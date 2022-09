“Hay tantas realidades como puntos de vista. El punto de vista crea el panorama.” JOSÉ ORTEGA Y GASSET

“Si se necesita un sacrificio... renuncio a mi parte y agarro la suya.” CANTINFLAS

Perder ganando o, lo que en este caso es lo mismo, ganar perdiendo. López Obrador sacrificará la Ciudad de México al poner a Gerardo Fernández Noroña como el candidato de la 4T a la jefatura de gobierno. Con él, los de Morena no ganarán. ¿O sí?

Quienes consideran al diputado petista un buen candidato, aduciendo que van dos veces que consigue la votación para ser diputado federal por su demarcación en la Ciudad de México, tienen razón. Un “magnífico” candidato para ser diputado federal y, sí, también suficiente candidato para que las corcholatas, precandidatos morenistas a la presidencia, señaladas por López Obrador pasen un buen susto o les quite varios puntos porcentuales de votos que pueden ser decisorios.

Por lo anterior, y a sabiendas de que el legislador federal por el PT busca la candidatura por la 4T para la grande en el 2024, el día de ayer López Obrador anunció la posibilidad de que Fernández Noroña se haga de la jefatura de gobierno de la capital como el abanderado de ‘Juntos Hacemos Historia’.

¿Qué queda claro con este anuncio? Algunas ideas que vuelvo a compartir con usted, estimado lector(a):

- Aquello de las corcholatas y la sucesión es meramente un juego. En otras palabras, a López Obrador le interesa su legado, perpetuar la Cuarta Transformación, independientemente de que esto ocurra con/vía Claudia Sheinbaum o no.

- AMLO tiene serias dudas en el sentido de que la hoy jefa de gobierno de la CDMX pueda ganar la contienda presidencial o, yendo más lejos, que una vez en el poder no resulte como esos pocos ministros de nuestra SCJN que saben tienen que servir a la nación y no a los intereses del primer mandatario.

- Marcelo Ebrard cada vez le convence menos; no le da garantías ni confianza.

- Adán Augusto López ni creció en las encuestas de intención del voto ni le hizo sombra al canciller para beneficiar a Claudia Sheinbaum. Es más, en términos prácticos el tabasqueño y secretario de Gobernación ya se bajó —o lo bajaron— de la contienda.

- López Obrador sabe y conoce que Noroña, por sus números (en el tracking diario realizado por MetricsMx para esta casa editorial rumbo a la sucesión presidencial del 2024, hay muchas semanas que va al tu por tú con Claudia y Marcelo), podrían provocar que el voto de Morena y aliados se dividiera; al grado de arriesgar que el abanderado de JHH resultara victorioso ante una alianza opositora fuerte.

López Obrador no va a tomar ningún riesgo; debía bajar a como diera lugar a Fernández Noroña de la contienda presidencial.

¿Que era innecesario tomar este tipo de decisiones a estas alturas del sexenio? Ni tanto. López Obrador adelantó los tiempos de las corcholatas, pero Alberto Anaya, líder del PT, los aproximó aún más al destapar al diputado Noroña como su candidato presidencial para el 2024.

Así, luego de que circulara profusamente el video del legislador señalando la descortesía de López Obrador del 1 de septiembre hacia el congreso, el compañero macuspano solo tuvo una forma de callarlo: ofreciéndole la CDMX.

Un “sacrificio” de la capital en aras de que GFN no se inmiscuya en la contienda presidencial, quedando este satisfecho con el bocado que significa la Ciudad de los Palacios de la región más transparente de México...

¿Qué van a hacer los inconformes morenistas, los posibles candidatos de la 4T que ya se veían en “posesión” de la candidatura a la Ciudad de México? Sencillo: no harán nada. Ni Martí Batres ni Rosa Icela Rodríguez ni Clara Brugada ni Omar García Harfuch ni… Ellos nunca protestan cuando AMLO decide algo que no les parece (lo cual no significa que no vaya a haber inconformidad soterrada).

¿Qué hará la corcholata favorita? Plegarse. Después de todo, López Obrador le está tratando de quitar un estorbo (Noroña, en la carrera presidencial, sería eso: un estorbo).

Ahora bien, a partir de lo anteriormente expuesto, ¿qué tanto operaría Noroña en la votación de la capital a favor del voto para Claudia Sheinbaum en el país? Eso es un enigma. ¿Traicionaría Noroña a la larga a AMLO y a Morena? Muy probablemente.

Si el daño que López Obrador le haría a Morena en la CDMX al imponer a Fernández Noroña en la candidatura sería de grueso calibre, el desfavor que nos haría a los chilangos es inconmensurable. López Obrador está creando otro monstruo (¡cómo si faltaran!); un ferviente defensor de Morena, pero quien, sabiéndose traicionado o usado, es capaz de desconocer a su “jefe”.

Obviamente falta mucho y mucho puede ocurrir de aquí a 22 meses. Mas, por lo pronto, así arrancó la carrera sucesoria en la CDMX. El panorama no pinta nada bien.