Mucho muy baja credibilidad (1- 10)

1- Alejandro Alito Moreno. Sinónimo de cinismo político.

2- Carlos Salinas de Gortari. Figura tóxica como ninguna.

3- Felipe Calderón. Credibilidad devastada porque, además de que se robó las elecciones de 2006, declaró una guerra al narco solo para que la dirigiera ¡¡¡un narco, Genaro García Luna!!!

4- Genaro García Luna. En empate técnico con Calderón, su jefe —¿o subordinado?—.

Las columnas más leídas de hoy

5- Javier Duarte. La peor imagen de político corrupto.

6- Roberto Borge. Tan corrupto como Duarte, pero menos conocido.

7- Tomás Yarrington. En empate técnico con Borge.

8- Mario Marín. En empate técnico con Borge y Yarrington.

9- Emilio Lozoya. Corrupción fifí.

10- Miguel Ángel Yunes Linares. Una vergüenza para Morena.

Credibilidad muy baja (11–20)

11- Ricardo Anaya. Pocos políticos tan mentirosos en sus discursos.

12- Silvano Aureoles. En empate técnico con Anaya.

13- Cuauhtémoc Blanco. Popularidad futbolera, machismo inaceptable.

14- Lilly Téllez. La gente no olvida que nació como política aliada de Morena y después se convirtió en la peor enemiga de la izquierda.

15- Pedro Haces. Riqueza inexplicable; exhibicionista.

16- Manuel Velasco. Riqueza inexplicable; lealtades partidistas a la venta.

17- Arturo Zaldívar. Daño reputacional por culpa de la anterior SCJN.

18- Rubén Moreira. Representa al peor PRI.

19- Marko Cortés. Dirigencia sin autoridad moral ni electoral.

20- Xóchitl Gálvez. La hunde su discurso para nada coherente.

Credibilidad baja/media (21 - 30)

21- Manlio Fabio Beltrones. A pesar de haber sido un operador político eficaz su pasado priista lo condena.

22- Claudia Ruiz Massieu. Imagen tecnocrática sin arraigo.

23- Santiago Creel. Paradigma de político descafeinado.

24- Adán Augusto López. Solo lo salva su cercanía con AMLO y que ha sido funcional a Sheinbaum.

25- Ricardo Monreal. Ambigüedad.

26- Mario Delgado. El fantasma del huachicol no deja de perseguirlo.

27- Marcelo Ebrard. Toda una vida de engaños.

28- Esteban Moctezuma. Ni picha ni cacha.

29- Juan Ramón de la Fuente. Le afecta no estar en el debate.

30- Hugo López-Gatell. La pandemia, como el 2 de octubre, no se olvida.

Credibilidad muy alta (31- 40)

31- Ernestina Godoy. La prensa no termina de aceptarla.

32- Alicia Bárcena. Trayectoria sólida, poco desgaste.

33- Rogelio Ramírez de la O. Técnico con credenciales.

34- Clara Brugada. Consistencia.

35- Layda Sansores. A pesar de sus excesos, sinceramente combativa.

36- Tatiana Clouthier. Honesta como su padre.

37- Lázaro Cárdenas Batel. Honesto como su padre.

38- Jesús Ramírez Cuevas. Creíble para la 4T.

39- Martí Batres. Ideológico.

40- Olga Sánchez Cordero. Persistente.

Mucho muy alta credibilidad (41- 50)

41- Julio Scherer Ibarra. Nombre y apellidos como referentes éticos, a pesar de que se le ha grillado.

42- Rosaura Ruiz. Científica. Cero escándalos.

43- Zoé Robledo. Errores asumidos.

44- María Luisa Albores. Seriedad.

45- Cuauhtémoc Cárdenas. Capital histórico intacto.

46- Luis Donaldo Colosio Riojas. Heredero.

47- Rosa Icela Rodríguez. Discreción y operatividad.

48- Omar García Harfuch. Imagen de eficacia.

49- Andrés Manuel López Obrador. Fundador.

50- Claudia Sheinbaum. Prestigio global, encuestas récord irrefutables.