Tatiana Clouthier, quien se sumó recientemente al equipo de campaña de Claudia Sheinbaum, aseguró que su denuncia en contra de Alfredo Jalife no tiene que ver con la libertad de expresión.

En entrevista para Así las cosas, Tatiana Clouthier recordó que renunció a la Secretaría de Economía en octubre de 2022 y la denuncia la inició en diciembre de dicho año como ciudadana.

Además, resaltó que sabe que como funcionaria debía tener “la piel gruesa” ante las opiniones, pero reiteró que los dichos de Alfredo Jalife no fueron de opinión, sino acusaciones con dolo.

Esto a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) consideró desde la conferencia mañanera del 7 de diciembre que se trata de un caso sobre libertad de expresión.

“Hay que diferenciar entre lo que es una opinión y lo que es una aseveración o lo que viene siendo ya una acusación como tal o dar un tema por hecho y en ese sentido Alfredo Jalife empezó a arreciar, a hablar y decir cosas que iban o van en donde no era una opinión sino una acusación”

De acuerdo con Tatiana Clouthier, Alfredo Jalife vertió comentarios sobre su persona tanto en entrevistas como en su propio programa que no están relacionadas con la libertad de expresión y son más bien acusaciones con dolo.

La ex secretaria de Economía recordó que Alfredo Jalife la acusó de haberse “robado el litio de México” y traicionar al Estado mexicano; además de asegurar que su salida del gabinete presidencial se debió a que la sacaron “por la puerta de atrás” por beneficiar a Estados Unidos.

“Esto no es una opinión, esto es una acusación con dolo y si uno ve los videos y las entrevista que le han hecho o del propio canal de él ves donde está el dolo y no la opinión”

De acuerdo con Tatiana Clouthier, el proceso lo inició en dicho estado debido a que ella y su familia resultaron afectadas por las acusaciones de Alfredo Jalife en dicha entidad.

Asimismo, compartió que los dichos de Jalife han afectado hasta a su hermana, quien recibió críticas en contra de la exsecretaria cuando se encontraba de vacaciones provocadas por las acusaciones.

“Yo vivo en Nuevo León, a mi me afecta donde vive mi familia y lo único que tengo y lo único que he hecho a lo largo de mi vida es cuidar lo que tengo y es un buen nombre…no es un asunto de coartar la libertad de expresión de nadie porque si vemos los temas de los que se le acusa tiene que ver con esto y no con las opiniones”

Tatiana Clouthier