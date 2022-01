¿Por qué no se van de México?

IRREVERENTE

Les platico: la última aparición de José Antonio el “Diablo” Fernández en un evento de la Coparmex fue en el nacional realizado en Monterrey el 15 de noviembre de 2019.

En esa ocasión dijo, abro comillas: “Más nos vale a los empresarios ser muy activos en lo público, más no en lo político”. Cierro comillas.

Como si hubiera una línea, los discursos del resto de los ponentes circuló alrededor de esa idea.

Disertaron -entre otros- Gustavo de Hoyos Walther, Enrique Cárdenas Sánchez -quien postulado por el PAN acababa de perder la elección para gobernador de Puebla ante el morenista Miguel Barbosa- Federico Toussaint Elosúa, Enrique Zambrano, entre otros picudos de la IP nacional.

En esa ocasión, el “Diablo” -a la sazón presidente de FEMSA y del ITESM- también dijo que la IP no está para meterse en lo político, pero sí en lo público, y específicamente se refirió a la injerencia del empresariado en temas sociales, de seguridad y economía, porque “¿de qué sirve que nos vaya bien en las empresas si la comunidad que nos rodea está mal?”.

Su visita a Palnal

Meses antes de esta aparición suya en el congreso nacional de Coparmex, en septiembre del mismo 2019, el poblano/regio se reunió con el presidente López Obrador en Palacio Nacional.

Es la única vez que se ha entrevistado -que se sepa- con Andrés Manuel, siendo éste presidente.

En esa ocasión escribí que la relación entre AMLO y el “Diablo” estaba muy por encima de quien ocupaba la oficina de la Presidencia: Alfonso Romo Garza.

“Ni AMLO ni El Diablo necesitan guajes para nadar”, expuse pocos días después en la conferencia.

Carta del “Diablo” a sus directores

El resumen con el resultado de dicha reunión se encuentra en esta carta que el “Diablo” envió a sus directores de FEMSA del Tec de Monterrey:

Hoy sostuve una reunión en Palacio Nacional con el Presidente de México. El encuentro fue a solicitud mía y en ella tuve oportunidad de manifestarle la importancia de mantener un diálogo permanente, en el que se pueda conversar con franqueza, identificando coincidencias y manifestando, siempre con respeto personal e institucional, diferencias de puntos de vista.

Le transmití mi visión sobre el relevante papel que tiene la libre empresa para el desarrollo de México y la importancia de generar confianza y certidumbre.

Asimismo, comenté la relevancia de consolidar instituciones que garanticen mejores condiciones de seguridad en el país. Estoy convencido de que este tipo de diálogos será muy benéfico y que lo más importante es buscar el bienestar de México.

Describí la huella positiva que FEMSA ha dejado en el país a lo largo de casi 130 años y los principios y valores que la orientan, inspirados en el Ideario Cuauhtémoc. Le comenté que la compañía invertirá en México en 2019, 2020 y 2021, 61 mil 876 millones de pesos, lo que creará 41,000 empleos directos. Así mismo, que la empresa tiene una cadena de valor integrada por casi 40,000 proveedores en el país.

Resalté el carácter del ITESM como una institución de la sociedad y para la sociedad, incluyente, enfocada en dar oportunidades a los mexicanos con el más alto potencial y comprometida en resolver los grandes retos del país a través de la investigación y la innovación. Subrayé el compromiso del ITESM para que a través de la formación de líderes y emprendedores que impacten positivamente en su entorno y en la sociedad, se alcance el florecimiento humano.

Estoy seguro de que ustedes comparten el compromiso que FEMSA siente con México, con nuestra comunidad, con nuestra gente y con nuestro planeta. Los invito a seguir contribuyendo todos los días al desarrollo de nuestro querido país.

Mesura contra bravura

Si me hacen el favor de leer los artículos incluidos, notarán que la visión del “Diablo” de que los empresarios se abstengan de participar en política, pareciera estar totalmente fuera de lugar y de época.

