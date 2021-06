Defender a un p3nd3jo te define, aguas

IRREVERENTE

Nueva York.- Les platico que hoy me toca… ir a mis citas en el NYT y al distrito financiero de la urbe -y la ubre también- de hierro, pero se me hace que mejor me voy antes de museos, no los vayan a cerrar por lo que les diré aquí abajito.

Es que aquí en NYC están aplicando el principio del “fuera máscaras” y no se dan cuenta de que López-Gatell ya nos está previniendo de sepa la fregada que será eso de la nueva “cepa” del COVID que viene partiéndoles la mandarina a sabrá el Dios de Spinoza cuántos terrícolas más.

El tema -sin embargo- de mi alocución epistolar del día de hoy es narrarles lo que sucede cuando alguien se pone a…

Defender a los p3nd3jos

Por ejemplo, a Ricardo Monreal en sus peripecias legislativas enredándole la pita a su creador-jefe-piloto- que lo puso ahora donde está y que se siente muy útil como senador y por eso quiere que Marcelo y la Claudia se terminen de colapsar para tirarse por la grande.

Por ejemplo, a Napoleón Gómez Urrutia , que por si nadie se acuerda de él -por lo calladito y sumiso que ha estado desde que arrancó la serie de la pandemia, que ya va para dos temporadas- sigue siendo el senador plurinominal extraído de su auto impuesto exilio canadiense por AMLO.

Tan bien que estaba en Vancouver -se ha de decir el mentado Napito - disfrutando del clima veraniego de la Canadá del Pacífico.

“De haber sabido la calladota de boca que me tenía deparado el “gran jefe”, allá me hubiera quedado a acabarme los $52 millones de dólares que les driblé a los 870 mineros de Cananea”, ha de decir.

Por ejemplo a Manuel Bartlett , autor indiscutible de los apagones masivos que están terminando de fundir a la industria nacional y a joderles la vida a los indefensos mexicanos que tienen que salir a las calles para protestar, porque en la CFUE nadie responde y las cuadrillas de mantenimiento, menos.

Por ejemplo a Octavio Romero Oropeza, por la forma babeante y balbuceante con que pregona que la compra de la chatarra esa de refinería de Deer Park , Texas fue la inversión de PEMEX del siglo, que digo del siglo, de la historia de la humanidad.

Por ejemplo a Olga Sánchez Cordero coautora del libro “Cómo desaparecer la gobernanza de un país en tres pasos: 1,2,4”.

Por ejemplo a Marcelo Ebrard, por lo jabonosa de su piel cuando se ostenta como paladín del transporte público subterráneo y a veces elevado que se echa un clavado por los pernos mal puestos que le puso la constructora de Carlos Slim a la línea 12 del Metro que un día -según él- se cayó de “uso” y no del abuso con que se hicieron contratos, asignaciones directas y mochadas.

Por ejemplo al mismo Carlos Slim , amo y señor de las arrodilladas presidenciales desde hace 5 sexenios, por estarse tragando a México mientras el mismo país se hunde en un océano de desgobierno que vuelve más pobres a los pobres, menos medianos a los de la clase media y más ricos a los acaudalados.

Por ejemplo a muchos otros más de quienes me iré ocupando en los planos nacionales y estatales -de NL- tan pronto como el acelere de la “ciudad que nunca duerme” me lo permita.

Catedral de San Patricio y el skyline de edificios de la neoyorquina 5a Avenida. (Plácido Garza)