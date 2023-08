IRREVERENTE

En cierta reunión organizada por la Secretaría de Educación de Veracruz, una madre de familia cuestionó que, habiendo tantas historias de la realidad mexicana, ¿por qué los nuevos libros de texto gratuitos incluyen historias como las que refiere este artículo?

Explicó que ella no tiene manera de ir al pueblo citado en los libros de la SEP para verificar si esa historia es tal como la contaron Marx Arriaga y su compinche chavista venezolano, Sady Arturo Loaiza, responsables de los nuevos contenidos escolares de la SEP.

¿Único mérito de Marx Arriaga?

En 2013, el actual funcionario de la SEP fue lector sinodal de la tesis de doctorado de Beatriz Gutiérrez Müeller, titulada “Héroe y voces de Francisco de Quevedo en La constancia y paciencia del santo Job”.

En seguida cito algo de lo que dijo esta madre de familia veracruzana, cuyo nombre se desconoce hasta el momento.

¡Arre!

Habiendo tantas leyendas en nuestro país, ¿qué necesidad hay de poner justo la anécdota del gigante?

También les enseñan sobre brujas, conjuros y rituales.

No quiero llegar a la casa y encontrar a mi niño de 4, de 6 años, haciendo rituales en el piso, diciendo palabras al revés, haciendo hechicería, porque esas no son mis convicciones y aunque lo fuesen, querría que me preguntaran si yo quiero que se les enseñen esas cosas.

Mejor que aprendan en la escuela cosas que yo no conozco, de ciencia, tecnología, idiomas.

Estos libros dicen que los niños no son nuestros hijos, que no son de nuestra propiedad.

La página 199 de uno de esos textos dice que los hijos no son propiedad de sus padres, sino que son ciudadanos y agentes políticos.

Libros de texto

Eso mismo dijo la OEA en el año 2017:

Que los hijos no son propiedad de los padres ni de sus familias, siendo que las Cortes Internacionales nos dan el derecho de decidir qué tipo de educación escolar queremos para nuestros hijos.

Los principales agentes responsables de la educación de nuestros hijos somos los padres.

Tenemos el derecho preferente de educar a nuestros hijos de acuerdo a nuestras convicciones, valores y creencias.

Es importante que las autoridades educativas y el gobierno a nivel nacional, no decidan por nosotros en este tema.

No somos tontos.

Algunos de los padres quizá no tenemos el nivel ni la preparación académica que hubiéramos querido.

Pero tenemos experiencia de vida para decidir que educación queremos darles a nuestros hijos.

No quieran vernos la cara de tontos, porque se están burlando en nuestras caras.

Pero no lo van a lograr.

Lo que deben hacer es remitirse a la objetividad de la educación.

Estos hechos ocurrieron el miércoles 23 de agosto en la Escuela Secundaria Técnica Industrias (ESTI) # 26, del puerto de Veracruz.

El profesor José Raymundo Hipólito Chimalhua dijo que con el pretexto de la tolerancia y de la no discriminación, se inculca a niños y jóvenes un concepto distorsionado y aberrante de lo que es la familia.

Lamentó que “este gobierno comunista y su sistema educativo estimule a los niños y jóvenes a la precocidad, al mostrarles sin recato alguno el uso y funcionamiento de sus órganos genitales.