¿Motivo? Las recientes embestidas de AMLO contra el Tec de Monterrey y Oxxo/FEMSA (octubre 2021 y enero 2022) dan cuenta de que la mesura en la carta del “Diablo” no coincide para nada con la bravura del presidente de México hacia las organizaciones de dicho empresario.

En un artículo al respecto escribí que los empresarios de esta generación heredarán COBARDÍA a sus hijos, nietos, bisnietos y choznos:

Y ¿a qué viene todo esto?

Mientras cada día es más evidente la aversión de AMLO hacia la IP -excepción hecha de sus favoritos, Slim, Larrea, Rincón, Quintana, Salinas Pliego, Javo Garza Calderón, Bremer, Patricia Armendáriz y otros de esa calada- los mismos “ipecos” parecen estar “privados de iniciativa” y se conforman con ver al toro desde la barrera.

No quieren participar en política. Le están dejando toda la cancha a la 4T y ésta se los come enteritos, crudos y en almíbar.

Otros se quejan se lamentan y despotrican en lo oscurito, en privado contra AMLO, contra Morena y contra este gobierno.

Pero SE ARRUGAN cuando se les confronta, cuando se les pide que dejen de quejarse y salgan a la luz tomando su lugar como lo eran antes -la última trinchera- para contrapesar el inconmensurable poder que acumula López Obrador.

En serio, ¿por qué no se van de México?

En corto y en privado -ni modo, no se ha podido de otra forma- les he preguntado a algunos de los empresarios que se quejan tanto de la 4T pero no actúan, ¿por qué no se van de una buena vez de México?

Si no van a participar en política, si no van a mentarle la madre en público a la 4T y solo lo hacen quedito y a escondidas, si no van a apoyar económicamente a los que se arriesgan al criticar públicamente al gobierno, ¿por qué no se van a vivir a EU o a Europa?

En uno o dos o tres viajes de sus aviones privados podrían cargar con sus familiares directos y hasta con el personal a su servicio.

De hecho, en la histórica fuga de capitales que registra el México de nuestros pandémicos días, no solo se cuentan los dólares de los extranjeros que invirtieron en bonos de deuda soberana del país.

Muchos de esos empresarios mexicanos que se quejan del gobierno en lo oscurito, están sacando de México, a carretadas sus capitales.

¿Por qué siguen aquí?

¿Por qué pudiendo vivir en las mejores ciudades del mundo siguen en este país cuatromundista?

No es patriotismo lo que los alienta a vivir en sus casas -eso sí- de los mejores y más caros barrios mexicanos.

Si el patriotismo los moviera a seguir en México, estarían participando en política o apoyando a los que ya son considerados por el presidente como agitadores, revoltosos y rijosos.

¿No se van por nuestros bellos pueblos mágicos, por sus playas y montañas?

¿No se van por la inigualable gastronomía mexicana?

¿Les encanta todo eso?

Podrían irse y venir de vacaciones.

Estos señores feudales tienen todo, hasta el “green card” estadounidense.

Son súbditos en Canadá de la Reina Isabel 2a.

Tienen pasaportes comunitarios para vivir como naturales en cualquier país de Europa.

Alaban las calles y las carreteras gringas porque son tan lisitas, que dentro de sus Rolls Royce Phantom no se tira una sola gota de los martinis que se toman mientras el “chófer” los traslada de un lugar a otro.

En cambio, se quejan de que al circular por las calles y carreteras mexicanas, de tanto pozo que hay, ya se lesionaron -por el sangoloteo- las vértebras cervicales.

Pero aquí siguen y no es por las fuentes de empleo que generan.

El 67 por ciento de los trabajos formales de México -los que dan a los empleados seguridad médica y social- son los micro, pequeños y medianos empresarios.

Y éstos, no tienen casa en EU o en Europa. Éstos traen jodidas sus vertebras cervicales porque circulan sacándoles la vuelta a los baches de las calles y carreteras mexicanas.

Muchos de éstos sí dan la cara y se enfrentan al sistema, con nombres y apellidos.

Estos no se van, a lo mejor porque no pueden

Si se pudieran ir, a lo mejor se irían. Pero para su fortuna o infortunio, aquí siguen y si se quejan del gobierno lo hacen en forma visible.

