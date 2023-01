La certeza jurídica en México ha sido puesta en entredicho con la permanencia de Yasmín Esquivel Mossa como Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El asunto no es menor dado que según consta en posicionamientos y declaraciones de las máximas autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México ( UNAM ), la mujer plagió su tesis de licenciatura. La Ministra plagiaria, como ya se le conoce, además habría incurrido en falsedad de información ante autoridades ministeriales, complicidad en posibles delitos cometidos por fedatario público, y mediante amenazas e incriminación al verdadero autor de la tesis, más lo que resulte. Por todo lo anterior, Yasmin Esquivel no debe ocupar una silla en el más Alto Tribunal de Justicia del país.

Expertos indican que la seguridad jurídica se refiere a la certeza que tienen los gobernados, o sea los legalmente denominados justiciables, los individuos, de que su persona, su familia, sus pertenecías y derechos estén protegidos por las diferentes leyes y sus autoridades, y en caso de que se tenga que llevar a cabo un procedimiento legal, éste sea realizado de acuerdo a lo establecido en el marco jurídico.

Según el Secretario General de Naciones Unidas, un Estado de derecho es “un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades, público y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos”.

Luego entonces, si se parte de que una Ministra de la SCJN plagió su tesis de licenciatura; trató de inculpar al plagiado; le habría sembrado supuestas declaraciones notariales; lo calumnió; lo denunció ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; y fue capaz de involucrar a destacados y prestigiosos académicos para hacerlos cómplices de su mentira, entonces en términos simples, tenemos que hablar de que no existe la probidad, y luego entonces, se vulnera la certidumbre jurídica, se extingue el imperio de la ley y por ende el Estado de derecho, y ello, lógicamente, genera un estado de indefensión respecto al marco jurídico y a la forma en que éste se aplicará y fiscalizará.

Un ordenamiento jurídico incapaz de brindar certeza termina, a la postre, impidiendo el desarrollo de diversas actividades por parte de los ciudadanos y genera una inconveniente y no deseable relación de desconfianza entre la ciudadanía y el Estado.

En este contexto, los abogados integrantes del Foro Plural Jalisco, Jesús Eduardo Almaguer Ramírez, Jaime Robles Gómez, y quien sostiene la pluma, acudimos el pasado miércoles a la Ciudad de México para presentar diversas denuncias penales contra la Ministra Yasmín Esquivel Mossa y quien o quienes resulten responsables de presuntos ilícitos cometidos en el marco del plagio de su tesis de licenciatura, como ya se comentaba.

Los representantes del Foro jalisciense, entregamos documentos ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) por los posibles delitos de falsedad de declaraciones ante autoridad ministerial y complicidad en posibles delitos cometidos por fedatario público, así como amenazas con señalamientos dolosos buscando incriminar a un tercero.

En la Fiscalía General de la República (FGR) se hizo lo propio, en razón del carácter federal de la posible comitente de ilícitos así como por uso indebido de facultades y atribuciones.

Además, se presentó en la Rectoría de la UNAM la formal exigencia sustentada legalmente, a efecto que acorde a sus atribuciones, facultades y responsabilidades existentes y vigentes resuelva la sanción que corresponde a Yasmín Esquivel Mossa, tras haber dictaminado que sí se cometió plagio de tesis reglamentaria obligatoria para titulación como abogado, que según normativa debidamente señalada debe determinar la anulación del título profesional ilícitamente obtenido.

Igualmente, presentamos peticiones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a efecto que por directriz de la Ministra Presidenta Norma Lucía Piña Hernández, se instruya al Órgano Interno de Control el dictamen y se turne a resolución, en relación a la valoración para que se determine la remoción de la Ministra Esquivel Mossa por carecer de los requisitos constitucionales, ya que además del asunto inherente al título profesional tildado de espurio, la señalada integrante del Alto Tribunal carece de la probidad y solvencia moral que representa una condición imperativa para ostentar su cargo.

En la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, se entregaron sendas peticiones a efecto que dichos órganos legislativos, en el ámbito de su competencia, analicen y resuelvan acorde a los procedimientos legales correspondientes, el exhorto a la Ministra a que renuncie a su cargo y la solicitud al Alto Tribunal para que valore y determine la remoción, siendo acentuable la participación que tuvo el Poder Legislativo Federal en la designación de la Ministra.

Dichas acciones emprendidas por los abogados mencionados, están plenamente respaldadas por los integrantes del Foro Plural Jalisco, quienes consideran imperativo se cuente con certidumbre jurídica en este país, y la permanencia de la Ministra Yasmín Esquivel Mossa no la garantiza desde ningún punto de vista a los mexicanos, al tiempo que mancilla al más Alto Tribunal de México.

Lo deseable sería que la polémica Ministra en un acto de honorabilidad y vergüenza presentara su renuncia al cargo, pero está claro que no lo hará, pues se siente y está respaldada por el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador. De hecho, en recientes declaraciones a medios de comunicación afirmó no tener nada de qué avergonzarse y frente a cámaras y micrófonos sostuvo su dicho de que es ella la víctima del plagio.

De manera que esperamos que los recursos que presentamos ante diferentes instancias en la Ciudad de México prosperen y pronto alguien con mayor solvencia moral y con los requisitos indispensables de preparación, trayectoria, y probidad ocupe el cargo de integrante del Alto Tribunal.

