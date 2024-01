Por buenos resultados la ratificación de Ernestina Godoy fue rechazada: panistas y priistas votaron en contra. Una fiscal honesta que hacía su trabajo no les convenía…

Los avances en las investigaciones de la fiscal Godoy tenían nerviosos a todos los panistas y priistas involucrados en diversas carpetas de investigación. Furiosos, indignados se quedaron Taboada, Alejandro “Alito” Moreno y Marko Cortés, después de que Tonatiuh González, el ex coordinador de diputados del Partido Revolucionario Institucional, fuera presentado por agentes de la Policía de Investigación para que rindiera su declaración por la posible comisión del delito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual. Marko Cortés, Alejandro “Alito” Moreno y Santiago Taboada se manifestaron en contra; apoyando a su amigo y compañero, indignados hicieron declaraciones denostando a la fiscal Ernestina Godoy. La fiscal andaba por buen camino, haciendo su trabajo… A estos no les convenía que siguiera investigando… En el caso de Taboada por lo del Cártel Inmobiliario y para “Alito”, que el PRI siguiera desprestigiándose con ese tema que todavía no se termina por desentrañar, la red de la trata de personas…

Otro indignado panista fue Felipe Calderón, que desde su búnker español escribió: “Mis respetos a su valentía y patriotismo”, dijo a los diputados de la capital, el auto exiliado ex presidente de México.

Felipe Calderón tiene mucha suerte. Durante el juicio de García Luna en Nueva York, justo cuando comenzaron los testigos a mencionar su nombre, su amigo, el expresidente español José María Aznar le concedió una autorización de residencia y trabajo como profesional a Felipe de Jesús en España. Pronto, Calderón mandó empacar sus maletitas y se fue; no fuera a ser que él se convirtiera en “daño colateral” y lo fueran a detener para llevárselo como testigo o inculpado a Nueva York.

El expresidente siempre que ha sido cuestionado acerca de sus relaciones con Genaro García Luna, asegura que “él no sabía de los vínculos ni de los nexos de García Luna con el Cártel de Sinaloa”, a pesar de que el general Ángeles Dauahare le informara de lo que su secretario de seguridad estaba haciendo; a cambio, por su lealtad, el general fue encarcelado; después de vivir un infierno fue liberado porque no hubo prueba alguna en su contra.

García Luna y Felipe Calderón una mancuerna delictiva…

Cuando ocurrió lo del montaje en el que estuvo involucrada la francesa Florance Cassez, Nicolás Sarkozy ex presidente de Francia, dijo en un documental acerca del caso y también en el libro que acaba de escribir, que el que desempeñaba el papel de ejecutivo federal era García Luna y Felipe era el subordinado…

Calderón se ha dedicado a denostar el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Cinco años ya… Y sigue criticando que la seguridad en este gobierno es deficiente, sí, el mismo personaje que convirtió a México en un territorio de terror. Sí, el mismo ex presidente de México, el que se robó la presidencia, afirmando cínico “haiga sido como haiga sido” gané. No olvidemos que contó con la ayuda de otro panista, pero en realidad priista, Vicente Fox.

A ningún priista y panista les convenía que la fiscal Ernestina Godoy siguiera en el cargo…

Estará feliz Felipe Calderón de que la fiscal Ernestina Godoy no haya sido ratificada. Al expresidente panista no le convenía que se siguiera investigando esa red de corrupción que existe en el PAN, de esos vínculos que tiene con el PRI… Además, su querida esposa Margarita Zavala milita ahí.

Para desviar la atención del fraude, una de las primeras cosas que declaró Felipe Calderón fue la guerra contra el narcotráfico. Fue entonces que México ya no tuvo solo la fama de ser de los países más corruptos del mundo, sino también uno de los más violentos. En el sexenio de Calderón comenzó a correr la sangre… Miles de muertos, y desaparecidos; él, inmune a los ríos de sangre, a los llantos y al miedo. Calderón vive muy cómodo en España, caminando por aquel país junto a otros dos que le deben tanto al país, Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari.

Calderón y García Luna presuntamente protegían al Cártel de Sinaloa; Felipe lo sabía todo según las declaraciones de los testigos. Lo señalan hasta como socio, al igual que Genaro, quienes eran recompensados por miles de millones de dólares. ¿Dónde quedó escondido ese dinero? Con un “guardadito”, ¿se mueve Calderón para viajar por Europa de conferencia en conferencia? Habla de todo, eso sí mucho entusiasmo cuando se trata del trasiego de drogas.

Calderón declara y juzga desde allá, pero no regresa a México. El expresidente da pláticas, se mueve por Europa libre y tranquilo, por acá no vuelve… No vaya a ser que él se convierta en un “daño colateral” o que lo aprehendan por considerarlo un perseguido político.

