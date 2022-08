AJEDREZ HUMANO

Se hicieron chiquitos, se olvidaron de la institución que representan, les dio pánico escénico, les temblaron las patitas y la lista de frases para entender lo que le pasó a Pumas en Barcelona es extensa.

Lo que debemos entender es que, esa humillación no es solo al equipo universitario, es a todo el futbol mexicano, tú que le vas a Chivas, al América, a Cruz Azul, a Tigres, a Rayados, cualquiera que sean tus colores, tendríamos que estar preocupados de lo que significa ese 6-0, porque quieras o no, Pumas nos representó y nos defraudó.

Estamos tan ensimismados con la supuesta hegemonía que el futbol mexicano tiene en CONCACAF, insistimos en presumir un gigantismo obsoleto y barato, preferimos eso, a darnos cuenta de la realidad, esa que nos está reventando en la cara torneo tras torneo, año con año.

En la región ya no hay un dominio abrumador como antes, el refugio para los que no quieren ver esto son las estadísticas, ahí se escudan en una supremacía en decadencia, en selecciones, Estados Unidos no solo ha sido más últimamente, sino que a costa de México ya presume que llegó a un quinto partido y desde hace veinte años en el mundial de Corea - Japón, Costa Rica también, a los ticos, les fue suficiente un despunte de su generación dorada para dar el salto en Brasil.

Canadá, está engrosando la lista, quedando de líder del octagonal y la Selección Mexicana, con todo y su super generación dorada, la que ganó títulos sub 17, medallas de oro y demás, sigue estancada, sumida en una infraestructura que es juez y parte, que no sabe ni como lograron los títulos y mucho menos como darle continuidad, que privilegia el negocio por el espectáculo, que ha preferido aliarse con los que dan el dinero y se han alejado de los que incrementan el nivel competitivo, eso solo en selecciones, en clubes, la cosa está igual o peor.

El torneo local pese a lo mucho que se pueda presumir del nivel, de los fines de semana con muchos goles, de regresos de jugadores de nivel, lo cierto es que esto, es lo menos, la base, lo que le da soporte y crecimiento del futbolista mexicano, ojo, del futbolista mexicano, esta podrido.

Exceso de extranjeros de medio pelo, ausencia de exigencia competitiva con la abolición del ascenso y descenso, sumado a ello que hay un mediocre repechaje donde puede calificar el lugar doce de la tabla general, el horizonte foráneo, solo apunta al norte, la CONCACHAMPIONS es lo más rescatable y eso en la fase final, cuando llegan los duelos con los equipos de la MLS, cuando llegan las pocas ventanas de oportunidad para mostrarse en grandes escenarios contra equipos importantes, se queda en evidencia.

El tour Águila donde América presumió el empate ante el Real Madrid fue lo más rescatable, estos monstruos del balompié internacional vienen a Estados Unidos por el dinero, por la promoción y pese a jugar a medio gas, les da para defender su orgullo, ganan con lo justo, sin despeinarse, por eso quién se crea que los marcadores ante el Chelsea, Manchester City o Real Madrid hablan del gran nivel que tenemos, se engaña solos.

Eran amistosos, en una competencia franca el resultados hubiera sido otro, pasó igual con las Chivas que cayeron ante la Juventus, por eso cobra relevancia que con todo, el subcampeonato de los Tigres perdiendo por solo un gol ante el Bayer Múnich es más que digno y dista mucho de lo que los pobres Pumas mostraron ante el Barcelona.

Poco amor propio, poco coraje, se puede perder en el futbol, eso lo sabemos todos, pero hay formas y eso es lo que se le cuestiona a los Universitarios, con este plantel que formaron, con el invicto que tienen, muchos los colocan como candidatos a ser campeones, si, estos mismos que fueron goleados, que les metieron media docena y que solo porque el Barca les tuvo piedad, les tuvo lástima, porque fácil, se comían diez.

Ojalá lo de Pumas no sea la antesala de lo que le espera a la Selección Mexicana en el mundial de Catar, porque queramos o no, el nivel, la exigencia, la estructura de nuestro futbol es débil, frágil y no augura que por un acto de fe, de aquellos que se aferran a siempre pensar que solo porque México mejora en los mundiales, se llegará siempre a trascender, eso señores, es mediocridad, mediocridad en la cual estamos hasta el cuello.

