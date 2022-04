Irreverente

Les platico: El título se aplica a Nuevo León no solo en lo concerniente al agua, pues como saben, los regios ya nos acabamos la de la Presa de la Boca -Seca- y en consecuencia, el área metropolitana de Monterrey parece zona de guerra con tanto pozo que el gobierno horada por todos lados, tratando de extraerla del subsuelo.

A como van las cosas, parece que no nos queda otra que esperar a la lejana temporada de huracanes, pero un problema va a derivar en otro, pues el presidente ya amenazó con que el dinero del Fondo para Desastres Naturales tiene desde que asumió el poder, otros fines, más electoreros que otra cosa.

Por si no lo sabían, a los siete meses de iniciado su mandato, don Andrés Manuel dijo que ese FONDEN, similares y conexos, eran pura robadera de los gobiernos neoliberales y por ende, los desapareció de un plumazo.

No la riegues, que no hay seguridad

Llueve en su milpita a los nuevoleoneses, pero no agua, sino desgracias como la que les platico en seguida. ¡Arre!

Nuestra colaboradora Carolina Garza oprimió el botón de alerta hace dos días al publicar una recopilación de sus investigaciones que dejó patidifusos a quienes gobiernan en estas bárbaras y sedientas comarcas del norte:

Durante los últimos cuatro años se disparó en Nuevo León en un 728% la desaparición de niños, niñas y adolescentes de ambos sexos.

Del 1 de marzo a la fecha han desaparecido en la entidad, 15 mujeres entre 12 y 34 años de edad; tristemente una de ellas apareció muerta, María Fernanda Contreras Ruiz, de 27 años, quien fuera reportada como desaparecida el pasado 3 de este mes.

A la psicosis del agua se le añade ahora este. Como decía mi abuelita la ex alcaldesa de Perros Bravos y Gatos Güeros, NL, “no me puedo tardar en ir por las tortillas cuando tu abuelo ya me está reportando como desaparecida”.

El tercer problema es la ligereza con que el todavía secretario de seguridad pública estatal, Aldo Fasci, toma las cosas.

Para que vuelva la sangre a las venas de los nuevoleoneses, por favor tomen nota de que el sobreviviente del gobierno de “El Bronco” que sigue enquistado en el de Samuel García, nos manda decir que se descarta -porque él dice, conste- que se descarta el rumor de que hay una banda que anda secuestrando o raptando a mujeres. “Eso no está pasando en Nuevo León”.

Uy, gracias, señor secretario, es lo que estábamos esperando para vivir tranquilos.

Según Aldo, el problema es que las chicas no se reportan con sus papás cuando salen y luego éstos se ponen como locos.

La bronca es que más fluida y efectiva que su declaración “tranquilizadora”, es la información que fluye por las redes, que dan cuenta de lo contrario, con testimonios y toda la cosa.

Este buen señor, al igual que el Tesorero Carlos Garza y el Secretario General de Gobierno -Javier Navarro Velasco- son los tres errores por imposición de Samuel García.

Del primero se entiende que ahí siga, porque es más fácil controlar a un empleado que a un fugado. Capaz de que si Samuel le toma la palabra a la renuncia que le ha presentado varias veces Carlos, y va a tener que ir a buscarlo a Bora Bora para que responda por el “desajuste” financiero del gobierno estatal.

De Aldo se entiende que ahí sigue porque el peso del amigo más cercano de Samuel -Miguel Angel Flores Serna- sostiene a su suegro en el puesto.

Que no se nos olvide, Mike es el jefe de la oficina del gobernador, sepa el Dios de Spinoza que significa ese puesto, porque Samuel tiene varias secretarias y a un secretario particular.

Y Navarro Velasco ha de ser una posición del gurú de Samuel -Nati González Parás- o de otro “asesor” por el estilo, Fernando Elizondo Barragán, uno de los herederos por la vía materna de los pozos de agua que alimentan de la principal materia prima a la embotelladora que más Coca Colas vende por ciudad en el mundo, Arca Continental.

Podría haber dicho que es heredero de la embotelladora, pero ahorita, el que hereda un pozo de agua es un magnate de mayor tamaño que el de la refresquera o de una cervecera.

No la riegues, que no seguridad nacional

Los secretarios de Marina y de la Defensa Nacional no se hablan. No se toleran. Se ven como rivales. Se tiran patadas bajo la mesa. Se celan y pelean por los afectos del presidente.

Al Almirante José Rafael Ojeda Durán no le caen en gracias todas las prebendas que don Andrés Manuel le dispensa al general secretario Luis Cresencio Sandoval González.

Recientemente la Marina tomó control de aeropuertos estratégicos del País y esto fue tomado por los altos mandos de SEDENA como una contraprestación presidencial ante la evidente inclinación de la 4T por los llamados “verdes”.

