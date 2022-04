Qué árbitros y jugadores entrenen juntos

Árbitros y jugadores profesionales entrenando juntos. Así es, tal como lo lees. En Europa se está promoviendo que jueces del juego se integren a trabajar con los actores de este deporte, la idea fue propuesta por el Manchester United como medida para elevar la calidad del arbitraje de la mejor liga del mundo.

Explican que la finalidad que tiene es que tanto el futbolista como el colegiado se conozcan mejor. La propuesta recibió una buena acogida por parte de algunos equipos de esa liga.

Primer mundo, señoras y señores. Una idea invasiva y osada buscando mejorar. Bravo, aplausos. Aún no es votada, aún no está en experimentación, pero no es descabellada.

No estaría mal que en México se pensara también en acercarse más a estas propuestas, ver que le pueden aprender o tropicalizar para mejorar el trabajo arbitral.

Pero mientras eso pasa, regresemos a las bases, los árbitros al igual que los jugadores se equivocan, pero a diferencia de los patea pelotas los ‘nazarenos’ no están buscando cómo engañar.

El árbitro es un facilitador del juego, el jugador por definición tendría también que serlo y no mostrar manifestaciones de engaño, tratar de fingir ni de sacar ventaja irreglamentaria.

Ayudar al arbitraje a darle fluidez al juego, y que le de justo lo que le toca a cada quien.

No hace mucho vimos a Luis Montes corregir una decisión de un árbitro. El central del duelo ante Pumas vio una acción que sancionó con tarjeta roja. El central se equivocó en el afán de hacer justicia.

El diez del León, a pesar de ir perdiendo en el marcador y poderse beneficiar de jugar con un hombre más los minutos que restaban para intentar revertir el resultado, fue una extensión del árbitro y le ayudó a corregir su error y no afectar el juego.

No está mal la idea de que jugadores y árbitros entrenen juntos, que se conozcan más, que se valoren más, que se ayuden más y que terminen de entender que aunque juegan para equipos distintos todas las partes deben sumar para facilitar la actividad del otro y así mismo a la fluidez y legalidad del juego.

