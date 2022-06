Leí la columna de Don Federico Arreola y me encabroné. Me encabroné y mucho porque no puede ser que una generación de políticos vivales haya desperdiciado la oportunidad de tener a Nuevo León en una mejor posición de la que se tiene ahora.

Entiendo lo que quiso transmitir Don Fede y el resumen de lo que publicó es lo que más coraje me da. En Nuevo León tenemos mas de 12 años de ser blandengues. De irnos con espejitos con el político que creemos que nos va a sacar del atolladero y elegimos a puro showman que en realidad no ha hecho nada con el estado.

Qué elegimos gobernantes en Nuevo León

Las decisiones estatales no han favorecido a la ciudadanía, aunque creamos creerlo. Qué mal elegimos gobernantes en Nuevo León. Un estado universitario, con un gran potencial, con una gran proyección, calificada como una de las mejores ciudades para vivir que no decide bien desde el 2007 o quizá antes.

Analice detenidamente la actuación de los políticos y reflexione si lo que hicieron los políticos fue aprovecharse de su puesto para hacer negocio, o para realmente ser un estadista que hiciera algo por el estado.

Rodrigo Medina , no lo dejaron hacer Monterrey IV sabiendo del problema que iba a tener Nuevo León de agua en los próximos años y aun así pudo hacer negocio por otro lado con lo de KIA, cosa por lo que lo persiguió el Bronco sin lograr mucho.

, y aun así pudo hacer negocio por otro lado con lo de KIA, cosa por lo que lo persiguió el Bronco sin lograr mucho. Elizondo, visto como una persona centrada, leo que él decía que recibía mensajes divinos diciendo que Nuevo León no necesitaba mas agua. El negocio fue vender imagen para seguir en la política como el "tío bueno" en una parte del gobierno del Bronco y como asesor de Samuel García. De Azul a Independiente y por último fosfo fosfo. ¿Por qué preguntarle de política a la persona que hizo menos política de todos los que les pudieron pedir consejo?

Nos engañó a todos a los que nos hizo pensar que ser independiente iba a convertirse en algo diferente. Enfrentó al Congreso local sin tener curules. Enfrentó a la prensa local quitando presupuesto. Tuvo un primer año fantástico que hizo crecer su ego y el de muchos integrantes de su equipo y no hizo nada más. Sin negocios obvios, según lo que dicen en este gobierno le entregó la administración de Agua y Drenaje de Monterrey a un nido de corrupción que lo hacen uno de los corresponsables de que no haya agua en Monterrey ahora. Samuel García, la estrella de las redes sociales. En campaña se le vio en una lancha paseando por las aguas de la Presa La Boca que ahora no tiene agua para surtir agua a nadie. Otro showman pero más millennial que ahora “descubre” que hay personas que se han aprovechado de las tuberías de las presas o que han desviado el agua de ríos para su beneficio. Esto del desvío de los ríos lo deben de haber sabido los pobladores de los lugares vecinos, los presidentes municipales y hasta los mismos gobernadores y no lo habían obviado porque no se había vivido una situación como la que se esta viviendo ahora nunca.

Esta colección de mandatarios de Nuevo León siempre buscaron el negocio personal y no algo para la población. Es como muchos lideres empresariales que nunca buscaron una manera de manejar el agua de manera sustentable pues les llegaba de manera sencilla y al parecer les sigue llegando. Es como toda la comunidad universitaria de la ciudad que nunca notó el problema del agua, y si lo notaron no hicieron el ruido suficiente para llamar la atención del que fuera para buscar soluciones sustentables. Son los que dicen que las protestas son inútiles porque en Nuevo León no funciona así.

Los mandatarios que hicieron negocios ahora están con el agua que no tiene el precio. Los lideres empresariales están buscando la manera de no cerrar sus empresas por la falta de agua y seguramente en la parte más profunda de su subconsciente están buscando cómo cambiar sus procesos productivos a zonas donde no les vaya a faltar el agua. La gente de las comunidades universitarias podrán hacer historia con proyecciones de lo que va a pasar cuando no pudieron hacer historia advirtiendo sobre lo que pasaría. Los que no están protestando seguramente se irán de vacaciones esperando que a su regreso haya pasado un huracán y que todo esté “normal” de nuevo.

Le toco difícil a Samuel García, pero es momento que se dé cuenta que no puede solo y que el cuento de la “Republica del Rio Grande” es un cuento nada más. Ya le dijo López Obradr que le han mandado recursos para solucionar los problemas estructurales que tienen. Ya pidió AMLO a los otros estados que ayudaran y le aconsejó a García que se siente con la cúpula empresarial a buscar soluciones conjuntas y renovación de concesiones sobre recursos hídricos. Esperemos que Samuel tome en cuenta los consejos del Presidente y los aplique de inmediato.

Que el agua llegue a Nuevo León como sea

Ahora todos en Nuevo León están esperando un huracán poderoso que llegue a la zona donde se tienen las presas y las llene. Platicando con mi papá me dice que él solo recuerda 3 huracanes que pudieran llenar presas. El Beula de 1967, el Gilberto de 1988 y el Alex del 2010. En poco más de cincuenta años, solo tres veces ha pasado lo que la gente busca. ¿Usted cree que haya una posibilidad de que un fenómeno meteorológico de la magnitud de esos huracanes llegue a las presas que alimentan a la zona metropolitana de Monterrey? ¿Usted cree que con toda la destrucción que se le ha hecho a los cauces naturales de los ríos que alimentan a los mantos freáticos y a las mismas presas, el agua llegue a estas?

Esperemos que llegue el agua a Nuevo León como sea, porque mi gente no merece ni debe de estar viviendo lo que están viviendo porque algunos han visto al estado como un negocio y no como un estado.

Galimatías

Yo conozco uno de los ríos que “liberó” Samuel García. El río Hualahuises está en el pueblo de donde es originaria mi familia. La “represa” que supuestamente iba a quitar García es una acequia que tiene mas de 80 años y que el pueblo ha utilizado desde entonces como fuente de agua para los cultivos y parcelas que tienen en sus casas, o en terrenos donde tienen la siembra.

El río Hualahuises siempre ha sido un rio que lleva poca agua, su caudal aumenta en época de lluvias, pero esa acequia no afecta significativamente el flujo de agua del rio. Encontrar algo que tiene más de 80 años ahí, no es encontrar algo. Cualquier cosa que pudieran hacer con esas acequias no hace que llegue más agua a los otros ríos por lo tanto no es algo que haga que llegue más agua a Monterrey. El Instagram nos muestra solo lo que el que filma quiere que veamos.