“Too much love will kill you” (demasiado amor te matará) Freddie Mercury

Uno de los más grandes genios contemporáneos es, y será, el cantante y compositor Freddie Mercury , por su grado de creatividad única que se refleja en la letra de todas sus composiciones, y como todos los seres humanos que gozan de sabiduría e inteligencia superior, Freddie rayó la locura, circunstancia que lo hizo estar muchas veces confundido con su identidad, y con su propia percepción, situación que también puede verse reflejada en muchas de sus canciones.

Freddie siempre amó a su madre, y siempre estuvo orgulloso de sus orígenes africanos y persas, esa también es una cualidad única de los grandes hombres, el mismo Hitler también amaba a su propia madre, y esa fue la base de su antisemitismo (referencia en SDP Noticias con fecha: 13 de Febrero del 2019).

El gran Freddie Mercury nos dejó la clave para ganarle al juego de la vida: enamorarse, en su canción: “Play the game” (juega el juego), y fue el pionero en criticar a la realeza moderna al componer la canción: “Killer Queen” (reina asesina); literalmente en todas sus canciones existen mensajes de vida y de existencialidad de diferentes niveles de profundidad.

Creo en la hipótesis de que la cantante Lady Gaga tomó su sobrenombre de la extraordinaria canción de protesta de Freddie Mercury: “Radio Gaga”.

No habría espacio en el presente ensayo para analizar la filosofía de Freddie Mercury plasmada en sus canciones, pero si puedo aportar que cada político que se inicia, lo hace, mordiendo el polvo, de una manera metafórica fascinante, tal como lo describe esa canción que inició el sonido Dolby: “Another one bites the dust” (otro más que muerde el polvo).

Desafortunadamente Freddie Mercury recibió tratamientos experimentales muy novedosos para la enfermedad de inmunodeficiencia que adquirió, desafortunadamente también, tratamientos que estaban en esa época compitiendo por las patentes que tanta plusvalía económica le han dado a la humanidad entera, como la del paracetamol y el acetaminofén que son lo mismo, y que al probarlos en pacientes con los diferentes esquemas que existen para su comercialización, incluyendo el famoso modelo “doble ciego”, generaron la aparición de muchas complicaciones no conocidas, tal como ocurre en la actualidad con las vacunas de RNA, incluyendo a las de Covid, complicaciones que presentó Freddie y otros famosos que en esa época también formaron parte de los ensayos de medicamentos nuevos para esa enfermedad conocida como SIDA, incluyendo al actor Rock Hudson; afortunadamente, otros famosos como Magic Johnson, no fueron sometidos a esas pruebas de medicamentos, incluyendo la zidovudina, y hasta ahora juega basquetbol.

En México tuvimos la oportunidad de documentar pacientes con el virus del SIDA que jamás recibieron tratamientos para tal, y que nunca desarrollaron la enfermedad.

Finalmente, como lo dejó plasmado Freddie Mercury en una de sus composiciones más icónicas: “Seguiremos siendo los campeones… del mundo...”