Y en medio de todo esto, el todavía titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero echándole más mocos al atole al pretender reactivar un expediente que ya estaba cerrado, donde pretende involucrar a la Secretaría de Marina en el caso Ayotzinapa.

El fiscal carnal no se mueve sin señal, acuérdense de eso.

Y en medio de tales celos de los señores secretarios, la delincuencia aprovechándose para tomar cada vez más control de zonas claves del territorio nacional.

Hasta antes del Tren Maya, los narcos operaban preponderantemente en el norte de México, por su cercanía con la frontera estadounidense.

La última expansión de los cárteles de la droga se vive en estos momentos en los alrededores de por donde pasará el famoso trenecito, pues conectar al Pacífico con el Golfo de México facilitará la importación de precursores químicos de Asia, y tras un breve recorrido por tierra -o por rieles- conectar con las barcazas, lanchas rápidas y -léase bien- submarinos de los narcos con rumbo al mercado meta mundial de la droga: las costas de Estados Unidos.

No la riegues, que no es con Dante

Ahora que ya iniciaron las pre pre pre campañas, me permito decirles a quienes se le están acercando a Dante Delgado para pedirle que los arrope políticamente con su colcha naranja, que hacer eso con el veracruzano y nada, son dos nadas.

Dante tiene jefe y le responde con su vida con tal de evitar que Pablo Gómez destape las cloacas que siguen en la UIF, relativas al dinero que se robó cuando fue gobernador de Veracruz, al suplir a su mentor Fernando Gutiérrez Barrios, cuando este fue llamado por Salinas de Gortari para encargarse de la secretaría de Gobernación. ¿No lo sabían?, queridos despistados, pues ahora ya lo saben. Dante no puede decidir nada de su MC, sin obedecer la señal del coach de 3a base, que a su vez la toma del mánager que está muy quitado de la pena sentadito en el dugout.

No la riegues, Don Andrés y sus afines están violando la veda electoral

Específicamente el Artículo 34 de ese documento del INE.

Y para amolarla de acabar, a quienes alucinan todavía con que la consulta popular del Domingo de Ramos es un ejercicio democrático, les diré que será un ensayo de la 4T con miras a las elecciones del 2024.

Mañana, las fuerzas territoriales al servicio de don Andrés harán un “simulacro de guerra electoral”, para prepararse rumbo a las elecciones de la sucesión presidencial.

El presidente urdió todo esto no para sostenerse en el poder. Ahí va a seguir, que no les quepa duda, cualesquiera que sea el resultado de la mentada consulta.

Es propaganda vil.

Don Andrés aprovechará ese simulacro para medir las capacidades de su “delfina”, pero no la Gómez de la SEP, sino de la Sheinbaum, para calibrar su arrastre.

También medirá a Mario Delgado, para saber si merece seguir como presidente de Morena.

Por lo pronto, la anticientífica Claudia ya abrió la cartera de sus presupuestos para contratar a más de 2,000 taxistas de la CDMX, que cobrarán cada uno $1,500 por acarrear desde sus casas a las urnas y viceversa a los votantes con los que se espera arropar al presidente en esta farsa que nos va a costar a los paga impuestos, más de $1,500 millones de pesos, que México necesita para muchas otras cosas altamente prioritarias.

Nomás en eso le meterán tres millones de los necesitados para otras cosas, pesos.

Eit, es Domingo de Ramos, no de “Vamos” a la Consulta

Para quienes todavía andan dudando de si mañana será Domingo de Ramos o de “Vamos” a votar, les digo que la Constitución habla de consulta de revocación, no de ratificación.

También señala que ese ejercicio -para ser válido- debe ser iniciativa y promovido por mínimo el 3% del electorado en por lo menos 17 entidades del País.

¿Quién promovió la consulta? ¿Quién la sigue promoviendo? ¿Quién está hablando que es de RATIFICACIÓN y no de REVOCACIÓN? ¿El 3% de los electores o Morena?

¿Quién violó y viola la veda electoral, con Adán Augusto López Hernández promoviendo el pasado domingo la consulta popular?

Con el mismo don Andrés casi amenazando a sus gobernadores con que si no lo hacen, que se atengan a las consecuencias.

Pagando los miles de panorámicos que tapizan el territorio nacional con arengas a que “vayamos todos jubilosos al altar de Dios”, léase a las urnas de la consulta de RATIFICACIÓN, que no de REVOCACIÓN.

Aquí tienen la respuesta a sus dudas, estimados dudosos.

No la riegues, don Andrés está violando la Constitución (2)

Todos los santos días que AMLO evoca a Loret de Mola, viola el el Articulo 6 de la Constitución, cuyo Transitorio A dice a la letra:

“II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.”