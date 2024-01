MetricsMX lleva midiendo las preferencias de los ahora candidatos presidenciales desde hace más de un año, con un seguimiento diario que nos refleja las tendencias electorales de los votantes. Como lo he dicho en otras ocasiones, las encuestas que muestran datos constantes y tienen resultados parecidos a los de otras casas encuestadoras, nos hacen ver que lo que se presenta es real.

Hace poco se publicó en SDP Noticias el comparativo de los resultados de las encuestas en la carrera presidencial y ahí se puede ver que todos los medios serios le dan ventajas que parecen inalcanzables a la abanderada de Morena.

Al único candidato que nunca tuvimos en el radar fue al de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez. Siendo sincero, creo que ni él ni su partido pensaron en que fuera ser finalmente el candidato a la presidencia.

Los candidatos de la oposición la tienen bastante difícil pues si se sumaran los votos de ambos, se ganarán los votos de los indecisos, y los que no tienen pensado votar, votaran, todavía estarían 18 puntos abajo. La gran pregunta para los de Fuerza y Corazón sería ¿cómo le hacemos para remontar 37 puntos de diferencia?

Se ve que vienen campañas destructivas y denostación, pues esa diferencia solo se podría disminuir quitándole votantes a Claudia Sheinbaum. La única manera que veo viable para que esto pase es lanzar una campaña en negativo donde se hable poco de propuestas y más de cosas que no tienen que ver con lo que se propone.

Mientras, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez se mantienen con números muy parecidos comparados con los ejercicios de los meses pasados, por otro lado, Jorge Álvarez del MC no pudo mantener la tendencia que llevaba el partido con Samuel García. Hay que notar que solo en la encuesta de noviembre se preguntó concretamente por Samuel García, pues antes solo se preguntaba por un candidato de MC, y los números cayeron a la mitad cuando se anunció Álvarez Máynez.

Es interesante la pregunta en negativo pues el resultado de los que nunca votarían por Gálvez es muy parecido a los que votarían por Sheinbaum, es decir, consistencia, consistencia, consistencia.

Otro número interesante es el que habla sobre la decisión de voto. El 71% de los encuestados ya sabe por quién votar, por lo que los resultados de las encuestas no deberían de cambiar mucho el voto real. Hay un 12.1% que podría cambiar de decisión dependiendo y un 14.2% de indecisos, ese podría ser el mercado de la oposición, pero aun así sería complicada una voltereta.

La estrategia de la oposición tiene que ser sobre la base de votantes de Morena, no sabemos de ese porcentaje cuanto es voto duro, la verdad la tienen difícil.

Otro que la tiene difícil es el candidato Álvarez Máynez que, si la cosa se pone ruda, podría perder el registro nacional del partido quedando solo como un partido local. El Bronco como Independiente sin una maquinaria partidista tuvo un 5.23% del total de votos ganándole al PES, PRD, MC, PVEM y PANAL. Si el Bronco hubiera sido un partido, no hubiera perdido el registro. El actual MC tendría que tener más del 2% de los votantes para no desaparecer. No se ve complicado que los tenga, pero puede ser que durante las campañas la decisión se vuelva solo de dos y le den el voto a la candidata que vaya más acorde con su manera de pensar.

Se pone interesante el inicio de las campañas y para el análisis los resultados que ahora tenemos, seguramente se tomarán en cuenta para las estrategias de campaña .

Sería interesante saber que pasa en los war rooms de cada coalición o partido y saber que es lo que piensan sobre estos números.

Si Claudia Sheinbaum y su equipo no se duermen en sus laureles, seguramente la doctora saldrá con la victoria. Hay que esperar.