a esto.

Sería difícil generar la polémica que están generando los medios chilangos si a los regios no nos importará tanto el futbol. En la semana he oído hablar mas en los medios nacionales sobre que clásico es el mejor que sobre el clásico nacional en sí.

Los favoritos

En el clásico del norte es complicado pues en la historia de los juegos es donde los equipos echan la carne al asador. El favorito por los resultados es Monterrey, pero en los clásicos siempre juega el orgullo además que Tigres juega en su cancha. En este caso, voy Rayados porque es mi equipo de toda la vida.

En el clásico nacional, Chivas no tiene la continuidad en sus resultados y el América tuvo un muy buen partido en el Universitario de Nuevo León la semana pasada. En este clásico voy América, sobre todo porque me gusta más que las Chivas.

Y en la polémica, para mí es mucho mejor el Clásico del Norte, pero hablo con mi corazón regio, igual veré el Clásico Nacional porque futbol es futbol.