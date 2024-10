Me encantaba El Chavo del Ocho de niña. Y el icónico personaje de El Chapulín Colorado, ni hablar, mucho más.

Y es que ahorita mi mente conectó la imagen de Omar García Harfuch y El Chapulín Colorado porque parece que sí se parecen.

Y es que El Chapulín Colorado aparecía en plenas crisis, ya sea que estaba siendo asaltada Florinda Meza, en su papel de “Doña Florinda”, por un par de pilluelos, y entonces El Chapulín Colorado aparecía brincando dentro de las casas, entrando por las ventanas y alzando el chipote chillón, que era un especie de martillo de plástico y gritando: “No contaban con mi astucia”.

Total que El Chapulín colorado a punta de golpes con su chipote chillón y con su inteligencia, armaba planes y estrategias para acabar con los ladrones y con la gente mala, poniendo a salvo a las víctimas, quienes agradecidas lo abrazaban y se enamoraban de él.

Creo que Omar García Harfuch ha “brincado” a escena como el salvador y héroe de Claudia Sheinbaum pero además de todos los mexicanos.

No podemos negar que Omar García Harfuch inspira confianza, pero también inspira rudeza , quizá como el policía que ha sido durante años sabe cómo enfrentar esas crisis que está viviendo este país.

La presencia de Omar García Harfuch ha dado un toque de serenidad y de sensación de protección en la ciudadanía.

Si bien no era necesario que se aventara el show de caminar por las calles de Culiacán como si caminar solo fuera muy seguro, atrás de él ,siendo escoltado por casi todo el Ejército, al final de cuentas la realidad es esta: se habla más de Omar que de Claudia.

Y es que Claudia también le tiene confianza, me la imagino pidiéndole y suplicándole asesoría para poner orden al país que dejó en un desastre no Calderón, pero sí, Andrés Manuel.

Y sí, Omar García Harfuch ha entrado en acción tal como El Chapulín colorado.

Claro, cometió un trastabilleo al decir que el alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos, quien fue brutalmente asesinado, no había pedido protección.

No entendí porqué lo dijo el hoy secretario de Seguridad porque por supuesto que el alcalde pidió protección, si bien no a instancias oficiales porque perfectamente sabía que no sería atendida su petición, pero sí lo hizo mediante una entrevista.

Fuera de ese tropezón, la imagen de Omar García Harfuch brinda seguridad a la ciudadanía, no se puede negar

Y es que hasta el gobernador Alfonso Durazo dijo que será Omar quien brinde estrategias de seguridad para que ya no se armen las balaceras en Sonora.

Realmente pocos apuestan porque sea la propia presidenta Claudia Sheinbaum la que pueda someter a los delincuentes.

Y como lo escribió Julio Astillero en su columna: la mejor adquisición para conformar el gabinete de Claudia Sheinbaum ha sido, es y será Omar García Harfuch.

Por eso es que también creo que será muy presidenciable para el 2030. Y creo que él y nadie más que él mantendrá con vida a Morena.

Ahorita no importa tanto si lo quiere López Obrador o no. Claudia sí lo quiere y eso es lo importante.

Bueno, pues perdónenme si la comparación que hago de Omar García Harfuch con El Chapulín Colorado les parece burda.

Pero es que no encontré mejor forma de compartirles mi sentir con respecto a él.

Acá en Querétaro se ven cambios en los mandos policiales, creo que a nivel nacional Omar García Harfuch está trabajando. Y eso es lo que importa. Que alguien haga algo ya.

Omar García Harfuxh tiene el mando ahora, Claudia Sheinbaum accederá a todas las acciones que él quiera hacer.

Sinceramente, deseo que esta intervención de Omar sea para bien de todos los mexicanos, que de pronto nos hemos sentido un poco huérfanos en temas de seguridad.

Se siente que a alguien le importamos y es lo que importa.

Es cuanto.