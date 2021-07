“La elección que va a definir el 2024”

De la elección pasada, podemos sacar varias lecciones, en primer lugar, quedó de manifiesto que MORENA no era “invencible” como se empeñaban en hacernos creer, en segundo lugar, que cuando la oposición se une, tiene muchas posibilidades de triunfar, pero en tercer lugar y mucho muy importante es que en general (salvo algunas excepciones que tienen una fácil explicación, como es el caso de Querétaro) en los lugares en los que la oposición no pudo ponerse de acuerdo, simplemente pulverizaron su voto para darle el triunfo a MORENA.

Seis gubernaturas en juego

En 2022 tendremos algunas elecciones que muy probablemente no generarán tanto interés, habrá 6 gubernaturas en juego, ninguna de ellas de los Estados llamados “grandes electoralmente” habrá elecciones en Durango, Oaxaca, Aguascalientes, Hidalgo, Quintana Roo y Tamaulipas, en ellas el PRI seguramente luchará por conservar los pocos estados que aún gobierna, y después de los pésimos resultados de “ALITO” al no poder ganar una sola gubernatura en junio pasado, por lo que tendrá que echar toda la caballería para no perder nuevamente y prácticamente quedar extintos.

Rumbo al 2024

Pero es el 2023 el que a pesar de que solamente tendrá elecciones estatales en dos estados, el que definirá el rumbo del 2024, ambos estados, actualmente gobernados por el PRI y que no conocen la alternancia, Coahuila y el Estado de México, los dos con liderazgos muy distintos, Riquelme, que ha demostrado ser un aguerrido opositor y del otro lado, un dócil gobernador Del Mazo.

Ya es conocida la frase de que el Estado de México es el “laboratorio” electoral del país, el primer punto a sortear es que se lograra hacer un “bloque opositor” en 2023, será interesante saber qué posición tomarán el Verde, y Movimiento Ciudadano, pues como hemos visto en elecciones que son muy competidas, cada voto cuenta y cualquier partido por pequeño que sea, puede hacer la diferencia, así pasó en la pasada elección para Gobernador en EdoMex en la que el PRI, de haber ido solo contra MORENA , hubiese perdido la elección y fueron los aliados los que le dieron el gane.

Por la conformación actual tanto en la Cámara de Diputados Locales del Edo Mex, como el número de Presidencias Municipales y además considerando que el Gobernador es PRIÍSTA, tocaría al PRI seleccionar al candidato o candidata, cuestión que será un fuerte golpe para algunos caciques PANISTAS que piensan que pueden reelegirse, después imponer a su esposa y seguir gobernando, mientras se pasean en el Estado al cobijo de su “plurinominal”, aunque pocos los conozcan fuera de sus pequeños municipios, lo cierto es que hoy los números no favorecen al PAN y la ambición de algunos, pudiera crear un rompimiento en la alianza, lo que provocaría un apabullante triunfo de MORENA , que facilitaría las cosas para el 2024, por lo que Higinio y Delfina deben estar rogando que se materialice esta fractura.

Candidatos del PRI, sin lugar a dudas habría muchos, hay gente inteligente, capaz y con experiencia, pero que requerirá de este bloque para lograr la hazaña de que el Estado de México permanezca tricolor, así que las decisiones que tomen las cúpulas de PRI y PAN logrando que más que restar que es lo que algunos han estado haciendo, se dispongan a SUMAR y construir, pues con esta elección, estarán definiendo la elección del 2024.

Por una oposición inteligente, que deje atrás intereses, ambiciones y hasta obsesiones personales…

Yo los invito a que: “CONSTRUYAMOS JUNTOS EL MÉXICO QUE TODOS QUEREMOS”

Porque yo AMO A MÉXICO

