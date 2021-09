La vacunación para niños de 12 a 17 años en México: ¡Bravo!

Hace unas semanas, la instrucción sobre las vacunas parecía clara y contundente. En México solo se iban a vacunar a los mayores de 18 años y solamente a esos. La idea que los niños son menos propensos a pasarla mal con el contagio hizo que el afamado Rockstar de la Epidemiología, el doctor Hugo López-Gatell dijera que sería mejor vacunar a los adultos que no se han vacunado que a se aplicará a los niños.

La decisión ha cambiado un poco. Según lo que dijo López-Gatell esto se hizo después de un monitoreo de las recomendaciones de instituciones de salud pública. Eso puede ser cierto, pero creo que además de eso ya estaba habiendo presión de muchos padres de familia para que se aplicará la vacuna a ese rango de edad.

El gobierno de México a través de las instituciones de salud, vacunará a los niños que tengan algún tipo de comorbilidad que se agrave con el contagio del virus del COVID-19 . El proceso empezará el 28 de septiembre con la publicación del lineamiento y la lista de comorbilidades que harán valida la vacunación de estos niños. El procedimiento será similar al que se ha tenido desde el inicio de la vacunación con el agregado de que solo se vacunará a los niños que tengan algún tipo de enfermedad que se publicará el 28 de septiembre.

Se prevé que las enfermedades que estén en esa lista son las que bajan a el sistema inmune ya sea por la enfermedad o por el tratamiento al que están siendo sometidos. Seguramente habrá personas que llevaran a vacunar a sus niños aunque no presenten ninguna de las enfermedades previstas o otros que falsearan la información para que sus hijos sean vacunados. Será una situación delicada pues es complicado meterle controles que aseguren que los niños tengan una enfermedad de las catalogadas en esta lista.

No se quisieron aventar la bronca de vacunar primero a los adultos con comorbilidades y después al resto para evitar este problema, ahora lo tendrán que enfrentar. Esperemos que lo hagan de manera correcta y que en esta primera etapa si se vacune a los niños con enfermedades complicadas.

La estimación de vacunados que se hizo esta entre 750 mil a 1 millón 500 mil niños. A mi parecer esta cifra se quedará corta. Hay muchos niños que tienen este tipo de enfermedades que no han sido diagnosticados por muchas razones, negligencia de los padres, falta de dinero para llevarlos a ser diagnosticados entre muchas otras razones.

Solo con niños que tengan obesidad grado 2 se acabarían las vacunas pues se ha dicho que México esta en los primeros lugares de obesidad infantil. Creo que se debería de estar buscando desde ahora conseguir más vacunas de la Pfizer para cubrir esta población de riesgo.

También queda el resto de los niños que afortunadamente son sanos. La pregunta que le harán a López-Gatell ,¿y ellos para cuando?

Es plausible que el Gobierno de México haya corregido el rumbo y haya incluido a los niños con comorbilidades en el esquema de vacunación. Ahora falta que proyecten y planeen como le harán con el resto de los niños.

Lo que si le pediría al Gobierno de México es que no anden regalando vacunas a otros países. Desafortunadamente, México no es Estados Unidos, donde las vacunas no escasean y se tiene un plan de vacunación mas amplio. Como dicen “primero mis dientes y después mis parientes”. Otra cosa, al famoso Doctor López-Gatell, piense en toda la población. Los niños puede ser que no tengan la tasa de contagios y mortalidad que tienen los adultos pero aún así tienen mucho peligro y si lo pueden evitar con esta vacuna, habrá muchos padres agradecidos.