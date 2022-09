Son las 5 a. m. del viernes 2 de septiembre de 2022. No leo el diario Reforma en su edición de papel, sino en internet. Así que tengo algunas limitaciones para analizar la tercera parte de su encuesta, dado que en su app la información todavía no ha sido actualizada.

Por fortuna, ya alguien me envió una foto de la portada de papel. En esta aparece uno de los careos ayer prometidos. Careos, en efecto: poner a las corcholatas de Morena frente a quienes aspiran a la presidencia por la oposición.

“Es Sheinbaum la más competitiva” , se lee en la parte alta del diario propiedad de Alejandro Junco. ¿Más competitiva en relación a quién? A Ebrard, desde luego, el señor canciller que ha perdido empuje en la carrera de las corcholatas quizá porque le hace demasiado al chistoso en redes sociales; de dar pena sus videos en los que cocina huevos...

EL caso es que no hubo cuchareo. La encuesta de Reforma (El Norte, en Monterrey; Mural, en Guadalajara) se suma a todas las otras encuestas recientemente publicadas: Claudia Sheinbaum es más competitiva que Marcelo Ebrard… y mucho más que Adán Augusto López —insisto, este último debería bajarse de la contienda, es lo que más le conviene: el secretario de Gobernación no ha crecido en las mediciones de preferencias electorales y ya no crecerá; mejor ser un buen asistente del árbitro que un frustrado competidor—.

En el careo que aparece en la portada impresa de Reforma, tal como ahí se afirma, Claudia Sheinbaum luce más competitiva que Marcelo Ebrard si la candidata del PAN-PRI-PRD es Margarita Zavala y el señor Luis Donaldo Colosio el abanderado de MC.

5:16 a. m. se ha actualizado la edición impresa de Reforma en su app. Ya puedo ver todos los otros careos presentados en sus páginas interiores: con Ricardo Anaya, Alfredo del Mazo, Santiago Creel, Eugenio Derbez (chistoso de verdad, no como Marcelo) y Enrique de la Madrid. En la totalidad le va mejor a la jefa de gobierno que el canciller, pero algunos de ellos Sheinbaum no solo es más competitiva, sino mucho más competitiva que Ebrard.

No, Reforma no cuchareó; lo único que hizo fue destacar en su portada el careo en el que Ebrard pierde, pero no por mucho, frente a Claudia.

En fin, la encuesta realizada por Lorena Becerra para Reforma confirma lo que ya habían dicho las encuestas de El Financiero (Alejandro Moreno), El País (Enkoll), El Universal (Buendía & Márquez) y SDPNoticias (MetricsMx).

No hay duda, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, es la corcholata más competitiva de Morena.

Evidentemente, la gente prefiera a Claudia por ella misma —por sus antecedentes, por su trabajo actual—, pero sobre todo por ser tan cercana a AMLO.

Quien lo dude que revise la encuesta de MetricsMx sobre el cuarto informe del presidente López Obrador publicada ayer en la noche en SDPNoticias.

El cuarto informe de Andrés Manuel fue visto o escuchado por el 43% de los encuestados. Un porcentaje elevadísimo. Y solo entre quienes siguieron mensaje presidencial, el 86% quedaron satisfechos con lo expresado por AMLO.

¿La aprobación sobre la gestión de Andrés Manuel? Altísimo el dato: “el 74% aprueba total o parcialmente al presidente de México”.