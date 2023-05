La semana comenzó con intensidad. Creo que ha sido un lunes con demasiada información . Desde lo internacional, hasta lo local.

Por ejemplo, en el Perú han declarado persona ‘non grata’ al presidente Andrés Manuel López Obrador. El conflicto bilateral sigue en escalada. Es tan complejo, como simple. La lucha es entre las corrientes de izquierda y derecha de América Latina. La mano de Estados Unidos por supuesto que está ahí. Mientras en el país andino llegan los comicios, el conflicto continuará. El pueblo decidirá y entonces habrá más claridad. Mientras, atentos a cómo evoluciona ese asunto.

Hablando de ello, me parece que el canciller ha sido algo tibio en ese aspecto. Ha permitido que los golpes mediáticos le lleguen directo al presidente López Obrador. Creo que Don Marcelo Ebrard cuida demasiado su figura y su posición. Tal vez no quiere incomodar a quienes tienen intereses en Perú. Ojo con esto. Hablando de las reglas del poder, el ex jefe de gobierno es la ‘corcholata’ que menos paralelismos tiene con los símbolos actuales del poder. Lo he dicho, el poder empodera a sus iguales. La tiene difícil el ‘carnal Marcelo’.

. - El poder se utiliza y no se comparte

Otro axioma del poder, es que éste se utiliza y no se comparte. Viene a colación porque ya que mencionaba a Ebrard como aspirante a la presidencia, cabe señalar que es un personaje que en reiteradas ocasiones ha “urgido” al presidente AMLO y a su partido, definir métodos para la selección del candidato o candidata. Ha soltado encuestas y ha aupado a sus compañeras ‘corcholatas’ a dejar el cargo. Algo apurado anda el canciller.

Pues en razón de lo anterior, vemos a un presidente que está alargando lo más que pueda las definiciones. No piensa compartir el poder. Sabe que en cuanto alguien reciba la unción, será esta persona quien comience a detentar el poder. Gabinete, clase política, empresarios, prensa, todo el aparato social, se volcará para atender la directriz de quien abandere la causa oficialista para la sucesión del 2024. López Obrador no piensa perder el control, y apretará tan fuerte como pueda para como dicen, estirar la liga. Pretende que sea como él ha dicho… “lo que diga su dedito”.

. - Controlar las opciones

En Sinaloa vimos en la semanera del gobernador Rocha Moya un velado ejercicio de esta regla del poder. Como actor político, no es ajeno a la sucesión presidencial y jugará su papel de manera oportuna y como considere. Pero no irá jamás a remolque de otros.

En su semanera aprovechó para poner un ‘estate quieto’ a quienes andan ya “desolotados” armando grupos para aprontarse en su apoyo a las diferentes “corcholatas”. A su manera, impide el juego de transición del poder como lo hace también el presidente.

Pero controla sus opciones. Es generoso con sus amigos Claudia y Adán. No se decanta por ninguno. A Ricardo Monreal le tiene consideraciones. Para la oposición, respeto institucional. De ahí, que el mensaje a las huestes morenistas (o de izquierda) en la entidad sea de sosiego.

Está claro que los hilos del poder en el estado los lleva el gobernador. La situación política adversa de Héctor Melesio Cuén a pesar de que decidió apoyar a Adán Augusto, y el desaire a los diversos grupos para apoyar a Ebrard, son muestra inequívoca de que, si se ha de apoyar a alguien en sus aspiraciones presidenciales, será únicamente bajo la directriz del Dr. Rocha Moya. Dicho de otra forma, les tiene el cerco muy alto, pa’ que no se lo brinquen tan facilito. Ya les abrirá las trancas y entonces si…

Ahora bien, todos los cuadros son libres de organizarse para lo que gusten, lo anterior es simplemente en aras de mantener la estabilidad política, y mientras esto así sea, cada quien es libre de hacer lo que más le convenga.

. - Hablando del poder…

Quien parece estar enfermo de poder es Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente del PRI. Tan enfermo que no piensa permitir que nada ni nadie le haga sombra para mantener su coto de poder. Alito va por las ‘pluris’ y nada más.

Recién el PRI a través de sus redes sociales “desenmascaró” a Movimiento Ciudadano al señalar que ni es movimiento ni es ciudadano; les acusó de ser empleados de Morena y que sólo buscan dividir a la alianza (PRI-PAN-PRD).

El partido naranja tiene en sus filas a políticos con alto valor mediático como Luis Donaldo Colosio Riojas , que puntea en muchas encuestas y la pareja de ‘influencers’ Samuel García y Mariana Rodríguez.

Con todo esto, el dirigente priista se atreve a rechazarles, y con ello evita una coalición más grande que pudiera convertirse en una amenaza seria para la 4T. Con esto, mi pregunta es ¿Quién es empleado de Morena?

Su interés no es competirle a Morena, es simplemente ocupar espacios de membrete, que le garanticen plurinominales y supervivencia política a sus cuates.

Lo he dicho en otras entregas, Alito Moreno está en el PRI para hacerle la chamba a la 4T y provocar la implosión de la alianza.

