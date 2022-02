Roberto Palazuelos aseguró que “se bajó” de su posible candidatura a la gubernatura de Quintana Roo por Movimiento Ciudadano antes de que “lo bajará” el partido.

Ayer 17 de febrero, Roberto Palazuelos se reunió con Dante Delgado, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, en la Ciudad de México (CDMX).

En entrevista con El Universal, Palazuelos reconoció que Dante Delgado le dijo que hay presiones internas en Movimiento Ciudadano respecto a su posible candidatura.

Dante Delgado advierte a Palazuelos de presiones en Movimiento Ciudadano

Roberto Palazuelos detalló que Dante Delgado le dijo que hay un grupo interno de Movimiento Ciudadano que rechaza su posible candidatura en Quintana Roo.

Según el empresario, dentro de Movimiento Ciudadano hay quienes están ofendidos, preocupados por sus declaraciones y por probablemente afectar la “marca política” del partido.

Cabe recordar que Palazuelos estuvo en polémica tras declarar un posible homicidio ocurrido en 2001, así como por decir que “hará un ajuste de cuentas” cuando sea gobernador.

Palazuelos señaló que vio muy preocupado a Dante Delgado, por lo que decidió “hacerse a un lado” y “bajarse” del proceso antes de que Movimiento Ciudadano lo descarte oficialmente.

Roberto Palazuelos (Roberto Palazuelos / Twitter)

Palazuelos rechaza continuar en Movimiento Ciudadano

Asimismo, el empresario Roberto Palazuelos aseguró que Dante Delgado le ofreció mantenerse en Movimiento Ciudadano, pero no aceptó.

“Si no me quieren, ¿a que me quedó?”, señaló Palazuelos a El Universal y destacó que continuará con sus negocios y denunciará las calumnias de las que fue objeto.

Palazuelos resaltó que, aunque perdió la posible candidatura en Quintana Roo, ganó a una amistad con Dante Delgado y Movimiento Ciudadano “se le pierde”.

Roberto Palazuelos se registra como precandidato (Movimiento Ciudadano)

¿Quién sustituirá a Palazuelos en Movimiento Ciudadano?

Tras el hecho de que Roberto Palazuelos no será el candidato de Movimiento Ciudadano, José Luis Pech, senador de Morena, podría ser el sustitutito.

Ayer José Luis Pech anunció que no apoyará a Mara Lezama, candidata de Morena a la gubernatura de Quintana Roo, debido a la “soberbia” de los militantes del partido.

Posteriormente, José Luis Pech confirmó que se encuentra en negociaciones con Movimiento Ciudadano para convertirse en su candidato en Quintana Roo.

Por su parte, Movimiento Ciudadano convocó a una sesión extraordinaria el próximo 19 de febrero en el que elegirán a su candidato para la gubernatura de Quintana Roo.

Movimiento Ciudadano aseguró que será hasta ese día cuando den a conocer anuncios oficiales respecto a su candidato de Quintana Roo.