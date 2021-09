Enrique de la Madrid sería un buen candidato

Leo la columna “Enrique de la Madrid… ¿candidato rumbo al 2024?” de José Miguel Calderón en SDPNoticias y me da gusto que el exsecretario de Turismo, Enrique de la Madrid , se destape a ser candidato presidencial para el 2024 .

¿Por qué me da gusto?

Me tocó conocerlo brevemente en una entrevista que le hice cuando era Secretario de Turismo durante el mandato de Enrique Peña Nieto.

Siempre fue muy amable, además de ser muy puntual con la cita. Antes de entrevistarlo revisé sus credenciales y pensé que él era un muy buen candidato para la competencia interna dentro de su partido y después para la competencia contra los candidatos de otros partidos.

Su perfil profesional, sin duda uno de los mejores entre los candidatos que se presentaron para competir en el PRI. Creo que lo que le pudo haber ganado fue que no era el secretario de Economía, que en muchas ocasiones se considera como un buen candidato para la presidencia.

Al momento de conocerlo me pareció muy cercano y contesto todas las preguntas que traía con naturalidad. Como la mayoría de los políticos preparados me contesto las preguntas que le hice de bote pronto, sobre todo cuando le pregunte si apoyaría al candidato de su partido, aunque no fuera el elegido.

Cuando salieron los posibles candidatos de su partido pensé que él podría ser uno y fuerte, pero al final ganó otro muy buen candidato que al final no pudo con los errores del anterior mandato y fue condenado por la popularidad adquirida por nuestro actual presidente.

¿Se salvo De la Madrid de ser candidato en las elecciones de 2018?

Yo creo que sí, pues cualquiera que hubiera salido como candidato difícilmente hubiera ganado.

¿Sería un buen candidato para la alianza opositora?

Además de todas las credenciales que tiene Enrique de la Madrid , en la función pública, creo que es uno de los candidatos que no se ha quemado con lo que ha pasado durante el mandato del actual presidente. Sí ha criticado ciertos aspectos, como lo hemos hecho todos, pero no tiene las antorchas encendidas afuera de Palacio Nacional buscando culpar al presidente de todo lo malo que le puede pasar al país.

Me parece que con el cuidado adecuado y con un buen trabajo de los grupos duros de los partidos de oposición, podrían hacer frente a cualquier candidato del partido en el poder.

La próxima elección debería de ser un poco más cerrada pues no hay otro candidato como lo fue AMLO . Por poner una analogía futbolística no es lo mismo el 10 del Barcelona cuando era Lionel Messi con lo que pasa ahora con Ansu Fati.