“El mismo que sonríe en la foto, no busca tu opinión, solo tu voto.” LÍRICO

“¡Qué indignidad! ¡Los perdidos, los tunantes, los mentirosos y falsarios quieren reformar el mundo!...” BENITO PÉREZ GALDÓS

¿Sienten miedo cuando de pronto reciben una pregunta que no esperaban? ¿No les da penita formular interrogantes dictadas? ¿En algún momento unos y otros, autoridades y pseudo reporteros, piensan en la tristeza infinita de las familias destrozadas? Y así me puedo seguir. Un día cualquiera en cualquiera de las ruedas de “prensa” de Palacio Nacional.

Desatados y a sueldo (gordos) andan los propagandistas. Pero no solo en redes y en medios, también incrustados —muy a fondo y en puestos altos— en el gobierno. De hecho, en sus cargos, parecería que solo se dedican a eso, a volverse propagandistas de un país de los otros datos, descuidando el cargo, la dependencia de la que forman parte, las funciones que debieran desempeñar y, por lo mismo, al pueblo, sí al pueblo. ¡Ojalá eso ayudara a que México se tornara con ello en el país de sus otros datos! Pero no.

Podrán decir que nunca quisieron hacer daño, que no lo hacen adrede, que ellos ven al México que sueñan y de ese hablan, pero su incoherencia allí está y nada la justifica. Aplauden lo que criticaban de otros regímenes. Figuras que señalaban todas las tramas y corruptelas que hoy callan y que hasta celebran. No miento, así se congratularon de que Pedro Haces dijera que “tiene cola pequeña, como de hámster”. Y me puedo seguir…

Obtusos y obcecados no escuchan lo que está pasando. No quieren o no les conviene ($$$$) verlo. Prefieren inventar un país alternativo, falso. Ni siquiera cuando una reportera de verdad, usando datos oficiales, saca a relucir lo que está sucediendo con Pemex.

Insisto, ¿por qué nadie informa a la presidenta? ¿O es que ella se convirtió, independientemente de que hace otras cosas, en propagandista —del obradorato, claro—? La presidentA gana infinidad de ‘prestaciones’ de ley y fuera de la ley.

Existe el rumor de que no volverán a permitir a la reportera en cuestión, esa que le plantó un cuatro a Sheinbaum, entrar a las mañaneras. Espero que no; sería una muestra adicional de la cerrazón hacia la libertad de expresión y hacia la rendición de cuentas. Spoiler: la 4t ni es de izquierda ni es progresista ni es honesta ni está comprometida con la gente.

Mas, desafortunadamente, la espada de Damocles pende sobre todos los críticos al régimen en este país —no pocos informados y con el sustento de los datos verdaderos—. Incluso a los que son “familia”.

Ahí tienen el despido de El Universal del embajador emérito Agustín Gutiérrez Canet con menos de un mes de haberse integrado al rotativo. El periodista-diplomático señala al canciller Juan Ramón de la Fuente de estar detrás de ello. Yo agregaría al exsecretario de Relaciones Exteriores (que no se nos olvide la pugna entre Marcelo Ebrard y Martha Bárcena, embajadora de carrera) ¿Censura gubernamental o autocensura? Esa es una pregunta un tanto ociosa como falsa. En esta industria, la de los medios de comunicación, ambas cosas siempre van de la mano.

Cuidado. ¿Ese es el gobierno para el pueblo? ¿Esos los medios de comunicación con el llamado a informar? Censurar a gente que buena parte de su vida la dedicó al servicio público, que —¡oh, milagro— NO se enriqueció corruptamente en el proceso…

Que esto se aclare; en estos momentos medios y gobierno están en falta.

En general y cada vez más frecuentemente ‘el segundo piso de la transformación’ pierde autoridad y legitimidad al informar, pero también para solicitar información a otros países (¿el secuestro de Ismael El Mayo Zambada les suena?).

Duele ver cómo se las gasta el gobierno y no pocos medios informativos.

¿Una petición a sabiendas de que no me harán caso? Paren las mañaneras, permitan que las autoridades se enfoquen en lo que saben hacer e informen de verdad.

Ya basta de que los propagandistas oficialistas sigan destrozando el país a cargo de nuestros impuestos.

Giro de la Perinola

Los demagogos se emulan; los populistas también. La Casa Blanca está copiando el modelito cuatrotero. Por haberles llevado la contraria al mandatario norteamericano al insistir que se trata del Golfo de México y no del Golfo de América, Trump prohíbe la entrada a reporteros de la AP; viola la 1ª enmienda constitucional de los Estados Unidos sobre la libertad de expresión.

Los obradoristas, ahora claudistas, protestan y se indignan por lo que a la denominación del golfo se refiere, pero callan por cuanto a la censura que es la misma a la que el gobierno de Morena nos receta en México.