Movimiento Ciudadano y ¿su futuro?

Es que ahí viene el gran dilema. Por un lado imagino a los de Movimiento Ciudadano analizando fríamente la cosa temblándole todo: subir a Roberto Palazuelos como su candidato al principio sonaba atractivo, al final de cuentas el señor es una cara reconocida, un actor pues de Televisa y eso podría garantizarle el triunfo indiscutible; sin embargo, Palazuelos en su afán de protagonismo y con toda la verborrea del mundo, expuso de más una serie de “anécdotas” que él las tomaba como “chistosas” como que le había disparado “a un gordo y lo había matado” porque estaba agrediéndolo.

Pero ni Roberto Palazuelos ni ningún otro actor político actual ha tomado en cuenta lo poderosa que se está volviendo Twitter como red social.

Ahí justamente es donde subieron esos videos de Palazuelos contando sus grandes hazañas, o esa entrevista que le hicieron en un programa de chismes del espectáculo diciendo que estaba anotando en una lista los nombres de todos los que lo atacaban, para que al momento de ganar pudiera vengarse. Todo eso “subido” a Twitter. Todo eso que lo debilitó.

Y aunque el Presidente ha dicho que Facebook es una red social más del pueblo y que Twitter compra bots; la realidad es que la conversación en Twitter cobra más relevancia cada vez y es más potente que la que se da en Facebook, es innegable.

Pero hay que reconocer que todas esas conversaciones sólo se quedan en esa especie de nube virtual. Ha faltado brincar ese discurso de lo virtual a la realidad.

Mientras tanto digamos que Twitter fue el que posiblemente desbancaría a Palazuelos de ser el candidato estrella de Movimiento Ciudadano y digo “posiblemente” porque hasta ahora, al momento de escribir esto no se sabe con claridad si será así, pero de ser así, Movimiento Ciudadano ya designó a otro candidato pero éste no es un candidato estrella, se trata de un señor que nadie conoce ( al menos yo no) llamado José Luis Pech, quien es senador de Quintana Roo por Morena.

¡Buen lío en el que se ha metido el partido MC! Por un lado con un amplio margen de poder ganar si se quedaba Palazuelos o de perder… pero con su nuevo candidato no hay opción de triunfo, el señor no es conocido, el señor es de Morena. Entonces veo difícil que sobreviva este partido francamente. Y al único elemento valioso que tienen es a Luis Donaldo Colosio hijo, el único joven en la política que siento tiene un sentido de lo que es hacer política. Pero, desgraciadamente, su talento se está viendo minado por estar en el partido equivocado, ahora no nada más Movimiento Ciudadano tiene que tomar la decisión más difícil de su vida política: ¿a qué candidato subir para Quintana Roo?, pero también Colosio tendría que replantearse muy bien si le conviene seguir en MC.

Es momento de decisiones. La gente ya está muy avispada. Cuidado con las redes sociales, es momento de saber si Movimiento Ciudadano será tan fuerte para sobrevivir o se muere. Solo Luis Donaldo lo salvaría creo yo.