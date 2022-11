Durante estos tres años de su mandato, nunca había visto al presidente tan enojado. Francamente está furioso.

Y es que han habido otras marchas ya anteriormente, por lo general, exigiendo más seguridad, otras más conformadas por mujeres que exigen que paren los feminicidios y la violencia e inseguridad hacia nosotras.

Estos temas al presidente le tienen sin pendiente ni preocupación: Ni los oye ni los ve.

Todos sabemos que cuando han habido marchas exigiendo seguridad, el presidente ni se inmuta y la inseguridad sigue existiendo. Mientras él esté a salvo siempre y junto con él los poquitos que ama (no se por qué pero me parece que ama a muy poquita gente) entonces no es un tema que le preocupe y ocupe ni mucho menos que le quite el sueño. Ya ven que dice que duerme estupendamente.

El otro motivo de las marchas la han conformado mujeres hartas de vivir en un país donde no se les cuida, donde constantemente se nos mata y donde el Estado de derecho no existe para nosotras.

Es un tema que también tiene muy sin cuidado al presidente. Las mujeres no le importamos. Es decir, tiene y mantiene a su lado a mujeres que le aplauden y lo alaban, fuera de ahí cualquier mujer que no le aplauda no existe para él.

Por lo tanto, el tema de los feminicidios le es totalmente irrelevante. Tan es así que nunca se ha atrevido a recibir a las mujeres para escucharlas, pero eso sí, blinda su palacio contra ellas.

¿Qué es lo que entonces lo tiene tan enojado? ¿Porqué esta marcha lo tiene fuera de sí?

Porque la gente que asistirá, él ya lo sabe, no será poca. Hoy en su mañanera lo aceptó abiertamente, cuando antes decía que sus oponentes eran pocos, hoy aceptó que sí que son muchos: “millones”, dijo.

Y el motivo de esta marcha será para defender al INE. Creo que el INE le recuerda su derrota ante Felipe Calderón. Porque él asegura que hubo trampa y el instituto le recuerda eso. Todo eso que le remueve sentimientos son cosas que el presidente se aferra en anular.

Por otro lado la existencia del INE le representa la imposibilidad de poder realizar elecciones “al gusto”.

El presidente está desesperado ya, intentando explicarnos el porqué es necesario que el INE “sí desaparezca, pero mejor que no desaparezca” como un especie de acertijo. Por un lado, nos dice que su intención no es su desaparición, por otro lado sabemos que eso es lo que él quiere. Y hacerlo a modo, construirlo a partir sus carencias y necesidades y emociones y ambiciones, tan es así que hasta le quiere cambiar el nombre : INEC ( Instituto Nacional de Elecciones y Consultas). Y es que adora las consultas, se sostiene de ellas, entretiene a otros y se nutre de ellas.

Entonces, los temas de inseguridad y los temas de feminicidios no le quitan el sueño.

Pero este tema, el del INE, le retumba hasta lo más profundo de su alma. Le enoja y le inquieta.

Y no, no me gusta verlo tan enojado, tanto que lleva días mencionando un insulto tras otro contra los que asistirán a la marcha y eso crea un clima tenso en el ambiente y entre los mexicanos.

Puedo asegurar que si hay tantos brotes de neurosis entre unos y otros mucho se debe al presidente.

El día de hoy, Ciro Gómez Leyva tuvo de invitado a Epigmenio Ibarra. Ciro le cuestiono si acaso Ibarra creía que los insultos del presidente eran correctos. Sin tapujos, Epigmenio dijo que sí, que eran bien merecidos y que estaba muy bien que el presidente los dijera.

Y entonces eso me asustó porque realmente consideré que es muy posible que haya violencia el día de la marcha.

Porque apoyar que el gobierno un presidente de la nación diga insultos a otros, es como abrir la puerta a la confrontación, a la violencia no solo verbal, sino física ya.

No sé si irá mucha gente a esta convocatoria. Yo estoy lesionada de mi pie pero sin duda veré la forma de participar.

Es que no es una marcha contra el presidente. Más allá de que sea también una marcha para defender al INE, es un llamado al presidente para que por favor, se detenga, analice, deje a un lado la soberbia y gobierne bien y para todos.

De manera justa, sin corrupción. Porque aunque él diga que es muy honesto, no puedes serlo cuando te rodeas de gente deshonesta.

En fin. Es miércoles y de nuevo en su mañanera el presidente estaba furioso.

Mañana será seguramente un día más donde la furia y la rabia lo desborden. Tanto, que ya decidió que Liz Vilchis esté todos los días en la mañanera ante la cara de sorpresa y los ojos desorbitados de la propia Liz que no vio venir la decisión del presidente.

Es que queda claro que ni siquiera les avisa a sus súbditos las decisiones que tomará y que al momento las Elige y decide sin esperar que el otro pueda no estar de acuerdo.

Esto es francamente ya una locura.

Que ya raya en el peligro.

Ojalá me equivoque.

Es cuanto.