No siempre el tamaño del cacareo es proporcional a las dimensiones del huevo

IRREVERENTE

Les platico:

A las “buenas personas” a quienes no les gusta, se aterran o se sienten ofendidas porque escriba y diga las cosas por su nombre , les pido por favor que no sigan leyendo este artículo.

Brínquense hasta el CAJÓN DE SASTRE , porque haciendo honor al título de mi columna, me voy a referir a una o dos palabras que existen en el diccionario y que son de uso común, por lo altisonante de su definición.

A esas “buenas personas” que pusieron el grito en el cielo por el título de uno de mis anteriores artículos, les explico con bolitas y palitos lo siguiente: la ofensa es de quién la toma como tal, no de quien profiere la palabra . ¿Estamos? ¡Arre!

A propósito, este dicho resuena en mis oídos cada vez que me topo con situaciones como la que les voy a platicar en seguida:

“Las gallinas que ponen los huevos más grandotes, las más ponedoras, no cacarean tanto el asunto. A diferencia de las que ponen los más chiquitos o no ponen, porque se la pasan de echadotas. Mi abuela la granjera

Miguel Treviño , el decorador de exteriores disfrazado de alcalde de SPGG, cacareó el pavimento de concreto que sembró en la Calzada Del Valle, cual gallina que pusiera huevotes del tamaño de los que ponían las dinosaurias.

El real tamaño de su gestión quedó de manifiesto cuando le traicionó el subconsciente en la víspera del pasado domingo de pascua, al publicar en sus redes lo que están viendo como ilustración en estos párrafos y cuya liga incluyo para que se surtan.. y me hagan el favor de surtírselo:

Domingo de Pascua en SPGG- Publicación de Miguel Treviño (Redes)

Lo puede leer en DETONA y aquí en SDPNoticias “Hoy, Domingo de Pascua, todos a buscar los huevos...”

No sé cuándo empezó a meter el cableado subterráneo Cul de Sac (no traduzco del francés al español porque me queman en la hoguera los “buenos hombres”) y el pavimento de concreto en la Calzada, pero desde que se echó esas obras de relumbrón a cuestas, se ha metido cientos de millones de pesos y ha estirado la liga de las leyes y los reglamentos hasta romperla, tal como lo admite en el video que aparece después de la siguiente cita:

¿Cómo llegas? estirando la liga todo lo que la tienes que estirar, tratando de no cruzar la raya de lo que no se debe hacer, pero a veces... tal vez cruzándola para lograr el resultado.

Para no ser “rebuznante”, incluyo aquí los montos que obtuvo mi Big Data de lo que MT se ha gastado hasta mayo pasado y en seguidita un video de mi BigData sobre las cuarteaduras que ya registra el ta cacareado pavimento de concreto , en el cruce de Calzada del Valle con Río Grijalva, aunque el exabrupto puede verse en un montón de lugares más.

Exclusiva para DETONA (Plácido Garza)

No se necesita ser directivo de Cemex para darse cuenta de que ese jale estuvo muy mal hecho. A ver, enséñenme una rajadura similar en los pavimentos de las carreteras gringas.

Allá no se cuartean ni se rajan, nomás en SPGG. ¿Por qué será? Va el video:

Tengo la relación de tooooodos los cheques, con montos, fechas y beneficiarios y estoy dudando en publicarla porque capaz de que los sabuesos amarillo fosfo del alcalde den con mi fuente y lo corran, aunque es sindicalizado y si lo corre se las va a tener qué ver con el mero mero don Rafael Reyes Montemayor. ¡Firmesssss!

“Lo Moyapensar”, citando a López Portillo cuando le preguntaron quién sería el candidato del PRI a la presidencia para sucederlo en el trono... y dijo mentiras, porque no fue Moya Palencia, sino Miguel de la Madrid.

Así que ya saben, si no publico esa temida relación de cheques no será porque me faltan los que ponen las dinosaurias, sino para proteger a mis sacrosantas fuentes.

Y al respecto, una importante acotación

Esta es la TShirt que me pongo cada vez que salgo de la casa. Atrás, el Coronel que me cuida. Foto PG. (DETONA)

Aunque son más lo que me piden que no le pare, recibo todos los días y a todas horas recomendaciones de que ya le baje a la martilleada que me cargo con el “decorador de exteriores #1 de SPGG”.

Yo qué más quisiera, pero si me da motivos todos los días, pos ora sí ¿quiago?

Y si mis colegas de otros medios no lo quieren tocar ni con el pétalo de una nota o de un editorial, mejor, porque me lo están dejando a mí solito.

Mis amigos de Búfalo -donde anduvimos de exiliados temporales- se fijaron en esta TShirt y la irreverente apenas la vio me la mercó, ordenándome que me la ponga cada vez que salgo de mi casa -que es de ustedes, menos de MT- para que cuando me vean los gendarmes no se les vaya a ocurrir tocar a una “buena persona”, no como a las que me refiero al principio, porque yo sí entiendo con bolitas y palitos.

A ti te lo dijo, mijo, entiéndelo tú, mi nuera

Entonces, aquí tienen esta entrega y si MT pregunta por mí, por favor, díganle que salí a un mandado.

CAJÓN DE SASTRE “Ya te dije, mídete porque de nada sirve que estemos al corriente en el predial y andemos en los carros a 20.5 kilómetros por hora, si Miguel quiere te va a fregar”, me advierte la irreverente de mi Gaby, y yo le respondo: “tienes razón, corro a ponerme la TShirt para irme a pagar los que debemos del predial, con la algarabía de mi cumpleaños se me olvidó pagarlo... y ya debemos ¡NUEVE DÍAS! no vaya a ser...” PD: Lo consulté con los abogados de DETONA y me dijeron, “publica la lista, al cabo nosotros te llevamos Faros....” No la jodáis -les repliqué- si yo ni fumo. Va y ahí les encargo...

