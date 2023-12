IRREVERENTE

Les platico:

La madrugada del pasado 7 de diciembre, alguien -además del personal nocturno del Palacio Nacional- se la pasó en vela.

Apenas supo de la detención de Alfredo Jalife-Rahme habló por teléfono con cierto personaje nuevoleonés y le pidió que moviera todos sus contactos para que la fiscalía estatal determinara su pronta liberación.

La primera llamada ocurrió cuando el citado personaje se aprestaba a dormir y para atender el encargo tampoco durmió toda esa noche.

Ella -porque fue una mujer- acababa de llegar a su departamento de la CDMX y realizó un sinfín de llamadas a conocidos suyos en Monterrey.

A eso de las 5 de la madrugada del día 7 llamó a su interlocutor del Palacio Nacional y le informó que Jalife-Rahme había sido liberado para seguir en libertad el proceso que entabló Tatiana Clouthier en su contra, quien lo acusó el 22 de diciembre del año pasado de difamación, calumnias y violencia política, todos ellos delitos menores.

Como resultado de tales gestiones, el presidente López Obrador comenzó la mañanera del día 7 con el siguiente mensaje:

(El tema)... “tiene que ver con un estado, tiene que ver con la fiscalía estatal de Nuevo León, pero tiene que ver también con el artículo sexto y séptimo de la libertad de ideas y eso también nos atañe, si no de manera directa o no nos corresponde a nosotros resolverlo, si tenemos que garantizar la libre manifestación de las ideas, sin censura. Puede haber excesos pero no debe limitarse la libertad”.

Por razones de equidad de género aplicadas inéditamente contra una mujer, el personaje citado fue recientemente excluido de las listas de Morena rumbo al Senado.

Lecciones

El jale que se aventó ha hecho reconsiderar su postura a cierta senadora morenista que está detrás de la mencionada exclusión.

La resolución en unas cuantas horas y en plena madrugada del encargo en favor de Jalife-Rahme es también una señal para Tatiana, porque si en verdad tuviera el peso que ella dice que tiene en el Palacio Nacional, su acusado se hubiera pasado unos cuantos días en la cárcel y no habría sido liberado tan rápido.

La ex secretaria de Economía también podría haber estado maniobrando para que su colega política -ella sí, nuevoleonesa y no sinaloense como la hija del Maquío- fuera excluida de las listas de Morena rumbo al Senado. Razones le sobran para ello.

La posición de López Obrador contra la censura, es también una lección para otros.

No digo nombres por respeto a Sanjuana Martínez, la que mandó al carajo a Notimex.

No digo nombres por respeto a María Martínez, el alias con que ella misma opera en un deshilachado chat de Monterrey que se llama “acciones san pedro”.

No digo nombres por respeto a Juan Fernando Cantú, lacayo de Sanjuana y de Enrique Burguete, mangoneadores de dicho chat.

No digo nombres por respeto a Beto Frías, su contraparte en otro chat regio, “café grillo ciudadano”, pero todos ellos han pecado de censores y furibundos inquisidores, al sacar de esos grupos a quienes se oponen a sus ideas y a sus preferidos.

Si el mismo presidente alienta la libertad de la expresión y las ideas, aún siendo pronunciadas en su contra ¿qué les deja a estos patéticos casos de censura que ocurren en las redes sociales?

Líderes de pacotilla

Me recuerdan a los pasajeros que ocupan los asientos en los pasillos de los aviones.

Se sienten “líderes” porque ellos deciden en su fila de tres, quien puede o no ir al baño en pleno vuelo.

Apenas despega el avión, se hacen los dormidos, extienden sus piernas y “dicen” así a sus compañeros: “nadie va al baño y háganle como quieran”.

Cajón de sastre: ¿Quién es el personaje femenino que le hizo semejante favor a quien no digo su nombre por respeto a Andrés Manuel López Obrador?

Para mi hija la Dra. Ana Guadalupe Garza Maldonado, en el día de la Virgen, que también es venerada en Viena, donde ella vive y trabaja al lado de su marido austriaco, mi también muy querido yerno, Fede.