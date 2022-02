Preguntas arregladas de Brozo a AMLO y Calderón; y Loret siempre con la mafia

‘Le muerden la mano al que les quitó el bozal’ Gustavo A. Madero

En su mañanera de ayer, después de analizar el trabajo de Víctor Brozo Trujillo y Carlos Loret de Mola, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó a periodistas e intelectuales de la época revolucionaria que se volvieron huertistas.

Dijo AMLO: “A ningún presidente lo han atacado tanto (en los medios) como a Francisco I. Madero”. La verdad sea dicha, no resulta exagerado comparar las brutales campañas que hoy sufre Andrés Manuel con las que tanto dañaron al apóstol de la democracia mexicana.

Las agresiones no iniciaron con la llegada de López Obrador al gobierno de México, aunque sí arreciaron cuando el presidente, desde el inicio de su gobierno, decidió ya no entregar recursos excesivos a empresas mediáticas y a periodistas.

Han subido de tono las embestidas porque ya involucran la vida privada de los hijos de AMLO que no participan en política; inclusive se agravia con saña, en las redes sociales, a un menor de edad.

Brozo, culto; Loret, no

De Víctor Trujillo, alias Brozo, Andrés Manuel dijo que “no era así cuando lo conocí”. Es decir, no estaba al servicio de sucios intereses decididos a destruir un gobierno que, simple y sencillamente, pretende acabar con la corrupción.

Brozo, dijo el presidente, “es una gente preparada, más inteligente que Loret de Mola”. No hay la menor duda de ello.

A Carlos Loret, López Obrador lo describió como “un golpeador, un mercenario, sin ideales, sin principios”.

Las preguntas de Brozo a AMLO y a Calderón

Recordó Andrés Manuel en su mañanera una serie de entrevistas que Brozo hizo a los candidatos y a la candidata a la presidencia en 2006.

En abril de ese año, Víctor Trujillo en el programa de TV El cristal con que se mira cuestionó sobre “cultura general” a:

√ Patricia Mercado, entonces candidata de Alternativa Social Demócrata y Campesina.

√ Roberto Madrazo, candidato del PRI.

√ Felipe Calderón, candidato del PAN.

√ Andrés Manuel López Obrador, candidato de la Coalición por el Bien de Todos.

√ Roberto Campa, candidato de Nueva Alianza.

AMLO contó ayer en la conferencia de prensa mañanera que Brozo le mandó las preguntas y las respuestas “de cultura general”. Pero López Obrador no aceptó jugar con trampa: “No, primo hermano, eso no. Algo sobre Pitágoras o a saber qué, casi todos reprobaban, o sea…”.

Casi todos reprobaban, pero Calderón no… ¡¡¡Brozo le puso diez a Calderón!!! Obviamente, con un examen arreglado para el lucimiento del panista.

Al esposo de Margarita Zavala don Víctor Trujillo le preguntó lo siguiente:

1.- ¿Capital de Belice?

2.- ¿A quién le decían el Manco de Celaya?

3.- ¿Valor de Pi?

4.- ¿Cuándo sabemos que estamos ante una palabra esdrújula

5.- ¿Autor de Llano en Llamas?

6.- ¿Quién pinto la Capilla Sixtina?

7.- ¿Cuánto cuesta el boleto del metro?

Obviamente —dado que Brozo le había dado previamente las respuestas—, Calderón las contestó todas bien.

Andrés Manuel no se prestó a esa vacilada y no contestó nada: no permitió que Brozo le preguntara tonterías. En aquella entrevista AMLO dijo que representaba la esperanza de mucha gente y no quiso frivolizar sus propuestas electorales.

El único que pasó con 10 de calificación el infantil examen de Brozo fue Calderón. Los videos de aquellas entrevistas del señor Trujillo, convenientemente editados, fueron utilizados por los publicistas panistas para su guerra sucia contra AMLO.

Loret, aplastar a AMLO en el sexenio de Calderón

De nada le sirvió a Felipe Calderón tanta guerra sucia contra López Obrador en 2006: el panista perdió las elecciones. Las ganó claramente Andrés Manuel. Esta es la verdad.

Para imponer a Calderón en la presidencia, el PAN, el PRI, el entonces presidente Fox, los grandes grupos empresariales y los principales medios de comunicación se unieron para ejecutar e intentar legitimar con campañas propagandísticas el fraude electoral.

