La razón por la que gana Morena en las elecciones es mas sencilla de la que cree

“Las oportunidades para la gente que menos tiene son mucho menores”

El domingo , ya cerrando la jornada electoral , me puse a ver la barra de SDPNoticias que pasaron por su canal de YouTube. Por las 11:00 de la noche hubo una mesa de análisis bastante interesante de la cual me llevo un comentario que hizo Federico Manuel Arreola .

Explicaba sobre lo complejo que es explicarle a un niño sobre los partidos políticos. Cuando le preguntaron del PAN era complicado explicarle que ellos buscan que las clases empresariales estén bien para ellos y que puedan darle trabajo a todos y que no exista más la pobreza.

Cuando les explicó de Morena fue mas fácil, ellos buscan ayudar a los pobres. Que me perdone Federico si estoy parafraseando mal lo que dijo pero eso fue lo que yo entendí y de cierta manera expresó algo que siempre he pensado.

Un primo hermano mío es Doctor(de esos que no curan) y ha trabajado mucho en la parte de economía social y un poco de democratización del ingreso. Dentro de las ideas que plasma la que más se me ha quedado es la del trabajo en la base de la pirámide y como las oportunidades para la gente que menos tiene son mucho menores , por no decir inexistentes , que para las clases altas. Busque a mi primo en internet, tiene buenos “papers” se llama Osmar Arandia.

Sabemos que México tiene un nivel de pobreza bastante considerable y no es por esta administración, sino a través de la historia. Por más programas sociales que se hayan instalado la diferencia de ingresos entre clases es bastante. Si a esto le suma el racismo y el clasismo que existe en nuestro país la diferencia se ha hecho mucho más grande durante el tiempo.

Depende de la clase social en la que nos haya tocado nacer es el abanico de oportunidades que podemos tener.

Unos tienen como héroes a Zapata que lucho contra las instituciones y otros a Don Eugenio Garza Sada , que hizo mucho por los trabajadores. En ambos casos , no se ve una transición de alguien que nació con poco hacia alguien con más riqueza. Antes de que se mal entienda, Zapata buscaba derrocar al régimen para darle mas al pueblo, pero nunca se llegó al como hacerlo. Garza Sada dignificó la labor de muchos trabajadores pero raramente los hizo sus socios de negocio.

Lo que idealizamos del American Dream es diferente, una persona puede empezar desde ser ayudante del ayudante de la cocina y que en algún momento de la vida puede tener un restaurante. Si lucha y se prepara y busca las oportunidades adecuadas; porque el sistema le puede dar para buscar esas oportunidades.

¿Qué es lo que vende Morena? el American Dream.

Hace unos días platicaba con una persona de una comunidad donde eligieron a Morena y me dijo muy contenta que están teniendo mas oportunidades porque les están llegando becas para educación cuando antes no les llegaban. Personas con deseos de superarse y buscar generar mas dinero de una forma mas inteligente y con mas cultura. En las comunidades sienten que este tipo de ayudas no les llegaba a ellos porque estaban muy lejos de los empresarios que se llevaban todo el dinero para hacer inversiones importantes que podrían ayudar a los números del país, beneficiar a algunos pero no a ellos.

A la base de la pirámide económica les faltan muchísimas mas oportunidades para poder aspirar a una mejor vida. Morena les ofrece ese rayito de sol ayudándolos directamente y no a través de ayudarle a un empresario que eventualmente les podría ofrecer un trabajo que a la larga pudiera ser mas estable o tal vez no.

Aritméticamente es mucho más fácil ayudar directamente a los pobres que buscar ayudar a los empresarios para que estos ayuden a los que menos tienen. Pero, ¿esta es la formula que realmente puede ayudar a nuestro país? Los resultados de esta manera pueden tomar muchos años, sobre todo cuando no hay un apoyo continuo y sostenido y solo se da dinero sin un plan de desarrollo.

¿Le conviene a Morena ayudar a los pobres?

Eso es algo que le conviene al país, a los empresarios y a todo mundo. Una base de la pirámide con más ingresos trae mucho más negocio al país. El ejemplo es fácil. Una persona , sin importar su clase social, puede comer , mas o menos, la misma cantidad de huevos a la semana. Una persona millonaria puede hacer el gasto de comprarlos sin que le duela en su cartera. Una persona con bajos ingresos tiene que hacer una selección precisa de cómo gastar su dinero y tal vez no se pueda comer todos los huevos que se come una persona rica.

Si la riqueza de la persona de bajos ingresos gana más , puede comprar mas huevos y no preocuparse por esto.

Si esto pasa en toda la base de la pirámide, la aumento en consumo de huevos (o cualquier otro producto) aumenta de manera casi exponencial haciendo mas negocio para los productores.

En otras palabras, si se le inyecta a las clases sociales bajas capital este puede redituarle a los productores de manera que aumentarían sus ingresos y felices todos.

La razón por la que Morena gana las elecciones es porque ellos invierten en la base de la pirámide cuyo voto Valadez exactamente los mismo que la de los empresarios e. Es mas fácil vender el mensaje de Morena que el de otros partidos porque el mensaje de Morena es el que más ayuda a la base de la pirámide donde son muchos más.

¿Usted qué cree?