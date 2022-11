¿Qué pensarían los críticos del presidente por esta reforma electoral, si invitaran afines a AMLO a marchar para apoyar su iniciativa? Estoy seguro que se llenaría el Zócalo, acompañado de la mayoría de ciudades de la República Mexicana.

El llamado desesperado de Claudio X. González para defender al INE es porque “el interés tiene pies”, como dicen. Todos sabemos que para el empresario es evitar los cambios que tanto le afectan y se propone a toda costa, con la oposición en caída que quieren mantener el control con sus amistades dentro de este aparato electoral, proteger sus pactos políticos, tener el control en elecciones, votos, desestimar políticos, etc.

Todos sabemos que los árbitros electorales trabajan para los imperios de México. Estos ambiciosos personajes no merecen continuar saqueando los impuestos de los mexicanos.

En 2018, millones de electores decidieron por la Cuarta Transformación. El presidente cumplió al mandar su reforma y dependerá aprobarla de aquellos diputados federales que honren la patria; aquellos que no lo hicieran, no hay duda que el pueblo se los demandará. Es tiempo de quitarles tanta riqueza manejada sin control. Simplemente observamos como maltratan los trabajadores del instituto electoral en provincia. Cuando pides una credencial o reposición, parece que les pides un bono económico; te hacen dar vueltas y vueltas, cuando hoy en día todo puede ser digital con QR o huella. En fin, espero que se den cuenta los opositores que defender al INE les costará en 2024, estoy seguro de ello.

Pasando a otra cosa, hablando de la anterior administración en Quintana Roo, platicaba con unas amistades de los problemas que dejó Carlos Joaquín. Hace unas semanas, comentaba como dejó este ex gobernador a este bello Caribe mexicano. Observé como muchos políticos, incluido C. Joaquín deciden acercarse con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es importante aclarar después de ver derrotado su partido político (PAN) en la mayoría de estados de este país, recordemos que estaba en el grupo de la alianza federalista contra López Obrador.

Hace unos meses comienza el nuevo gobierno de Mara Lezama, no tengo duda que traerá cambios positivos. Seguramente observará que no dejaron finanzas sanas y será el comienzo de una cadena de fallas que aparecerán, en uno de nuestros principales destinos turísticos, visitado por millones año tras año. Ahora deben recuperar la paz rápidamente, restaurar el orden que tanto piden los ciudadanos de Quintana Roo. El poder termina, viene su realidad para Carlos Joaquín: Aquellos que le daban la mano aún en épocas del terrible Covid-19, ahora serán sus peores críticos, como siempre pasa en política... “¡Jarrito nuevo donde te pongo, jarrito viejo donde te boto!”

Con tantos problemas que ocasionan los empresarios que perdieron todos sus privilegios de antaño, puedo decir que veo un Claudio X. González, el Zar de los políticos de oposición, desesperado, ni con una limpia le sale nada bien por su ambición desmedida con sus partidos que patrocina. Es muy fácil observar que perdió el encanto; con él hechizaba a líderes políticos. Me pregunto qué lo motivo a volverse un zar de los políticos, hasta parece que veo las series de la Roma antigua como los empresarios millonarios controlaban los políticos. Podemos ver que aquí por fin se se acabó esa frase llamada lo del Cesar al Cesar; aquí se acabó su reinado de poder y control.

Sabemos que la palabra de este empresario en su tiempo era ley, lo obedecían ciegamente o te las verías con el presidente en turno. Ahora todo se le sale de control. Veo un Alito Moreno que decidió buscar un pretexto para liberarse del control de Claudio X, salir huyendo de Va por México. Parecía tenerlo agarrado al sacar las corruptelas en su fundación Mexicanos contra la Corrupción. Al parecer fue todo lo contrario, le abrió los ojos, no era un secreto como sus grupos políticos tratarían de derrocar al presidente del revolucionario institucional. Al observar cuanto rogaban a Dante Delgado que se uniera a su fallido grupo que realizó X González, Va por México, quería, o más bien le urgía, otro 2 % en sus encuestas, que no cambiaría mucho en las elecciones pasadas, aquí lo importante era atraer a sus filas a MC, por sus siglas políticas el partido político Movimiento Ciudadano. Con esto quedaría claro para Alejandro Moreno que no encajaba en este grupo, ahora por platicas de unos conocidos esto pareciera que decide Alito copiarle a Layda Sansores su estrategia para tener un boleto de salida sin problemas, estoy seguro que tiene guardados algunos chats o mensajes de sus noches largas con platicas continuas con algunos líderes políticos, conociendo al presidente del partido revolucionario es claro que los tiene.

Cómo punto final, dice Claudio X González que AMLO se siente un mesías, se la volteó, creo que quien enerva poder y control es este empresario que no soporta la pérdida del poder; él es quien realmente se siente un todopoderoso. Su dinero le abría las puertas de todo, hoy se ve perdido sin el poder que acostumbraba a tener. Tiene mucho dinero. Cualquier ser humano viviría para dedicarse a su trabajo, viajar y disfrutar, él prefiere invertirlo en tratar de desestabilizar al gobierno federal.

Cada quien tendrá su opinión. Yo escribí la mía. ¿Ustedes qué opinan?

Gracias por el favor de su atención en este reinicio de mis columnas. Muchos saben que en tiempo de Felipe Calderón Hinojosa, quien opinaba algo en su contra o familia mandaban un mensaje. Me tocó, y ahora retorno a este espacio agradeciendo a SDPnoticias.

Nos vemos muy pronto.

