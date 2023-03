“I work all night, I work all day To pay the bills I have to pay Ain't it sad? And still there never seems to be A single penny left for me That's too bad” (Trabajo toda la noche, trabajo todo el día Para pagar las cuentas que tengo que pagar ¿No es eso triste? Y todavía nunca parece haber un solo centavo para mí Mala cosa) ABBA, ‘MONEY, MONEY, MONEY’

“El fanatismo es una sobrecompensación de la duda.” CARL GUSTAV JUNG

‘Que no le digan, que no le cuenten’. Y es que en la 4T ni contar saben. Ya no se diga comprender lo que dicta la norma. O sí, pero únicamente cuando conviene; de otra forma nada entienden.

Ya lo han demostrado. La forma de contar varía si al Zócalo acarrean a cuatroteístas o si acuden ciudadanos en defensa del INE. Mismo con fotos y vídeos en mano, los obradoristas se especializan en dar cifras nada creíbles.

Cuando de leer se trata, ahí tenemos a la encargada de las mentiras de las mañaneras, Liz Vilchis. Ella, además, no capta que el primer generador y propulsor de mentiras es el inquilino de Palacio...

Se destacan por mofarse de la Constitución. Sea con el Plan B electoral o con las acciones de Pablo Gómez, usando arbitraria e ilegalmente la estructura de la UIF de Hacienda que encabeza sin el menor pudor.

‘Que no le digan y que no le cuenten’ que Pablo Gómez se dedica a fiscalizar. Lo que a él le guía es un odio ciego en contra de Lorenzo Córdova. Hace como que no entiende que sobre lo que él invoca para tratar de argumentar —sin éxito— una supuesta ilegalidad de parte del consejero presidente del INE, se encuentra: la Constitución, la Ley Federal del Trabajo, el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y de la rama administrativa del Instituto Autónomo del Estado.

Gómez dice tantas mentiras sobre Lorenzo y los otros tres consejeros que terminan encargo en el Instituto Electoral que pareciera un locuaz vendedor de productos milagros y no el titular de la UIF.

Él que debiera encontrar dónde y cómo se robaron ¡doce mil millones de pesos en Segalmex!, “detecta” unas cuentas que nadie más tiene —ni siquiera la propia SHCP— sobre los finiquitos que, por ley, recibirán los consejeros del INE, incluyendo Lorenzo Córdova.

En épocas no muy lejanas se decía que:” para decir mentiras y comer pescado, hay que tener mucho cuidado”. Pero en tiempos de la 4T, cuando desde la palestra presidencial se llevan contabilizadas más de 100,000 mentiras, los demás miembros y simpatizantes del régimen han aprendido a falsear, a decir mentiras, a tirar, que algo queda.

Por instrucciones del presidente López Obrador, Pablo Gómez ha enfilado los cañones de su puesto —que no el ejercicio de fiscalización— en contra de los cuatro consejeros salientes del INE: Adriana Margarita Favela Herrera, José Roberto Ruiz Saldaña, Ciro Murayama Rendón y Lorenzo Córdova Vianello. Su discurso en contra de ellos pareciera la persecución de un fanático en contra sus propios miedos.

El militante de la 4T habla de ilegalidad cuando se trata de liquidaciones conforme a derecho. Tal vez la memoria corta le ha hecho olvidar las liquidaciones que recibió cuando dejó de ser diputado federal en diversas ocasiones. Ahí sí no chistó.

Pero ahora en la UIF en lugar de fiscalizar a los servidores públicos que estafan al país, desde Segalmex hasta otras instancias donde se sabe de corruptelas, el señor, solo vocifera contra lo que es legal. Muestra que su trabajo se ha trastocado en demagogia pura y dura. Y, por si eso fuese poco, en violación a los derechos laborales (humanos al fin) de quienes no soporta.

En un giro decadente de la historia, quien sufrió los malos tratos por manifestarse en el 68, ahora utiliza la fuerza del Estado para perseguir a quienes defienden la democracia. ¿Reconocería el estudiante del 68 al fanático del 2023?

El mismo López Obrador aceptó que es legal aunque protestó diciendo que es algo inmoral. Que alguien cobre su liquidación legal y conforme al trabajo devengado está garantizado por la Constitución, no así dejar sin medicinas a quienes las necesitan…

‘Que no le digan, que no le cuenten’, pues Yasmín Esquivel —sí, la ministra que no debiera ser ministra— gana al mes 284,500 pesos contra los 178,000 de Lorenzo Córdova. Ella recibe un aguinaldo de 585,613 pesos contra uno mucho menor del consejero presidente del INE. Los ingresos de ella al año son de 3.9 millones, mientras que los de Córdova siendo presidente del INE son de 2.1 millones. De continuar ella en la corte, recibirá más de 42 millones de pesos, cantidad que nunca recibió ni recibirá Córdova. Pero en ese caso, por ser amiga de la 4T, los lopezobradoristas guardan hipócrita silencio.

‘Que no le digan y que tampoco le cuenten’, pero la hoy senadora Olga Sánchez Cordero cobra como senadora y también recibe su pensión por haber sido ministra del máximo tribunal. A este gobierno castrochavista eso no les parece inmoral.

No se diga de 50 diputados federales que, con total desfachatez, cobran 2.7 millones de pesos además de su sueldo, por haber presentado UNA iniciativa de ley durante el periodo de sesiones anterior al actual. ¿Eso no es inmoral? Total, lo dicho: la moral es un árbol que da moras cambiantes de acuerdo a las conveniencias de Andrés Manuel y sus advenedizos.

Lorenzo Córdova tiene razón: “ante las amenazas desde el poder se responde con los instrumentos del derecho”. Y también desde la ciudadanía señalando los abusos, medias verdades y una visión visceral de la 4T de atacar a quienes no soportan.

¿Cuánto recibirá Lorenzo? El 3 de abril la compensación por terminar la relación laboral por 11 años como consejero será de 1 millón 934 mil 380 pesos . Habrá suma adicional por el ahorro —deducciones quincenales a su sueldo— a través del seguro de separación individualizado; un fondo de retiro en el que el trabajador podía aportar entre el 2 y el 10% de su sueldo.

Por cierto, los morenistas convenientemente pasan de largo que TODOS los exfuncionarios del INE (incluidos los representantes de Morena ante el órgano) han recibido un finiquito bajo las mismas reglas.

‘Que no nos digan, que no nos cuenten’. Lo que queremos saber es cuándo atraparán a quienes delinquieron en contra del país. Y ya que en esas estamos: ¿cuánto gasta Presidencia —esto es, nosotros los contribuyentes— para mantener a López Obrador viviendo en Palacio Nacional? Algo así como la friolera de 7 millones de pesos AL MES.

El odio a Lorenzo y el culparlo de algo ilegal ya no les sirve de cortina de humo. Ya no.