Cabe resaltar que el recién creado Foro Plural Jalisco, está conformado hasta esta etapa, prácticamente recién desempacado, por 22 perfiles diversos; políticos, ex políticos, funcionarios, ex funcionarios, empresarios, profesionistas, académicos, activistas, sindicalistas y un ex gobernador de Jalisco.

Sus integrantes son: Jesús Eduardo Almaguer Ramírez, Julieta Angulo Mejía, Cecilia Carreón Chávez, Isaac Abraham Cisneros Aguirre, Salvador Cosío Gaona, Rosa Chávez Cárdenas, Ana Laura Chávez Velarde, Ana Estela Durán Rico, Emilio González Márquez, Verónica Beatriz Juárez Piña, José Luis Martínez Álvarez, Margarita Mondragón Galindo, Beatriz Mora Medina, Juan Alonso Niño Cota, José Luis Ortiz García, Erick Brandon Palacios Sánchez, Paulina Patlán Reynoso, Carmen Lucía Pérez Camarena, Silvia Elizabeth Raygoza Jáuregui, Jaime Robles Gómez, César Sánchez Cárcoba, Irina Brighite Segura Contreras.

El Foro surge de la necesidad de incidir ante los problemas que afectan a los ciudadanos. El objetivo es fortalecer la ciudadanización de lo político a través de la participación y acción en diversos temas que lastiman e impactan a la comunidad. Este Foro no es una asociación civil o agrupación política sino un núcleo de, en este momento, 22 voces diferentes para generar información, analizar y buscar soluciones a los diversos temas que generan inquietud y disturban a la comunidad, con un interés de provocar más y mejor participación ciudadana en las acciones y una mayor influencia positiva en quienes como responsables gubernamentales deben tomar decisiones y ejecutarlas acorde a lo que signifique utilidad o resultados positivos para la sociedad. Un núcleo aún limitado -pero que se estará ampliando en forma paulatina enriqueciéndose con perfiles cuidadosamente seleccionados para que a la par de su crecimiento se consiga abarcar y abordar los diferentes temas con personajes con formación adecuada y plena solvencia moral.

Será pues fundamental que las instancias a las que acudimos cumplan a cabalidad su responsabilidad y no la evadan con salidas de pie de banco, ya que la Fiscalía de la Ciudad de México tiene a su alcance todos los elementos que se le han aportado para dar apertura a la carpeta de investigación correspondiente, pudiendo tomar además cualquier dato o documento que obre en la carpeta que abrió con motivo de la denuncia que la propia aún ministra Esquivel Mossa interpuso ante la propia autoridad ministerial capitalina el 24 de diciembre del pasado 2022, por medio de la cual buscaba incriminar al abogado plagiado para convertirlo en plágiante amenazando con propiciar vincularlo a injusto proceso penal y debe imputar a quienes hayan cometido los ilícitos que se reclaman en la nueva denuncia presentada en representación del Foro Plural Jalisciense; lo mismo que la Fiscalía de la República debe hacer al tener competencia por el alto cargo federal que ostenta la denunciada y el uso abusivo de sus funciones y atribuciones, siendo claro que la UNAM no puede ni debe dejar de lado su obligación de resolver la sanción que compete tras haber declarado que en efecto existió el plagio a cargo de Esquivel Mossa y está debidamente documentado que a contrario sensu de lo que dice comodina e irresponsablemente el abogado general de la máxima casa de estudios, existen claramente estamentados los dispositivos legales que no solo posibilitan sino que obligan a determinar la anulación de la tesis ilegalmente presentada y por ende anular el título correspondiente, dejándolo pues sin efectos, llegando a ser acreedor de responsabilidad administrativa y quizá hasta penal el citado abogado general de la Universidad Nacional e incluso el propio Rector si son omisos en hacer lo que la norma dicta.

Cabe señalar que no puede quedar el tema de la sanción a la plagiaria en la destitución de la ‘académica’ que fue su cómplice o incluso la autora intelectual del acto ilícito, ya que la persona que actuó como directora de la famosa tesis plagiada -que ahora se sabe pareciere es especialista en fraude intelectual pues no sería la única situación ilícita similar ya que se dice existen más eventos como ese que ahora se descubrió- sino que debe sancionársele más severamente, y no por que así sea pueda quedar sin castigo ejemplar la citada Yasmín Esquivel.

Vale aquí hacer un exhorto a los consejeros universitarios que han expresado valientemente que la UNAM debe anular el título, a efecto que su intervención no quede en simple expresión sino que interpongan las acciones legales a su alcance y se sumen a las que hemos interpuesto. Y es adecuado exhortar a los ministros del Alto Tribunal, así como a los legisladores federales de ambas cámaras a quienes hemos acudido al interponer las acciones pertinentes debidamente fundadas a que se comporten con patriotismo y valor, haciendo lo que deben y cumplan su responsabilidad para que se logre la remoción del cargo de ministra a quien carece de título y de probidad, elementos imperativos de los que debe gozar quien sea conformante de la Suprema Corte, que con ello podría recuperar el desdoro perdido y generaría de nuevo confianza global en las instituciones, especialmente las encargadas de la justicia al más alto nivel.

