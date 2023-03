Las críticas vienen de quienes jamás lograron cumplir a los mexicanos. Petróleos mexicanos ha logrado junto a un gran equipo la refinería Dos bocas, día y noche, trabajadores no ceden para llevar a México a un nivel superior y las metas que están en la mesa, está siendo terminado el trabajo y solo falta una parte para concluir el abasto que México requiere. Una promesa cumplida más del presidente López Obrador y Rocío Nahle quien ha sido muy criticada tratando de hacerla ver mal ante la ciudadanía, por parte de aquellos que jamás cumplieron y al contrario entregaron una barda, burlándose de la gente diciendo que no hace falta gastar en combustibles, dicen que viene la época de energías limpias, los autos híbridos y eléctricos son el futuro, es una burla para quienes no podemos obtener estos vehículos con precios que los promueven, al menos en los próximos 10 años.

Políticos y ex políticos que están en contra del trabajo que realiza Nahle, deben tener mucho dinero para comprar estos carros que tanto promueven.

Saben perfectamente que es muy importante tener nuestras propias refinerías , pero lo omiten en su afán de atacar y mentir para intentar dejar en mal al gobierno, los mexicanos no somos tontos, sabemos distinguir entre un coche de gasolina y uno eléctrico, el 99.9% no tenemos carros o camionetas híbridas por no mencionar otros más modernos. Ahora que anuncia operaciones para julio 2023 comienzan los ataques, nuevamente buscan tirar el trabajo realizado en unos años, Dos Bocas cambiará de muchas formas este país, al tener por fin una refinería más de esta magnitud y producir nuestros propios combustibles, lo que no importa a los opositores al gobierno federal, ¿cuántas veces intentaron tirar los proyectos con amparos buscando atacar con falsas palabras a los ciudadanos?, que eran gastos innecesarios, la realidad es que nunca imaginaron que la secretaria de energía logrará está labor faraónica y terminara en unos años esta empresa de los mexicanos.

Seguirán intentando bloquear que logre la candidatura al gobierno de Veracruz, dudo que logren detenerla, es una mujer de compromisos que tiene a la oposición como el ajedrez, paso a paso, el final no lo esperan y seguramente seguirán haciendo corajes, con toda la infraestructura que está realizando el gobierno de 4T.

