En el momento que decides levantar la mano de un candidato para gobernar un estado, tienes la certeza que logrará darle a la ciudadanía una seguridad de que será un fiel seguidor de la 4ta Transformación, si hubiese una traición en el futuro, el responsable sería quien decidió darle la oportunidad para la defensa de este movimiento nacional, así como el presidente reconoce su error por quienes traicionaron su confianza al llegar a diversos puestos públicos.

En esta ocasión existe una diferencia, con todo el camino que recorrió Morena, no debe equivocar, con un Armando Guadiana que critica todo lo que realiza AMLO; que si en la mina estuvo solo 3 minutos, que las inversiones en Pemex estuvieron mal, y muchas otras donde buscaba la confrontación entre habitantes y gobierno federal, lo más increíble es que se tome fotos con Xóchitl Gálvez Ruiz.

Así mismo diversos personajes políticos que están contra Andrés Manuel, habló en mi persona y muchas que en redes están igual, que no tienen confianza en este abanderado para gobernar en Coahuila, incluso aquellos que apoyaron a Mario Delgado para ser presidente nacional de Morena ahora están en desacuerdo con esta encuesta.

Veo mucho movimiento en apoyo a Ricardo Mejía Berdeja más aún en redes sociales, por ello me hace pensar diferente, el presidente da su voto de confianza en las elecciones internas que realizo Delgado.

Tal vez prefiere no intervenir en esta situación, algo que debe ser claro, en el futuro Guadiana se volteara contra el gobierno federal, aquí habría un responsable, sería quien levantó la mano y decide darle su confianza a un puesto de tal importancia, no es un secreto y sabía perfectamente la manera de criticar a López Obrador; Su forma de vida mientras unos trabajan, él disfrutaba en Qatar el mundial, decidir poner un candidato en una gubernatura, debe ser un estudio a fondo, hacer las encuestas limpias, no servirá de nada arrepentirse en el futuro, si ahora estamos observando muchos detalles que señalan un Senador apoyado por la oposición y aun así escogerlo para defender el movimiento.

Debemos respetar sus métodos, si sigue sucediendo en el futuro incluir candidatos críticos de esta transformación y pareciera que realizan el famoso dedazo, aún que se haga de acuerdo a los estatutos del partido, quien está en contra del movimiento y tiene lazos de amistad con aquellos críticos del gobierno federal, no deberían ser tomados en cuenta, en este caso tendrá que intervenir alguien que pueda poner orden, definitivamente algo estaría sucediendo que puede afectar y empezar la desbandada de Morena.

Les darían a los otros partidos lo que tanto buscan, escoger un candidato que no está de acuerdo con lo realizado por López Obrador, nunca deberían tener un puesto en el partido político que realizó, fueron muchos años de lucha, entregar, amor y sacrificio a los mexicanos, no debe existir influencias o amistades, quien merece estar dentro de la 4ta Transformación son quienes demuestran total lealtad a su camiseta.

