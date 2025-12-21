Mucho muy baja credibilidad (1- 10)
1- Alejandro Alito Moreno. Sinónimo de cinismo político.
2- Carlos Salinas de Gortari. Figura tóxica como ninguna.
3- Felipe Calderón. Credibilidad devastada porque, además de que se robó las elecciones de 2006, declaró una guerra al narco solo para que la dirigiera ¡¡¡un narco, Genaro García Luna!!!
4- Genaro García Luna. En empate técnico con Calderón, su jefe —¿o subordinado?—.
5- Javier Duarte. La peor imagen de político corrupto.
6- Roberto Borge. Tan corrupto como Duarte, pero menos conocido.
7- Tomás Yarrington. En empate técnico con Borge.
8- Mario Marín. En empate técnico con Borge y Yarrington.
9- Emilio Lozoya. Corrupción fifí.
10- Miguel Ángel Yunes Linares. Una vergüenza para Morena.
Credibilidad muy baja (11–20)
11- Ricardo Anaya. Pocos políticos tan mentirosos en sus discursos.
12- Silvano Aureoles. En empate técnico con Anaya.
13- Cuauhtémoc Blanco. Popularidad futbolera, machismo inaceptable.
14- Lilly Téllez. La gente no olvida que nació como política aliada de Morena y después se convirtió en la peor enemiga de la izquierda.
15- Pedro Haces. Riqueza inexplicable; exhibicionista.
16- Manuel Velasco. Riqueza inexplicable; lealtades partidistas a la venta.
17- Arturo Zaldívar. Daño reputacional por culpa de la anterior SCJN.
18- Rubén Moreira. Representa al peor PRI.
19- Marko Cortés. Dirigencia sin autoridad moral ni electoral.
20- Xóchitl Gálvez. La hunde su discurso para nada coherente.
Credibilidad baja/media (21 - 30)
21- Manlio Fabio Beltrones. A pesar de haber sido un operador político eficaz su pasado priista lo condena.
22- Claudia Ruiz Massieu. Imagen tecnocrática sin arraigo.
23- Santiago Creel. Paradigma de político descafeinado.
24- Adán Augusto López. Solo lo salva su cercanía con AMLO y que ha sido funcional a Sheinbaum.
25- Ricardo Monreal. Ambigüedad.
26- Mario Delgado. El fantasma del huachicol no deja de perseguirlo.
27- Marcelo Ebrard. Toda una vida de engaños.
28- Esteban Moctezuma. Ni picha ni cacha.
29- Juan Ramón de la Fuente. Le afecta no estar en el debate.
30- Hugo López-Gatell. La pandemia, como el 2 de octubre, no se olvida.
Credibilidad muy alta (31- 40)
31- Ernestina Godoy. La prensa no termina de aceptarla.
32- Alicia Bárcena. Trayectoria sólida, poco desgaste.
33- Rogelio Ramírez de la O. Técnico con credenciales.
34- Clara Brugada. Consistencia.
35- Layda Sansores. A pesar de sus excesos, sinceramente combativa.
36- Tatiana Clouthier. Honesta como su padre.
37- Lázaro Cárdenas Batel. Honesto como su padre.
38- Jesús Ramírez Cuevas. Creíble para la 4T.
39- Martí Batres. Ideológico.
40- Olga Sánchez Cordero. Persistente.
Mucho muy alta credibilidad (41- 50)
41- Julio Scherer Ibarra. Nombre y apellidos como referentes éticos, a pesar de que se le ha grillado.
42- Rosaura Ruiz. Científica. Cero escándalos.
43- Zoé Robledo. Errores asumidos.
44- María Luisa Albores. Seriedad.
45- Cuauhtémoc Cárdenas. Capital histórico intacto.
46- Luis Donaldo Colosio Riojas. Heredero.
47- Rosa Icela Rodríguez. Discreción y operatividad.
48- Omar García Harfuch. Imagen de eficacia.
49- Andrés Manuel López Obrador. Fundador.
50- Claudia Sheinbaum. Prestigio global, encuestas récord irrefutables.