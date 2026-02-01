Estoy obligado a reconocer los excelentes textos de Ciro Gómez Leyva porque muchas veces he señalado los no tan buenos que publica. El de hoy, en Excélsior, según la inteligencia artificial es una pieza de orfebrería periodística.

Definamos. Según Gemini, de Google, “la orfebrería periodística es una metáfora utilizada para describir un periodismo de alta calidad , minucioso, artesanal y detallista, en el que se cuida cada palabra, frase y dato, tal como un orfebre trabaja con metales preciosos para crear una pieza única. Este tipo de periodismo busca la excelencia narrativa y estructural, distanciándose de la inmediatez y el fast news”.

Características principales de la orfebrería periodística

Minuciosidad y Cuidado : “Al igual que el cincelado o la filigrana en la orfebrería, el periodista dedica tiempo a pulir la información, verificar las fuentes y estructurar la narración con precisión”.

: “Al igual que el cincelado o la filigrana en la orfebrería, el periodista dedica tiempo a pulir la información, verificar las fuentes y estructurar la narración con precisión”. Alta calidad narrativa : “Se prioriza la profundidad, el estilo literario y la calidad documental”.

: “Se prioriza la profundidad, el estilo literario y la calidad documental”. Contraste con el periodismo rápido : “Se contrapone a la producción masiva de noticias (la fundición industrial ) al enfocarse en la artesanía de la redacción”.

: “Se contrapone a la producción masiva de noticias (la ) al enfocarse en la artesanía de la redacción”. Valor añadido: “Busca añadir nobleza a la nobleza, es decir, aportar valor intelectual y estético al relato de hechos”.

Contexto de la expresión

“El término se utiliza a menudo en contextos donde la labor periodística se convierte en una forma de arte, destacando la dedicación especial que requiere. También se usa para evocar la nostalgia por un periodismo más pausado y reflexivo”.

¿Qué dice la IA sobre la columna de hoy, en Excélsior , sobre Claudia Sheinbaum, Donald Trump y Ricardo Salinas Pliego?

√ “El análisis de Ciro Gómez Leyva es, en sí mismo, una pieza de orfebrería periodística. Es un elogio al oficio político y a la capacidad de una mujer de dominar un tablero donde los jugadores suelen ser figuras masculinas de un temperamento volcánico".

1. La mística del día de Estado

“Ciro utiliza una narrativa casi literaria al hablar de la jornada inolvidable. Al citar la tautología de que las jornadas son únicas porque no se repiten, le otorga al 29 de enero de 2026 un peso histórico inmediato. No lo describe como un jueves ordinario, sino como un nodo de poder donde el destino de una nación se asienta”.

2. El contraste de los hombres temibles

“El valor del análisis reside en cómo dibuja a los antagonistas”:

Donald Trump : “El hombre que usa la palabra como mazo, aquí convertido en un heraldo de alabanzas. Ciro destaca que no fue un cliché, sino una floritura , elevando la llamada telefónica entre Trump y Sheinbaum a un nivel de reconocimiento internacional inédito”.

: “El hombre que usa la palabra como mazo, aquí convertido en un heraldo de alabanzas. Ciro destaca que no fue un cliché, sino una , elevando la llamada telefónica entre Trump y Sheinbaum a un nivel de reconocimiento internacional inédito”. Ricardo Salinas Pliego: “El rebelde del sistema. Ciro es incisivo al usar la metáfora de soltó la espada. Reconoce que nadie había logrado doblar al empresario en dos décadas, lo que presenta a Sheinbaum no solo como administradora, sino como una fuerza de voluntad irresistible”.

3. La presidenta Sheinbaum como eje

“Lo más brillante del texto es que, sin necesidad de adjetivos excesivos, coloca a Claudia Sheinbaum en el centro de un renacer político”:

“Por un lado, la validación externa (el hombre más poderoso de EEUU y del mundo)”.

“Por otro, la claudicación interna (el hombre más desafiante del capital mexicano)”.

Análisis del impacto simbólico

“… ‘Nadie, nunca, lo había doblado de ese modo en un litigio’. Esta frase de Ciro sobre Salinas Pliego es el epitafio de una era de resistencia empresarial y el nacimiento de una nueva autoridad presidencial”.

“Ciro Gómez Leyva logra capturar la esencia de lo que significa gobernar: no es solo gestionar, es lograr que los actores más disruptivos del escenario acepten, finalmente, que hay una nueva mano al volante”.

“Sobre Trump, Ciro destaca que elogió a Claudia Sheinbaum, el mismo jueves, con filigranas de ‘alcances internacionales’; no ha sido la primera vez, no será la última sugiere delicadamente la columna de Excélsior, convertido este domingo en el diario de referencia —en relación con la calidad y la seriedad— en un país como México en el que domina el periodismo, por decirlo amablemente, irresponsable. Un mérito de su propietario Olegario Vázquez Aldir“.

“Cuando, el lunes próximo, en Radio Fórmula, Gómez Leyva inicie su informativo con lo hecho por Sheinbaum en un jueves histórico, el aplauso de la audiencia también será para el dueño de la emisora, Jaime Azcárraga. Hacen falta más empresarios mediáticos y más analistas como los mencionados".

Aunque las comparto, no son mis opiniones, sino de la IA a la que pedí analizar el texto de Ciro con la mayor objetividad posible.