“Las soluciones mágicas que nos proponen una y otra vez son las mismas de siempre: devaluar, imprimir moneda y hacer quitas de deuda. Empobrecer y esclavizar.” DANIEL LACALLE FERNANDEZ

“Un hombre puede se puede equivocar muchas veces, pero no se convierte en un fracaso hasta que empiece a culpar a un tercero por sus propios errores.” JOHN BURROUGHS

La máxima con la que titulé esta columna sigue siendo cierta. Ahora bien, por lo que respecta a la segunda parte, desde que se determinó ‘la libre flotación del peso’ —ya hace décadas—, uno pensaría que añadirle la afirmación que puse entre paréntesis era innecesario. Pero no. Parece ser que la regresión que trajo Regeneración Nacional también ha tocado al órgano autónomo y a lo que sería su actuar ante una posible severa depreciación del peso.

Tenemos entonces que la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez, salió ayer con la siguiente batea de babas: son capaces de inyectar dinero a la economía, esto es, utilizar las reservas nacionales para que el peso no se siga depreciando…

¿Nadie, nada, aprendieron de 1994?

¿De verdad están dispuestos, Banxico y gobierno, a comerse las reservas económicas? Porque eso es lo que ocurriría ante la voracidad de la compra de dólares a un precio sostenido artificialmente. En otras palabras, no se necesita ser genio para saber que la intervención en el mercado cambiario por parte del Banco de México apresuraría la devaluación del peso y, por ende, la devaluación de Claudia, virtual presidenta electa.

En ese caso (que no deseo), no importaría que la culpa de la situación económica haya sido del presidente saliente, ni que este último trate de desestimar a su sucesora, haga huelga de hambre (¿se acuerdan de Salinas?) u otros elementos por el estilo.

Viene al cuento todo esto, pues no le vaya a pasar esta historia a Sheinbaum (o igual ya le está pasando). Así se sepa que la deuda creció de una manera ingente este sexenio (aunque lo nieguen, ahí están los datos duros), así se demuestre que López Obrador despilfarró el dinero ahorrado en todos los fideicomisos (denlo por seguro), así la reforma propuesta para el Poder Judicial sea de YSQ y no de ella, la que será devaluada en el aspecto económico, social, político y hasta en su bono democrático será Sheinbaum.

Claudia aún no llega a las dos semanas de haber sido votada y todos los días ha tenido que enfrentar el temporal causado por la posible reforma al Poder Judicial y la artificial e ilegítima sobrerrepresentación que construye Morena en el Legislativo. Lo comenté hace diez días en “¿Contrapesos a la 4t? ¡Pues los mercados!” y lo que ahí argumenté solo se ha ahondado.

Por ejemplo, Estados Unidos ya avisó que la reforma al Poder Judicial debe respetar el T-MEC, una de las pocas palancas de desarrollo que aún quedan en el país. Mientras tanto, en sentido inverso, AMLO continúa metiéndole el pie a Sheinbaum —y a lo que supuestamente será una gestión libre de la injerencia de su sucesor— al decir que ella ya no enviará al Senado la terna de candidatos a ministro que corresponde en noviembre para sustituir a Luis María Aguilar quien concluiría su responsabilidad en la Suprema Corte.

Claudia ya utilizó a Ramírez de la O, unas llamadas con la presidenta del FMI y con el Banco Mundial, una reunión con el equipo de seguridad de Joe Biden, una reunión con el Consejo Coordinador Empresarial, una rueda de prensa diciendo que la reforma al Judicial se sustentará en foros, parlamentos abiertos; que se hará “una encuesta” por parte de Morena (¿un agente independiente?) y salió ahora con la gracejada de pedir a los banqueros no asustarse por “un poco de volatilidad”… Si algo debe asegurarse ahora es el hacer votos (y poner lo que esté de su parte) para que el Banco de México se comporte y actúe como lo ha venido haciendo hasta hace unos días. Para que no se equivoquen creyendo que lo que les corresponde es intentar quedar bien con el presidente saliente y/o la presidenta entrante.

En estos momentos México pende de un hilo y ese hilo es la independencia, los conocimientos, la experiencia y el profesionalismo del órgano constitucional autónomo llamado Banco de México. Los que lo conforman no pueden equivocarse.

Giros de la Perinola

(1) López Obrador también ya decretó otra cosa: que Claudia lo va a acompañar en giras estos meses. Nuevamente, el que pone, dispone y manda es él, no ella. Claudia será ‘la dama de compañía’ estos tres meses y lo que se acumule. El caudillo insiste en mostrar su poderío y en forzar a que ella tuerza el brazo o responda con acciones no necesariamente benéficas para su próximo gobierno y para nuestra nación.

Claudia dilapida la oportunidad de iniciar como una página en blanco; viajar con López Obrador es una forma de cercenar su posible independencia.

(2) Los comisionados del INAI hicieron un llamado a Claudia Sheinbaum para establecer un ‘Plan D’, con ‘D’ de diálogo. Me temo que deberán esperar sentados (o extintos). ‘El segundo piso de la Transformación’ no los va a recibir. ¿No les bastó como señal el hecho de que el Senado (producto de la “gentileza” de la 4t) no nombró a los comisionados faltantes del consejo general del Instituto? Los consejeros del INAI debieron haber recurrido a los medios de comunicación para hacer mitote.

(3) Ya ganaron, ya arrollaron. Y sin embargo queda la sensación de que no les ha parecido suficiente. ¿Que puede satisfacerlos? ¿Cuándo, como país, nos vamos a dar una tregua? ¿Qué necesidad el tono de AMLO (con la aquiescencia de Claudia) para con la SCJN, con los ministros Aguilar, Pérez Dayán y Piña? El trato nunca fue institucional, pero cada día queda más claro el obcecado odio irracional del obradorato en ello.