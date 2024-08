La presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo ha sido cautelosa en elegir a los miembros de su gabinete. Ella está enfocada y ha sido inteligente por querer rodearse de gente capacitada y experta en su campo. Todavía faltan algunos…

Hay otras dependencias de suma importancia que han sido olvidadas; las que involucran al deporte. Debe haber buena comunicación entre la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación para que las instituciones deportivas le den la importancia que tiene el deporte para el desarrollo de los niños y niñas, para una buena salud, educación y futuro.

Que desde temprana edad tengan la oportunidad de practicar cualquier disciplina. Pero para ello necesitan instalaciones, entrenadores profesionales y el equipo necesario. Talento hay en este país, pero el apoyo al deportista ha sido malo o nulo.

Salud, educación y deporte, una combinación que daría como resultado a una sociedad más sana, productiva y competitiva que haría de México un mejor país; hay gobiernos que les dan todo a los deportistas.

La primera participación de mexicanos fue en los Juegos Olímpicos de París en 1900; con los integrantes del equipo de polo denominado “Norteamérica”.

La primera delegación que México envió a unos Juegos Olímpicos fue también en París, pero en 1924.

En 124 años, México ha obtenido un total de 78 medallas, 13 de oro… ni siquiera llegamos al centenar; pero eso sí, ¿cuántos millones de pesos destinados al deporte han sido desviados por los funcionarios?

México solo 78 medallas… Estados Unidos 2 mil 655, desde su primera participación en los Juegos Olímpicos; la Unión Soviética, que compitió por primera vez en 1952, acumuló un total de 1,010 medallas hasta su disolución en 1991 y China que también hizo su debut en Helsinki en 1952 ha conseguido un total de 636 medallas….

Son países que preparan a sus atletas desde la infancia y les otorgan todo lo que necesitan para su entrenamiento, estudio y manutención.

Ana Gabriela Guevara directora de la Conade no dio los resultados que se esperaban; ella como exatleta expresó, gritó las carencias que tenía; también denunció la corrupción que había en las instituciones deportivas. A pesar de todo, Guevara logró medalla de plata en Atenas…

Cuando Ana Gabriela Guevara se subió al pódium político olvidó todo y sucumbió a la ambición. Fue indiferente con los competidores, les retiró apoyos, les aplicó la misma… Guevara tiene cuentas que aclarar, tiene acusaciones por presuntos desvíos…

Ahora que el puesto puede estar vacante, Rommel Pacheco quiere dar otro giro para caer sin mucho salpicar como director de la Conade.

Rommel Pacheco tiene dos años en la política; estuvo primero en el PRI. Fue invitado a unirse a las filas del Partido Acción Nacional como diputado por parte del gobernador Mauricio Vila. Pronto, se subió al trampolín para dar un giro de poca dificultad y se presentó en la sede del partido panista en la ciudad de Mérida para recibir la documentación necesaria y así salirse de las aguas tricolores del PRI en las que se había clavado y con vueltas en “B” inverso entró recto en las aguas turbias del PAN.

Siendo ya panista Rommel votó en contra de la reforma eléctrica que había propuesto el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Contento, feliz se le vio en un video, atrás de él también estaba la sobrina de Felipe Calderón, Mariana Gómez del Campo… un par igual... aunque no, porque la sobrina es fiel al partido al que pertenece desde hace mucho “haiga sido como haiga sido”... Pero, ¿Rommel?

Tras la sesión, el panista Rommel Pacheco tuiteó: “Terminó la sesión de hoy. No hubo mayoría calificada por lo tanto no se aprueba la reforma eléctrica; tenemos que seguir trabajando, pero en equipo y sin divisiones, buscando mejores tarifas para las familias y cuidando nuestro ambiente con energías limpias. Es una reforma que no está bien hecha, que no está sustentada con todas las bases, que no deberías aprobarla”.

Durante su período como diputado federal mantuvo una postura adversa hacia todo lo que Morena propusiera, votando en contra de las iniciativas y las reformas constitucionales propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Rommel anunció a los medios de comunicación que se preparaba una denuncia contra Ana Gabriela Guevara por el mal manejo de la institución, por retirar apoyos al equipo olímpico de nado y a otros deportistas.

En agosto pasado, hace casi un año, Rommel acudió a un evento que realizaron los panistas en Mérida, Yucatán, a favor de la entonces candidata a la presidencia Xóchitl Gálvez. Pacheco aparece a lado de Marko Cortés, dirigente nacional del PAN y del alcalde de Mérida, Renán Barrera. Todos felices levantan la mano en apoyo de la excandidata X. Gálvez…

La oposición estaba hundida, Xóchitl había sido lanzada de una altura superior a la de “La Quebrada” y Rommel, el especialista, al verla en caída libre, ya ni de panzazo, supo que todo estaba perdido…

Subió entonces de nuevo a la escalinata y, como si “nada”, ejecutó el mejor clavado de su vida. Ya en la plataforma, tomó apenas carrera, el despegue fue improvisado, la ejecución en el aire fue rápida, vuelta adentro posición “B”… su entrada –para muchos mexicanos muy salpicada– abiertas las piernas y pasado, muy pasado…

Dejó en el agua los colores de antaño, los del PRI y los recién “tatuados” del PAN, para salir y ver su nueva bandera: la guinda; en el calzón de baño marrón leían en letras blancas Morena. Ese partido del que estaba en contra todo hasta hace muy poco…

Estirado, carpado y libre dejó Rommel los partidos de oposición, aquellos que ni con “flotadores” sobreviven e ingresó a Morena. Rommel solo tiene una convicción girar y girar para caer en donde más le convenga…

El deporte debe tomarse en cuenta. Cualquier disciplina debe contar con todos los apoyos; el deporte aleja a los niños y niñas de adicciones, los mantiene sanos, hay que darles la oportunidad de crecer como personas. Es lo que necesitamos para un mejor país…

Hay que elegir el nuevo o la nueva directora de la Conade con todo el rigor para tener un país mas sano y con un futuro mejor.

No importan los grados de dificultad con los que quiera aventarse Rommel, ni cuántos giros dé, hay que descalificar a Rommel Pacheco, él no ingresó a Morena por convicción, él va por otra cosa…