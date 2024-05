El domingo 2 de Junio de este 2024 por la tarde noche, habrán cientos y cientos de mexicanos descontentos de un lado y del otro. Mucho más que en cualquier partido o final de soccer.

Por supuesto que si pierde Claudia Sheinbaum los morenistas estarán de veras muy enojados y de malas por tal resultado pero vaya, que ni siquiera aceptarían la derrota.

Si pierde Xóchitl Gálvez los llamados “opositores” se encontrarán indignados, consternados, enojados y desilusionados.

No será un día feliz pues para todo un país.

¿Qué tendría que pasar este 2 de junio si gana Claudia Sheinbaum?

Primero ojalá empezara por intentar hacer un llamado a la paz y a la unidad, pero segura estoy iniciará con un discurso para articular las mismas y trilladas frases construidas por López Obrador contra sus opositores.

Desde ahí veremos claramente la famosa “transformación”. Ahí ya lo daremos por hecho: El proyecto de continuidad será un hecho y no un mal sueño.

Estuve leyendo hace unos momentos que hoy será el cierre de campaña de Claudia Sheinbaum en el Zócalo. Será un especie de arenga, de fandango como diría la consentida de Eugenia León como si ya se supiera que ganaron las elecciones presidenciales los morenistas, vaya, hasta el grupo musical Los Ángeles Azules estarán amenizando el mitin.

Pero leí también que Claudia estará únicamente rodeada por Clara Brugada quien también pareciera celebrar anticipadamente su triunfo como jefa de gobierno de la CDMX y los gobernadores morenistas.

Nadie del llamado “PRIAN”. Nadie que sea de la oposición estarán junto a ella.

Para Claudia no existen. Ni existirán.

Así como no quiso voltear a ver a Xóchitl Gálvez en los tres debates, seguirá por esa misma corriente. Y eso pesa y duele y preocupa para todos aquellos que no votarán por Claudia Sheinbaum porque seguiremos huérfanos como ciudadanos, como desde hace 6 años.

Pero eso no sorprende si lo hace hoy en el Zócalo pero ¿y si gana la presidencia, seguirá ignorando a cientos y cientos de personas?

Entonces cómo le hará cuando alguien que no sea de Morena le pida audiencia, o quiera acercarse a ella con alguna petición o con alguna idea?

Ignorar es lo que nos hará a muchos.

Y cuando le toque visitar por ejemplo al estado en el que vivo, Querétaro, donde aquí el casi 100 por ciento de la población no es morenista y el gobernador es del odiosamente llamado “PRIAN” ¿cómo va a establecer Claudia puentes de diálogo?

Porque si algo le reconozco a López Obrador es que del único gobernador de la oposición del que se ha expresado muy bien es de nuestro gobernador Mauricio Kuri.

¿Será que Claudia contará con esta apertura para verdaderamente gobernar para todos aunque no le caigan bien? ¿Aceptará que no todo aquel “prianista” merece su odio y su desprecio?

Ella está acostumbrada a ser una líder combatiente. Espero recuerde si gana, que la campaña electoral terminó y que no debe de estar a la defensiva contra nadie.

Todos esperamos que no pierda su tiempo peleando como lo hizo su líder durante 6 años.

Y grandiosa sorpresa sería que invitara a participar con ella a Xóchitl Gálvez. ¿La dejará en el olvido? Xóchitl es talentosa, pero, ¿ella se atrevería a trabajar hombro con hombro con Claudia Sheinbaum?

¿Cómo vamos a resolver este descontento nacional si gana Claudia?

Yo diría que siendo mejores ciudadanos, más conscientes, más solidarios, más unidos.

Ya estamos instruidos en que la idea de Morena es polarizar.

No caer en esa provocación de los unos contra los otros nos ayudará a salir adelante, dándonos la manos entre todos, ignorando a Claudia cuando intente contrapuntearnos unos contra otros.

¿Inconformarse por el posible triunfo de Claudia todos los días?

Pues no. Tampoco es opción. No nos vamos a plantar en todo Reforma como especie de berrinche. Los mexicanos conscientes y avispados supimos que el plantón que hizo López Obrador en el corredor de Reforma deterioró y dañó a cientos de negocios. Nosotros no haríamos eso.

¿Ignorar a Claudia Sheinbaum? No. No porque al ignorarla a ella estamos ignorando a nuestro país y sus múltiples necesidades.

Es sumarnos con ella para ver cómo podemos ayudar en este caos, porque el tiradero que le va a dejar López Obrador no es cualquier cosa.

¿Demostrar nuestro enojo en las calles? Ya sabemos que a eso López Obrador le llama “golpe de Estado” aunque no lo sea. Es solo una forma de expresar nuestro descontento y nuestra preocupación pero nadie querría quitarla del poder.

Creo que los mexicanos no tenemos esa malicia para reaccionar y accionar de esa manera, pero marchar sí es nuestra forma de desahogarnos.

En fin, que hoy es el cierre de campaña de Claudia Morena Sheinbaum. La fiesta de López Obrador también lo será.

Espero que hayan revisado conciencudamente las condiciones metereológicas en el centro de la ciudad del país, porque algo sí es y será seguro: habremos cientos de miles de mexicanos revisando que Claudia cumpla cada cosa que haga a cabalidad como presidenta y que nadie se quiera pasar de listo con el país porque como diría él hasta hoy presidente: “Ya estamos muy despiertos y muy avispados”. Vienen tiempos de cambio para todos, eso es un hecho.

Es cuanto.