Quadri: juicio político por odiar transexuales. Egaña: despido de CNN por odiar a Tepito

Baronesa: ‘¿Y no fue usted quien tradujo las obras mas afamadas del griego, sin saber griego?’

Cito lo publicado en SDPNoticias para sintetizar el lamentable QuadriGate en la cadena de televisión CNN:

√ El diputado por el PAN, Gabriel Quadri, fue expulsado de una transmisión en vivo de una televisora por promover un discurso de odio.

√ El diputado fue invitado por la televisora CNN en español junto con la diputada morenista Salma Luévano para discutir la polémica en la que se ha visto envuelto por mensajes contra las personas transexuales.

√ Quadri y la diputada de Morena se enlazaron por videollamada con el conductor Camilo Egaña para hablar sobre los ataques a la comunidad trans en México.

√ El presentador del programa de CNN decidió correr a Gabriel Quadri de su programa por considerar que estaba lanzando un discurso de odio.

√ Además, le aseguró que en Estados Unidos, donde se transmitió el programa, las únicas personas que piensan como él son los ultraconservadores y los ultratrumpistas que no creen en la inclusión social.

√ El conductor del programa aseguró que los discursos como el de Gabriel Quadri no se ven bien en ese país y cuestionó si en el Congreso de México su actitud es aceptable.

Dijo el conductor:

“No le puedo dar espacio en este programa, yo pensé que…si usted viene aquí a propagar su discurso de odio, este no es el canal esto en CNN español no lo aceptamos. Váyase a otro canal, a Tepito Televisión, a lo mejor en Tepito Televisión usted tiene espacio, aquí no, señor Quadri”.

Discurso de odio de Camilo Egaña, de CNN