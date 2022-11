El presidente decide hacer un llamado a caminar por su 4to informe de gobierno, “me estoy aburguesando”, dijo, esto lo realiza con una intención clara de demostrar y dejar claro, cuánta gente tiene fe en este gobierno, después de la supuesta defensa del INE , con una pelea sin números, creando una fantasía de haber reunido miles de manifestantes.

Los opositores nunca esperaron la reacción de AMLO. Yo lo vi venir tanto que comente en días pasados en mi columna , que pasaría si López Obrador decide hacer una marcha, que pensarían sus opositores, para mí es un mensaje del presidente, aunque lo quiera disfrazar, les dice ustedes no inventaron las manifestaciones, aquellos que sufrían por la actitud de los gobiernos anteriores, los desplazados, los maestros, los trabajadores, los faltos de alimentación, etc., eran quienes buscaban llamar la atención del gobierno, y en muchas ocasiones, los agredían, rompían sus filas con autoridades federales o locales a golpes, los sobajaban, encarcelaban y violaban sus derechos sin protección de autoridades.

Se imaginan si algo de esa magnitud sucediera, saldrían las voces de odio de algunos medios de información, políticos, intelectuales, empresarios, países que defienden estas posiciones derechistas, con ello les dice el presidente aunque les duela reconocerlo, no soy dictador, no estamos como Venezuela, de ser así la mayoría de manifestantes que salieron a las calles este domingo se pasarían sobando cada parte de su delicado cuerpo, por la intervención como sucedía en épocas de Zedillo, Fox, Calderón, etc.

Las voces de la gente que pedían a López Obrador que saliera para acompañarlo y así poder demostrar que no está solo, fueron escuchadas, decide hacer esta caminata por su informe de gobierno. Será un claro mensaje para una manifestación que busca defender un organismo supuestamente autónomo, que está siendo sacudido por señalamientos de corrupción.

En el martes del jaguar nuevamente la gobernadora de Campeche presentó audio chats que dejan expuesto al tribunal electoral, demuestra que nuestras dependencias electorales, deben ser investigadas a fondo. Observo que personas que hicieron presencia este domingo, desconocen la reforma electoral que manda el ejecutivo, la mayoría piensa que desaparece el INE, algunos que quitaran sus credenciales, desconocen los excesivos gastos que tienen, queda demostrado que se aprovecharon de la buena voluntad de las personas y con mentiras engañaron a los mexicanos con una desaparición del Instituto Nacional Electoral inexistente.

A pesar de que la mayoría de gobernantes, como la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum ha salido en diversas ocasiones a explicar de lo que tratan las reformas del presidente, y en cada una de ellas que envía explica a detalle los beneficios de aprobarlas, el problema es que los políticos le venden a las personas otras ideas para así demostrar por qué votan en contra. Millones sabían los beneficios que traería la reforma eléctrica de haberse aprobado. Saben que esta negativa del extinto y olvidado Va por México y ahora Unid@s los llevara a cambiar el voto de millones de mexicanos este 2024.

Por ello están saliendo a buscar pretextos con marchas, medios de comunicación y redes sociales, con los que buscan la desinformación. Han visto venir la continuidad de la 4ta transformación para quedarse en la silla presidencial, dependerá mucho del candidato o candidata que decidan lanzar en esta contienda electoral para suplir a Andrés Manuel López Obrador, la gente no ve al presidente fuera de la política, la mayoría desea una reelección, como sabemos esta negado a la continuidad y es un sufragio de no reelección para el presidente, como mexicanos es importante saber que 6 años serán suficientes para dejar un legado, ahora tocará a quien continúe. Es claro que el temor de muchos opositores a que AMLO intente la continuidad, con esto se demuestra que el presidente puede ganar sin problemas una reelección, ¿donde queda ese dicho de líderes de oposición que los mexicanos ya no quieren más a la 4ta transformación?

