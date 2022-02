El ajedrez humano

Aburre, desespera, es realmente frustrante y aberrante ver a esta Selección Mexicana. Y lo peor es ver que en cada convocatoria, en cada partido de eliminatoria están los mismos jugadores, como si el futbol mexicano no diera para más.

Tampoco quiero decir que tenemos un abanico tan grande como Brasil o Argentina, pero de que hay opciones, por supuesto que las hay, la pregunta más bien sería: ¿Qué quiere “El Tata”?, ¿qué pretende con su idea futbolística?

Si es que existe alguna idea clara, por lo menos, porque este equipo jugando así en Sudamérica, en Asia, obvio en Europa y hasta en África, no calificaría al Mundial, se los juro que no, pero en Concacaf donde quitando a Canadá y Estados Unidos, todo es mediocridad, México está salvado.

Lo peor es que este malestar está más generalizado, en cada juego las redes sociales sacan fuego, comentarios llenos de coraje, que piden que corran a Gerardo Martino y varios jugadores que ya no cumplen con la camiseta nacional.

Es más, en el último encuentro, el nauseabundo empate a cero contra Costa Rica, las dos mil personas, los invitados y cuates de la Federación Mexicana que fueron a la prueba piloto al Estado Azteca, le abuchearon a la Selección.

Pero otra vez… ¿Qué quiere “El Tata”?, ¿es necedad o falta de capacidad? Porque un técnico que dirigió al Barcelona, a la Selección Argentina (en ambos no le fue muy bien) entre otros, ¿no puede darse cuenta o no se quiere dar cuenta que su “filosofía” no funciona? Que los jugadores que convoca, los experimentados, no están en su mejor momento, que tiene a lideres de papel, que están fuera de ritmo porque o no juegan, o juegan poco con sus equipos y peor aún, los qué sí convoca y revolucionan los partidos, los deja de suplentes, por eso, explíquenme por favor: ¿Qué quiere “El Tata”?

Y paremos ya con ese discurso barato que siempre pasa lo mismo cada cuatro años, que lo importante al final es calificar al Mundial.

No, no y no, me niego a seguir escuchando lo mismo, eso se llama mediocridad, se llama conformismo; a Gerardo Martino lo contrataron para llegar a un quinto partido, a una meta que como van las cosas dudo que alcance, es más, jugando así, dudo que siquiera la selección pueda pasar de la fase de grupos, porque al mundial van a calificar, eso no tengamos duda, ya sea en tercer lugar o con el miserable repechaje otra vez en Oceanía, pero ¿para qué? Para que la maquinaria económica que gira alrededor de la selección se llené de dinero ¿y en lo futbolístico?… ¿Qué quiere “El Tata”?, y peor aún, ¿qué quiere la Federación?