Calderón dejó lleno de sangre al país, los cárteles se multiplicaron y se extendieron por toda la república como hiedra, peleándose territorios, matando a quien se les pusiera enfrente. Mientras el Cártel de Sinaloa operaba con toda libertad con la protección que les otorgaba Genaro García Luna, el mero mero de los jefes. Tal vez Calderón le temía a su mano derecha, al súper policía al que condecoró, al que obedecía. Felipe era el subordinado de García Luna al que, en su juventud, lo apodaron como el “maldito”.

Calderón es suertudo… Ernestina Godoy no fue ratificada. Sus compañeros panistas y priistas se libran del molesto yugo de la justicia…

Nadie ha investigado a Calderón. Si ya se inició una carpeta de investigación, tal vez se encuentra en el archivero de la fiscalía que está a cargo de Gertz Manero quien ha sido un ente, un ser invisible durante estos cinco años de gobierno. Gertz, se quedó atorado por alguna razón con Lozoya, los demás, los que saquearon siguen impunes.

¿De dónde saca Calderón dinero para viajar por Europa? Me inclino a pensar que todo lo que posee la familia dividida es de los negocios que hicieron cuando Felipe Calderón estuvo en el poder. Margarita Zavala se quedó acá en México, a pesar de haber hecho trampa en la recolección de las firmas para la creación de su nuevo partido, nada le pasó. Ella sigue como diputada del PAN, está desenvuelta yendo de aquí para acá en el recinto. Decidida siempre eso sí a expresar su descontento por el gobierno actual. Algo no funciona en la señora Zavala, algo le falla a la abogada-diputada-ex primera dama que nomás no puede expresar nada; usa palabras rebuscadas para demostrar que es alguien preparada… A Margarita Zavala Gómez del Campo no se le entiende nada, lo único que sí demuestra, es que a como dé lugar, debe permanecer activa para que cuando tengan oportunidad ella y Felipe funden otro partido…

Felipe Calderón desde su lujosa trinchera española hizo un llamado: “Sumémonos al reclamo de garantía de seguridad personal para el cumplimiento de su función representativa a las y los diputados locales de la CDMX. ¡Mis respetos a su valentía y patriotismo! ¡A votar en contra de la ratificación de la fiscal!

Fachada del Congreso de la Ciudad de México (Daniel Augusto)

¿A quién o a quiénes les convenía que Ernestina Godoy no fuese ratificada? Al PAN. ¿A qué partido pertenecen los ahora implicados en el Cártel Inmobiliario? Al PAN. La fiscal Godoy era un estorbo. Ellos quieren multiplicarse, hacer lo que les venga en gana sin que nadie los cuestione. Eso son ellos, eso es Calderón… La fiscal Ernestina Godoy estaba dando resultados, buenos resultados y esto no les gustó a los corruptos panistas.

Tonatiuh González fue llamado a declarar en un par de ocasiones y no fue. Es señalado por estar presuntamente involucrado en un caso de extrema importancia, la trata de personas en su modalidad de explotación sexual. Los indignados por su orden de presentación ¿no tienen mamá, hermanas, hijas o amigas? Se presume que Tonatiuh estaba implicado en el caso del nefasto Cuauhtémoc Gutiérrez, apodado “El Rey de la Basura”, quien fuera arrestado por trata de personas. El rey de la basura estuvo frente al del PRI hasta que fue destituido tras verse involucrado en una supuesta red de prostitución. Tonatiuh fue presentado para que rindiera su declaración… De inmediato salieron en su defensa Alejandro “Alito” Moreno, presidente nacional del PRI asegurando que estaban siendo víctimas de actos de presión, chantaje y persecución. “Todo mi respaldo a mi amigo Tonatiuh y a las diputadas y diputados locales del PRI quienes están siendo presionados, chantajeados y perseguidos por este régimen autoritario, con tal de conseguir los votos para la ratificación de la fiscal de la Ciudad de México”.

Sí, el indignado es Alejandro Moreno, exgobernador de Campeche quien ha sido señalado por los posibles delitos de tráfico de influencias, desvío de fondos federales, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y fraude fiscal. Este es el ciudadano que defiende a otro que tiene presuntos nexos con la trata de personas.

Taboada, señalado como uno de los integrantes del Cártel Inmobiliario… Ernestina Godoy desmantelándolo. No, no convenía que permaneciera.

Gertz Manero el fiscal ha sido una gran macha en la Cuarta Transformación. Una decepción. Lo que más deseábamos los mexicanos es que con el cambio de gobierno, y el designado como fiscal hiciese un buen trabajo y que todos esos corruptos fuesen juzgados. La carpeta de investigación de Peña Nieto quedó a medias o vacía. La de Calderón por haber estado presuntamente vinculado al crimen organizado, ¿en dónde está? La lista es larga… Gertz Manero, pasivo, desentendido, ausente.