Natanael Cano ya es comparado con Freddie Mercury por esta increíble razón que te contamos a continuación.

El “más duro de México” y referente de los corridos tumbados, Natanael Cano- de 22 años- sigue despertando admiración entre todos sus seguidores.

Ahora, Natanael Cano ha sido comparado con el icónico vocalista Freddie Mercury de la banda Queen.

El interprete de AMG y Mi Bello Ángel para muchos de sus seguidores sería la reencarnación de Freddie Mercury, aunque no precisamente por su talento vocal.

Natanael Cano (Instagram/@natanaelcano )

Comparan a Natanael Cano con Freddie Mercury por su vestuario

La comparación de Natanael Cano con Freddie Mercury se debería al look con el que salió al escenario el cantante de corridos tumbados, en uno de sus conciertos.

Portando una camiseta sin mangas color blanca, muy similar a la que usaba Freddie Mercury en sus conciertos que se encuentra dando con su “Tumbados Tour 2023″.

Dicho outfit de Natanael Cano hizo que de inmediato los fans en redes sociales aseguraran que se trataba del mismo Freddie Mercury de Queen.

Además, de que se ha hecho viral la pose que tiene tanto Natanael Cano y Freddie Mercury sosteniendo el micrófono. Hecho que para los fans demuestra la misma pasión al cantar.

Para los seguidores de Natanael Cano es muy clara la comparación con el cantante de We Will Rock You, aunque para muchos no sea así y genere cierta polémica.

Freddie Mercury, cantante. (EFE)

Natanael Cano sigue recorriendo México y triunfando con su “Tumbados Tour 2023″

Además de ser comparado con Freddie Mercury, Natanael Cano sigue dando su gira de conciertos “Tumbados Tour 2023″.

Estas son algunas de las fechas y ciudades de México en las que Natanael Cano continuará con shows en vivo:

Irapuato -11 de agosto

Tlaxcala - 12 de agosto

Tampico - 26 de agosto

Aguascalientes - 8 de septiembre

Oaxaca - 6 de octubre

Saltillo - 14 de octubre

Querétaro - 19 de octubre

Toluca - 20 de octubre

León - 27 de octubre

Veracruz - 28 de octubre

Durante su gira de conciertos, Natanael Cano promocionará su de Nata Montana, su más reciente álbum de 16 canciones donde tiene colaboraciones con Peso Pluma y Junior H.