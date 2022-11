Hoy platique con algunas personas, uno conocido que labora en la empresa de KIMBERLY - CLARK, en Ixtaczoquitlán, los vi venir con sus playeras defendiendo al instituto electoral.

Los salude y pregunte -¿Cómo andan, cansados?-, me dicen, -no dormimos amigo, estuvo pesado venir, me tocó el turno nocturno, al termino tenía que venir para evitarme problemas, nos pasaron la información de la marcha en un grupo de WhatsApp, que eran invitados solamente quienes desearan presentarse a defender la soberanía nacional!!-

-Dicen que no es obligatorio, pero un Ingeniero me comento mejor preséntate, esto me huele a sí no vas, te vas.-

-Crees que lo hicieran-, le pregunte.

Comenta, -nos pueden correr, degradar en nuestro puesto laboral o poner en horarios más pesados-, Le pregunté, ¿Hubo alguna junta o fue de palabra con la invitación del grupo en WhatsApp?, -obviamente no harían junta para no arriesgar que los grabemos, tratan de demostrar que los mexicanos defendemos al INE.-

-Mi familia es obradorista, decir eso en la empresa son problemas-.

Me pide omitir su nombre por represalias.

Definitivamente, veo empresarios y políticos que obligaron a muchos de sus trabajadores a presentarse a esta marcha que realizó Claudio X González, seguramente tratara de hacerlo continuamente, algo me queda muy claro, la gente que sigue al Presidente de México, no se doblan por estas presiones, hoy puedo observar el afecto tan grande que tienen por AMLO.

Cuando le comente si podría escribir su opinión, dice -te puedo asegurar que al menos el 70% fuimos por temor a ser afectados en nuestro trabajo, aun así tenemos riesgo, se siente el ambiente de trabajo diferente, los jefes dicen no fallen, esto es importante para los de arriba., están aprovechando nuestra necesidad económica o vas o te vas así de fácil.-

Triste realidad que se vive en México, votar por Andrés Manuel cambio la vida de gente en extrema pobreza, adultos mayores, sin embargo, ahora los empresarios están decididos a aprovecharse de los trabajadores para presionarlos en marchas e incluso en votaciones.

Este día quedará marcado para muchos trabajadores, recibieron órdenes de estar con sus familiares en la marcha, otros recibieron bonos económicos, no dudo que un 20 o 30% tuvieran voluntad de estar en esta marcha, el motivo lo sabemos, algunos por promesas de obtener trabajo, otros por continuar en el poder, la realidad de esta caminata es proteger un organismo que tiene un presupuesto que ofendería a cualquier país que tiene muchas carencias, por supuesto que a empresarios y políticos eso no les preocupa por ser económicamente solventes, para concluir me dijo mi amigo, -solo basta visitar las empresas para darte cuenta que internamente los colores en paredes, cuadros en las oficinas o salas de juntas, nos señalan que debemos apoyar en todo momento al Partido Acción Nacional.-

Seguramente vendrán muchas marchas, estoy seguro que su debacle en elecciones presidenciales será su juicio, la gente observa como durante cada día de este gobierno, se han dedicado a denostar el trabajo del gobierno federal, me pregunto, les pregunto, que los motiva a bloquear todos los proyectos del presidente, es muy simple, nunca esperaron un gobierno que llegara a cambiar México.

Es cuestión de visión solamente, lograrlo aún con una pandemia encima, no fue tarea fácil.

Una pequeña parte de los logros que se viven hoy en México, ahí estarán para recordar que realmente el país vivió una verdadera transformación.

Algunas de ellas que para los opositores son innecesarias, es cuestión de opiniones, preferían un avión con lujos excesivos, una barda, y una galleta que costó millones de pesos, no les importa mientras tengan el control, les importa muy poco en que gasten el dinero del pueblo.

Lo que sí ven los mexicanos, es que las promesas van caminando con AMLO.

Aeropuerto de Tulum.

AIFA.

Tren maya.

Guardia Nacional.

Dos bocas.

y muchos que aún están en camino.

Twitter @antarmnacif