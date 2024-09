“Mucho más que los problemas metafísicos, son las ínfimas contrariedades las que nos muestran el lado absurdo de las personas.” AMÉLIE NOTHOMB

Las matemáticas del bienestar resultaron dignas hijas de Elba Esther Gordillo. Algo así como las utilizadas por Peña Nieto con su “falta uno; no, menos, como cinco”, salvo que las cuentas de la 4t no son para nada chistosas. Una prueba de la terrible situación de México en la materia, tal como lo mostraron nuestros resultados en la prueba PISA 2022. En nuestro país, dos de cada… tres estudiantes no alcanzan el nivel básico de aprendizaje en matemáticas…

Todo esto viene al cuento porque, en consonancia con Adán Augusto López, Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, piensa que 85 votos representan el 66.66% del total de senadores…

En este caso, nuestra Constitución sí es clara: habla de contar al menos con dos terceras partes de un quórum. Y 85 votos en un quórum de 128 senadores, no rebasa ni iguala el 66.66%.

Solo en caso de que el oficialismo consiga que un senador de la oposición no se presente a sesionar (por ejemplo, 85 votos de 127 senadores presentes daría 66.92%) o que un senador de oposición se sume a la bancada de la Cuarta Transformación, con lo que contarían con el 67.18% (después de todo, ya hace unos días logró coptar a dos senadores que juraban ir contra de todo lo que representaba Morena…).

Así, de llevarla a cabo, la tarabilla de Fernández Noroña llana y simplemente estaría violando el Art. 135 constitucional. No que no se hayan ido antes por la ilegalidad…

Pero el que insista en el “85″ sí permite inferir que aún no tienen asegurados los números para una aprobación.

¿Los posibles traidores? Han sonado todos, incluyendo Ricardo Anaya, Marko Cortes, Alejandra Barrales, Alito Moreno, Miguel Ángel Yunes Márquez (si bien llama la atención que él no generó el chisme, sino la coordinadora del PAN). Miguel Riquelme del PRI, quien ha estado hospitalizado, dice que está listo para votar.

Ojalá todos, los 43 senadores de oposición, tengan claro lo que significa ser leal a México. Lo plasma bien Luis Donaldo Colosio Riojas: “nunca antes en la historia del país dos poderes se habían juntado para destruir a otro; para cooptarlo, someterlo y eso demuestra el carácter vengativo de la reforma al Poder Judicial”. Un golpe de Estado, para decirlo en términos llanos.

Un solo senador de oposición que decida faltar, ir al baño, sumarse con la 4t basta para darle al traste al país.

Giros de la Perinola

- Se sabe, la reforma tendrá pésimas consecuencias; digo, ya para que Marcelo Ebrard, amante de los reflectores, se haya dado de baja como senador —dejando a su suplente— para no votar a favor de la reforma y poder actuar como interlocutor con Estados Unidos durante el próximo sexenio…

- En caso de que el miércoles se sostenga el bloque opositor y con ello quede desechada la reforma al Poder Judicial del obradorismo, caben las siguientes interrogantes:

a) ¿Qué hará el caprichoso mandatario?

b) ¿Cómo reaccionará la presidenta entrante? Supongo que respirará aliviada, si bien de dientes pa’ fuera deberá parecer indignada.