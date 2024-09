Hemos seguido muy de cerca los trabajos sobre la reforma judicial. En la cámara de Diputados ya fue aprobada, como lo comentamos la semana pasada. Y este fin de semana la agenda fue intensa para los senadores.

Los integrantes de las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos en el Senado trabajaron este domingo, aprobando en lo general la reforma al Poder Judicial. 25 votos a favor de Morena, Partido verde y Partido del Trabajo y 12 en contra.

La operación para sacar adelante la reforma judicial antes de que se vaya el presidente López Obrador es evidente. La declaración que hizo la Dra. Claudia Sheinbaum ayer durante su gira por Quintana Roo: “Yo creo que se va a aprobar la reforma” es un vaticinio de lo que sucederá. La presidenta electa suele ser cauta en sus declaraciones, tanto como contundente cuando tiene certeza.

Creo que AMLO tendrá a tiempo la reforma para el pueblo de México y será la rúbrica final de su sexenio.

En el Senado están haciendo números y cuentas para la votación que presumiblemente sería este martes 10 de septiembre. Los senadores de la 4T atienden la razón de casi 36 millones de mexicanos. De acuerdo con la última encuesta publicada por MetricsMX el 52.0% de los consultados Sí están de acuerdo en que se reforme el Poder Judicial y el 42.6% dice que No. Una medición algo cerrada y creo que mucho tiene que ver el ruido y la andanada mediática que impulsa la oposición para desinformar sobre la reforma.

Se confirma que en el PRIAN obedecen intereses distintos a los del pueblo, su agenda no es la de la gente. En este espacio lo señalamos, sus cargos se los deben a las cúpulas y a sus amigos, no a la gente. El pueblo les ha dado sendas lecciones electorales y aún así, desde su privilegio actúan con soberbia diciendo que “el pueblo no sabe”. Ignorar al pueblo ha sido el error que les ha hecho pagar gravemente en las urnas.

Enrique Inzunza, un perfil calificado

Personalmente elijo destacar las participaciones del senador morenista por Sinaloa Enrique Inzunza. En entregas pasadas adelantaba que el ex magistrado presidente tendría mucho qué decir en el Senado y que participaría en el proceso de dictaminación de la reforma.

Pues bien, sus intervenciones no se han hecho esperar. Se ha mostrado conciso y sólido en sus argumentaciones como pudimos verlo en la transmisión de los trabajos en Comisiones. Contundente en su mensaje, los compañeros de oposición solo callaron. Creo que al senador Inzunza hace falta escucharlo, acabará distinguiéndose en su labor más temprano que tarde.

La UAS y la consulta

Me parece que la reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa también sucederá. La ficha que movió el Congreso del Estado para la organización de la consulta es importantísima y después de ello vendría el proceso legislativo para reformar la ley.

La comunidad universitaria espera con ansias dicha consulta. Es mucho lo que tienen qué decir de la administración actual, la cual representa un cacicazgo enquistado por años.

Con la ausencia de Héctor Cuén, ya comenzaron los rumores de las disputas al interior del grupo político por controlar la universidad. Robespierre Lizárraga, encargado de despacho de rectoría y el ex rector Jesús Madueña, ya no tienen clara su alianza. Al respecto opinan Víctor Corrales Burgueño que será legislador local y el saliente diputado Gene Bojórquez. Ellos saben lo que representa la UAS y no están dispuestos a dejar el camino libre al actual regente universitario.

Al mismo tiempo, me parece importante señalar que, por su parte, la Universidad Autónoma de Occidente también necesita que el Congreso voltee a verla. La operación del actual Rector Pedro Flores está dejando mucho qué desear. La confronta con la comunidad universitaria continúa, y la reciente elección del consejo únicamente sirvió para levantar más molestias entre los universitarios. Ya hablaremos más de la Casa de los Linces.

Vanessa Félix en X: @vanessafelixmx