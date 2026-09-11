A días de asumir la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho Cué, sigue de luna de miel con todas las fuerzas políticas. Ayer hasta presumió su reunión con el coordinador parlamentario del PRI, Rubén Moreira, encuentro en el que abordaron asuntos de la agenda legislativa.

Hasta ahora, todo marcha bien para el oaxaqueño que apagó los fuegos durante la presentación del Segundo Informe de Gobierno y entrega del Paquete Económico.

Lo malo es que ayer también arrancó el proceso electoral 2027 y quién sabe cómo se pongan las cosas en San Lázaro.

Para empezar, viene la discusión de la reforma a los artículos 86, 116, 122 para evitar que los titulares del Ejecutivo Federal y Locales tengan doble nacionalidad, reforma que ha sido rechazada en comisiones por la oposición.

Después, el Pleno de la Cámara de Diputados tendrá que discutir y aprobar las iniciativas que presentó la presidenta, Claudia Sheinbaum, en materia económica y fiscal, así como la Ley de Ingresos. Y antes de que concluya el año deberán aprobar el Proyecto de Presupuesto.

Las batallas que vienen no son nada fáciles para el diputado del PVEM, quien debe seguir tejiendo fino para que el recinto de San Lázaro no se convierta en un auténtico ring, como ya ha sucedido en otras ocasiones.