Tuvieron éxito a medias: lograron con trampas que Calderón llegara al gobierno de México, pero no convencieron a muchos millones de mexicanos de la inexistencia del fraude electoral.

Y, como Andrés Manuel no se rindió, durante el sexenio calderonista en los medios se dio una increíblemente inmoral campaña de desprestigio contra Andrés Manuel; sí, encabezada por Carlos Loret de Mola, siempre al servicio de lo peor de la mafia que durante tantas décadas ha mandado en México y busca destruir a la 4T para volver a controlarlo todo.

Un ejemplo terrible. En abril de 2008, Loret invitó a AMLO a una entrevista televisiva. El periodista quiso, a gritos y con evidente irritación, que Andrés Manuel confesara que la resistencia civil pacífica del tabasqueño en el fondo era violenta.

Contra toda ética periodística, esa vez el entrevistador no permitía que el entrevistado diera a conocer sus puntos de vista: “Tranquilo, tranquilo: ya habló usted mucho…”. Y, para colmo, Loret contradecía todo lo expresado por AMLO, pero el periodista lo hacía sin argumentos, solo con estridencia y aspereza extrema; solo mediante la fuerza de ser, en ese momento el dueño del micrófono y las cámaras.

El colmo del servicio que Loret prestaba a quienes han tratado de parar a López Obrador Durante décadas ocurrió días después de la toma de protesta de Enrique Peña Nieto.

Hubo violencia callejera esa vez, pero no generada por el movimiento de rebeldía civil de AMLO: esto era clarísimo. La gente que seguía a Andrés Manuel manifestó su descontento en un breve mitin y todo el mundo se retiró en paz.

Otras personas recurrieron a la provocación y sembraron caos en la vía pública. Loret, en una columna periodística, narró los hechos a su manera y culpó… ¡¡¡a López Obrador!!! Dijo el periodista mercenario el 6 de diciembre de 2012:

√ “El sábado, cuando tomó posesión Peña Nieto, en el DF miles protestaron pacíficamente”.

√ “La mayoría de los manifestantes tuvo un comportamiento irreprochable”.

√ “Sin embargo, decenas de ellos hicieron que la protesta derivara en un vandalismo contra agentes, empresas y espacios públicos como no se había visto en la historia de la capital del país”.

√ “Esta actitud salvaje fue respondida sin protocolos”.

√ “Los uniformados dispararon balas de goma (novedad en México) y realizaron detenciones arbitrarias”.

√ “Hubo heridos en ambos bandos, más graves del lado de los manifestantes”.

√ “Con base en videos-web, testimonios y declaraciones de ONG, no todos los que están en la cárcel son responsables de la violencia ni todos los responsables de la violencia están en la cárcel”.

√ “La exploración de por qué sucedió esto conduce hasta el templete desde donde habitualmente se expresa sin restricciones López Obrador”.

√ “Desde la protesta que encabezó en 2006 contra el resultado de las elecciones ha presumido que su movimiento ‘no ha roto ni un vidrio’. No lo había roto… hasta el sábado pasado”.

La enérgica respuesta de AMLO contra la calumnia de Loret

Era totalmente falso lo dicho por Carlos Loret acerca de de que el origen de la violencia estaba en el templete de AMLO. Una verdadera infamia, que el mismo 6 de diciembre de 2012 fue refutada con toda contundencia, en Twitter, por Andrés Manuel: “Carlos Loret es un vulgar calumniador. Me acusa con una retahíla de mentiras. Decir la verdad no es violencia”.

Después de eso, Loret retó a AMLO a demandarlo o denunciarlo. El hoy presidente de México explicó por qué no lo haría: “En México por el predominio de la mafia del poder reina la impunidad… Denunciarte es perder el tiempo”.

Ahora mismo, frente a nuevas mentiras de Loret, patrocinadas por la misma mafia del poder económico que busca recuperar al costo que sea el poder político, el presidente López Obrador tampoco demandará o denunciará, pero sí se defenderá con argumentos y dando a conocer verdades.

La experiencia de Francisco y Gustavo Madero le será útil a AMLO para no caer víctima de las campañas mediáticas de gatilleros que muerden la mano de quien les ha quitado el bozal.