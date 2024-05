Las actitudes y acciones en el seno del equipo de Xóchitl Gálvez y el PRIAN son ya sintomáticas de derrota. El desesperado intento por pedirle a Máynez que decline en favor de la candidata de la alianza opositora resultó más que penoso. Sobre todo, las formas.

Álvarez Máynez no va a resignar ni debería. Y es que Movimiento Ciudadano está en franco crecimiento. Hoy no le alcanza para competir con Morena, esa es su realidad. Sin embargo, tiene serios chances de ganar más espacios que el PRIAN. Es por ello, que declinar en favor de Xóchitl sería renunciar a muchos escaños que podrían ganar tanto de mayoría como de las llamadas pluris. El partido naranja necesita consolidar su renta política y, además, creo que más importante es hacerlo diferenciándose del PRI y del PAN.

En tres y seis años, Movimiento Ciudadano deberá ser capaz de continuar diciéndole al electorado que son una opción de oposición verdadera y constructiva, distinta a la oposición chafa, absurda y sistemática del PRIAN. A reserva de las últimas encuestas, Xóchitl va en caída libre.

3 a 1 Morena en Sinaloa

La exitosa campaña a ras de suelo que están haciendo los candidatos de Morena prácticamente en todo el estado al parecer rinden frutos. Muy seguros los aspirantes al Senado anuncian que el 2 de junio, el resultado les favorecerá 3 a 1.

Entre la preferencia de la gente y el desencanto con el PRIAN-PAS, todo parece indicar que el pronóstico de Imelda Castro y Enrique Inzunza podría cumplirse.

Los partidos opositores ya se hallan divididos y actuando a la desesperada. Cada uno por su cuenta peleando las pluris, la instrucción ya bajó a las estructuras. Unas estructuras molestas porque los apoyos económicos no han llegado, en muchos casos han tirado la toalla, simulando o cambiándose de bando.

En chihuahua lo agarraron...

Y tenían razón. Al politiquero y productor agrícola Baltazar Valdez. No se sabe más, solo que se ha confirmado por compañeros de él, quienes no descartan movilizaciones para exigir su liberación. ¿Dónde hemos visto esa fórmula? ¿Le recuerdan algo las marchas de pasistas para presionar al Poder Judicial en los casos donde dirigentes de la UAS fueron vinculados a proceso? Justo así actúan en la oposición, intentan politizar la justicia cuando no les favorece, se proponen martirizarse en vez de atender jurídicamente sus asuntos.

Si ha sido detenido en Chihuahua muy seguramente es por alguna situación del orden federal. Las manifestaciones siempre son válidas, y la lucha del campo es legítima, tanto que el gobernador Rocha Moya es quien la encabeza, pero no se puede violentar a terceros o a la federación y esperar salir impune. Luego se dicen perseguidos políticos…