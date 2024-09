Atento aviso:

Como en otras ocasiones que he escrito acerca de La Casa de Los famosos, les vuelvo a suplicar que no me ataquen con hate, diciéndome que soy una ignorante, inculta y de lo peor por ver este tipo de contenidos.

Les he comentado también que como psicóloga me parece sumamente interesante observar el comportamiento de las personas dentro de un encierro.

Dicho lo anterior, si no les gusta La Casa de los Famosos, no se me enojen y no me lean.

Si han visto la Segunda Temporada de La Casa de los Famosos, quédense. Ya estamos en la recta final y las cosas realmente se ponen confusas.

Hasta el día de ayer mi favorita para ganar era Karime pues en realidad se había conducido muy bien con sus compañeros y con ella misma, me parece que había sido congruente con lo que es y lo que piensa.

Pero desde que se sabe finalista ya no es tan amable con sus compañeros y pareciera que intenta jugar ya por sí sola, sin embargo me parece un buen ser humano y merece estar en la final.

Briggitte es una de las deberían de ser ganadoras pero parece que no logró conectar al cien con la gente. Es decir al público no le interesa verla ganar, no quieren verla en primer lugar, pero considero que tuvo talentos y razones para ser ganadora. Aunque no se le vio realmente hacer la limpieza o cocinar, porque ella no está acostumbrada a eso, dijo, fue cordial con todos y eso en un encierro siempre se agradece.

Finalmente, dentro su corta edad supo cómo lidiar con los lobos del Mar, llevándose bien finalmente con todos, hasta con Adrián Marcelo. Esa es una cualidad que no todos lograron tener y ojalá se lo reconozcan.

Gala es una chica que por alguna razón se hizo de una buena cantidad de haters. Los fans de Adrián Marcelo la culpan también de violenta y agresiva, y piensan que ella debería también haber salido. Pero es una joven que creo tendrá muchas oportunidades fuera de la Casa. Es talentosa, canta muy bonito y es muy hermosa. Sí creo se le abrirán puertas.

Arath de la Torre: Es un extraordinario comediante pero creo ha abusado un poco del drama y ha dormido más que interactuar para evitar justamente eso, tener que convivir y lidiar con sus propios demonios. Rescato el control emocional que ha demostrado. Sabemos que a él se le dificulta no explotar y hasta ahora ha contado con suficiente dosis de espiritualidad e inteligencia emocional.

Pero de pronto se las ha dado de ser el pastor que salvará a todos del infierno y hace unos días, con cámaras encima y a nivel nacional le dijo a Karime que quería apoyarla con su problema de alcohol. Es decir, le dijo alcohólica. Creo que eso se pudo haber dicho fuera de la casa, ya que es un tema muy delicado y me parece que no hubo una buena intención al decírselo, quizá porque la ve fuerte fue una forma de debilitarla también.

Mario Bezares ha construido en torno a él toda una historia de amor, crimen y odio, de telenovela. Pienso que si realmente fue inocente en el tema del asesinato de Paco Stanley.

Su relación con su esposa Brenda, ha sido realmente algo lindo de ver, finalmente siempre han estado juntos y se aman.

Mario supo cómo convivir con todos. No tengo duda de que la terrible experiencia de haber estado en prisión un año y medio le sirvió para sobrevivir a este otro encierro. Siempre participativo y un gran cocinero. Le brindó a las chicas la imagen paternal que todas necesitaban.

Tuvo un gran tropiezo al confesarles a las chicas de su cuarto que él realmente quería a Adrián Marcelo y que le caía muy bien. Justo lo dijo en el momento en donde más violentó Adrián Marcelo a Gala. Mal tino. Ahora ya también empieza a jugar un poco en soledad. La gente piensa que se generó una gran amistad con Arath, pero eso solo lo veríamos cuando estén afuera.

¿Quién gana?

Creo que Mario Bezares ganará. No es mi favorito pero creo que lo merece. La vida se lo debe. A él y a sus hijos y esposa.

Este reality fue muy turbio y se permitieron faltas de respeto. Las marcas decidieron retirarse del programa y eso fue bueno: no todos queremos que los villanos ganen.

Y ustedes ¿por quién votarán para que gane?

Es cuanto.