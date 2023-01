El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se lanzó contra las personas que desearon la muerte y difundieron la noticia falsa sobre el supuesto fallecimiento de Alejandro Gertz Manero, fiscal de la República, sobre todo hizo referencia al tuit de la actriz Laisha Wilkins.

Durante su conferencia mañanera de este lunes 23 de enero de 2023, AMLO dijo que esa es una actitud inhumana y que lo único que muestra es que son “malos, de malolandia”, así lo señaló al mostrar el tuit de Laisha Wilkins en el que además celebrar que supuestamente padeciera cáncer de páncreas , lo cual desmintió.

“Lo que no logró la justicia humana lo logró el cáncer de páncreas... justicia divida #QNDEP”

AMLO calificó de miserable que haya personas que le hayan deseado la muerte y celebrado que supuestamente tenga un enfermedad como lo es el cáncer de páncreas, aunque el mandatario negó que ese sea su padecimiento .

El presidente de México aclaró que un mensaje similar se le atribuía a Diego Fernández de Ceballos , en el que se celebraba la supuesta muerte de Alejandro Gertz Manero este fin de semana, prácticamente copiado del original de Laisha Wilkins.

“Ha habido mucha especulación y una actitud muy, eh, no quiero usar la palabra, quiero suavizarla, yo diría, la voy a usar: miserable, en torno a este asunto porque vi un mensaje, creo que en Twitter, y hay muchos, deseándole la muerte. Eso no se le puede desear nadie, incluso vi uno que resultó falso , que me da gusto que haya resultado falso, atribuido a Diego Fernández de Ceballos.”

